Инфекционная эритема (парвовирусная инфекция B19)

Инфекционная эритема вызвана острой инфекцией парвовирусом человека В19. У детей он вызывает легкие конституциональные симптомы и пятнистую или макуло-папулезную сыпь, которая начинается на щеках и распространяется преимущественно на открытые конечности. Для плода он может быть смертельным. Диагноз клинический, и лечение, как правило, не требуется.

Erythema infectiosum, часто называемая пятой болезнью, вызывается человеческим парвовирусом B19. Название «пятая болезнь» используется потому, что она считается пятой вирусной инфекцией, которая обычно вызывает сыпь у детей (первые четыре – это корь, краснуха, ветряная оспа и розеола). Ее также иногда называют болезнью пощечины.

Оно возникает в основном в течение весны, обычно вызывая локальные вспышки среди детей каждые несколько лет (особенно детей в возрасте 5–7 лет).

Распространяется, вероятно, воздушно-капельным путем или с помощью чрескожного воздействия крови или препаратов крови, с высоким уровнем вторичного инфицирования при бытовых контактах; инфекция может протекать безсимптомно.

Инфекция может также возникать у взрослых и может вызывать различные клинические синдромы, включая синдром папуло-пурпурных перчаток и носков, артропатию, транзиторный апластический криз, потерю беременности или водянку плода. Согласно данных серологического скрининга 50–80% взрослых имеют доказательства наличия ранее перенесенной парвовирусной инфекции B19, что, вероятно, обеспечивает защитный иммунитет у иммунокомпетентных лиц.

Симптомы и признаки инфекционной эритемы Инкубационный период инфекции парвовирусом В19 составляет 4–14 дней. Типичные начальные проявления инфекционной эритемы являются неспецифическими гриппоподобными симптомами (например, субфебрильная температура, легкое недомогание). Несколько дней спустя плотная, сливная эритема появляется на щеках (внешний вид "пощечины") и симметрично появляется сыпь, которая наиболее заметна на руках, ногах (обычно на разгибательной поверхности) и туловище и, как правило, не затрагивает ладони и подошвы. Сыпь пятнисто-папулезная, стремясь к слиянию, она образует сетчатый или кружевной узоры, слегка приподнятые, покрытые пятнами с просветлениями в центре, как правило, наиболее выражена на открытых участках кожи. Сыпь и все проявления болезни обычно длятся 5–10 дней. Однако, сыпь может повториться в течение нескольких недель, что усугубляется солнечным светом, физической нагрузкой, жаром, лихорадкой или эмоциональным стрессом. Проявления инфекционной эритемы Инфекционная эритема На фотографии изображена сливающаяся эритематозная сыпь на лице («синдром пощечины», внешний вид) с пятнисто-папулезной сыпью на туловище и руках. ... Прочитайте дополнительные сведения John Kaprielian/SCIENCE PHOTO LIBRARY Инфекционная эритема (сыпь по типу пощечины) На этом изображении показана эритематозная сыпь на лице (по типу «пощечины»), возникшая в результате инфекционной эритемы. ... Прочитайте дополнительные сведения Image courtesy of Karen McKoy, MD. Инфекционная эритема (на руке) На этом изображении показана макулопапулезная сыпь, возникшая в результате инфекционной эритемы. Image courtesy of Karen McKoy, MD. Инфекционная эритема На фотографии изображена сливающаяся эритематозная сыпь на лице («синдром пощечины», внешний вид) с пятнисто-папулезной сыпью на туловище и руках. ... Прочитайте дополнительные сведения John Kaprielian/SCIENCE PHOTO LIBRARY Инфекционная эритема (сыпь по типу пощечины) На этом изображении показана эритематозная сыпь на лице (по типу «пощечины»), возникшая в результате инфекционной эритемы. ... Прочитайте дополнительные сведения Image courtesy of Karen McKoy, MD. Инфекционная эритема (на руке) На этом изображении показана макулопапулезная сыпь, возникшая в результате инфекционной эритемы. Image courtesy of Karen McKoy, MD. Другие проявления инфекции парвовирусом В19 У некоторых пациентов (чаще у детей) развивается синдром папуло-пурпурных перчаток и носков (СПППН), который вызывает папулезные, пурпурные или петехиальные очаговые ограниченные поражения на кистях рук и стопах ног, и часто сопровождается лихорадкой, а также оральными и/или генитальными поражениями. Синдром папуло-пурпурных перчаток и носков Изображение © Springer Science+Business Media У некоторых взрослых с парвовирусной инфекцией B19 развиваются умеренная боль в суставах и отек (неэрозивный артрит), которые могут сохраняться или рецидивировать в течение недель или месяцев.

Диагностика инфекционной эритемы Объективное обследование с характерной сыпью

Для детей с факторами риска осложнений –анализ на наличие вируса и общий анализ крови

Для беременных – измерение антител и УЗИ Появление и характер распространения сыпи являются единственными диагностическими признаками, однако некоторые энтеровирусы могут вызывать такие же высыпания. Дифференциация между этими вирусными этиологиями редко необходима для клинического ухода за в остальном здоровыми детьми. Краснуха может быть исключена посредством серологического тестирования; также полезны данные о контакте с больным. Другие детские экзантемы имеют отличительные диагностические признаки. Серологическое тестирование не требуется у здоровых детей; однако дети с известной гемоглобинопатией или иммунодефицитным состоянием должны пройти анализ на вирус и/или антитела, а также полный анализ крови (ОАК) и количество ретикулоцитов для выявления гемопоэтической супрессии. У детей с временным апластическим кризом или взрослых с артропатией наличие IgM-специфических антител против парвовируса В19 в поздней острой или ранней фазе выздоровления всецело подтверждает диагноз. Вирумию парвовируса В19 также можно обнаружить с помощью методов количественной полимеразной цепной реакции (ПЦР), которые обычно используются для пациентов с транзиторной или хронической аплазией, для пациентов с ослабленным иммунитетом и для плодов или новорожденных с водянкой плода или врожденной инфекцией. У беременных измеряются антитела; IgG предполагает иммунитет, обусловленный предшествующей инфекцией (что, как правило, обнадеживает), а IgM указывает на текущую или недавнюю инфекцию (что вызывает опасения по поводу потенциального заболевания плода). Первоначальная оценка состояния плода проводится с помощью УЗИ.

Лечение инфекционной эритемы Поддерживающая терапия Необходимо только симптоматическое лечение инфекционной эритемы. Внутривенный иммуноглобулин использовался, чтобы сократить виремию и усилить эритропоэз у пациентов, имеющих ослабленный иммунитет, с чистой эритроцитарной аплазией.