Инфекционная эритема (парвовирусная инфекция B19)

Инфекционная эритема вызвана острой инфекцией парвовирусом человека В19. У детей он вызывает легкие конституциональные симптомы и пятнистую или макуло-папулезную сыпь, которая начинается на щеках и распространяется преимущественно на открытые конечности. Для плода он может быть смертельным. Диагноз клинический, и лечение, как правило, не требуется.
Erythema infectiosum, часто называемая пятой болезнью, вызывается человеческим парвовирусом B19. Название «пятая болезнь» используется потому, что она считается пятой вирусной инфекцией, которая обычно вызывает сыпь у детей (первые четыре – это корь, краснуха, ветряная оспа и розеола). Ее также иногда называют болезнью пощечины.
Оно возникает в основном в течение весны, обычно вызывая локальные вспышки среди детей каждые несколько лет (особенно детей в возрасте 5–7 лет).
Распространяется, вероятно, воздушно-капельным путем или с помощью чрескожного воздействия крови или препаратов крови, с высоким уровнем вторичного инфицирования при бытовых контактах; инфекция может протекать безсимптомно.
Инфекция может также возникать у взрослых и может вызывать различные клинические синдромы, включая синдром папуло-пурпурных перчаток и носков, артропатию, транзиторный апластический криз, потерю беременности или водянку плода. Согласно данных серологического скрининга 50–80% взрослых имеют доказательства наличия ранее перенесенной парвовирусной инфекции B19, что, вероятно, обеспечивает защитный иммунитет у иммунокомпетентных лиц.
Патофизиология инфекционной эритемы
Парвовирус В19 является вирусом с одноцепочечной ДНК, который является причиной транзиторной суппресии эритропоэза, протекающей в легкой и бессимптомной форме, за исключением детей с гемоглобинопатиями, как основного заболевания (например, серповидно-клеточнной анемией), или другими нарушениями со стороны эритроцитов (например, врожденный сфероцитоз), у которых может развиться транзиторный апластический криз. Кроме того, у детей с ослабленным иммунитетом может развиваться затяжная виремия (продолжительностью от несколько недель до нескольких месяцев), что приводит к тяжелой анемии (аплазия отмытых эритроцитов). См. таблицу Клинические проявления парвовирусной инфекции В19.
Клинические проявления инфекции парвовируса В19
Клинические проявления
Описание
Популяция пациентов
Инфекционная эритема (пятая болезнь)
Легкие гриппоподобные симптомы (например, субфебрильная температура, легкое недомогание)
Сыпь, как правило, обе из следующих:
Обычно у детей, иногда у взрослых
Синдром папуло-пурпурных перчаток и носков (PPGSS)
Папулезные, пурпурные или петехиальные поражения, ограниченные руками и ногами
Часто сопровождается лихорадкой, поражениями полости рта и/или гениталий
Обычно у детей, иногда у взрослых
Транзиторный апластический криз
Подавление эритропоэза, приводящее к тяжелой анемии
Обычно у детей с гемоглобинопатиями (например, серповидно-клеточной анемией) или другими заболеваниями эритроцитов (например, с наследственным сфероцитозом)
Иногда у взрослых
Артралгия или артриты
Боль в мелких суставах кистей, запястий, коленей и стоп – обычно симметричная
Часто с сыпью
Обычно взрослые, наиболее распространены среди женщин
Вопросы, связанные с беременностью
Тяжелая анемия плода, приводящая к неиммунной водянке плода
Беременные пациентки
Длительная инфекция
Часто протекает бессимптомно, иногда может привести к тяжелой анемии
Пациенты с иммунодефицитом
Парвовирусная инфекция В19 при беременности
Инфекционная эритема может передаваться трансплацентарно, что иногда приводит к выкидышам, мертворождению или тяжелой анемии плода с распространенным отеком (водянка плода). Однако, около половины беременных женщин имеют иммунитет из-за перенесенной инфекции.
Риск смерти плода составляет примерно 2–6% после инфицирования матери, причем риск наиболее высок в течение первой половины беременности (1).
Справочные материалы по патофизиологии
1. Enders M, Weidner A, Zoellner I, et al: Fetal morbidity and mortality after acute human parvovirus B19 infection in pregnancy: Prospective evaluation of 1018 cases. Prenat Diagn 24(7):513–518, 2004. doi: 10.1002/pd.940
Симптомы и признаки инфекционной эритемы
Инкубационный период инфекции парвовирусом В19 составляет 4–14 дней. Типичные начальные проявления инфекционной эритемы являются неспецифическими гриппоподобными симптомами (например, субфебрильная температура, легкое недомогание).
Несколько дней спустя плотная, сливная эритема появляется на щеках (внешний вид "пощечины") и симметрично появляется сыпь, которая наиболее заметна на руках, ногах (обычно на разгибательной поверхности) и туловище и, как правило, не затрагивает ладони и подошвы. Сыпь пятнисто-папулезная, стремясь к слиянию, она образует сетчатый или кружевной узоры, слегка приподнятые, покрытые пятнами с просветлениями в центре, как правило, наиболее выражена на открытых участках кожи.
Сыпь и все проявления болезни обычно длятся 5–10 дней. Однако, сыпь может повториться в течение нескольких недель, что усугубляется солнечным светом, физической нагрузкой, жаром, лихорадкой или эмоциональным стрессом.
На фотографии изображена сливающаяся эритематозная сыпь на лице («синдром пощечины», внешний вид) с пятнисто-папулезной сыпью на туловище и руках.
John Kaprielian/SCIENCE PHOTO LIBRARY
На этом изображении показана эритематозная сыпь на лице (по типу «пощечины»), возникшая в результате инфекционной эритемы.
Image courtesy of Karen McKoy, MD.
На этом изображении показана макулопапулезная сыпь, возникшая в результате инфекционной эритемы.
Image courtesy of Karen McKoy, MD.
На фотографии изображена сливающаяся эритематозная сыпь на лице («синдром пощечины», внешний вид) с пятнисто-папулезной сыпью на туловище и руках.
John Kaprielian/SCIENCE PHOTO LIBRARY
На этом изображении показана эритематозная сыпь на лице (по типу «пощечины»), возникшая в результате инфекционной эритемы.
Image courtesy of Karen McKoy, MD.
На этом изображении показана макулопапулезная сыпь, возникшая в результате инфекционной эритемы.
Image courtesy of Karen McKoy, MD.
Другие проявления инфекции парвовирусом В19
У некоторых пациентов (чаще у детей) развивается синдром папуло-пурпурных перчаток и носков (СПППН), который вызывает папулезные, пурпурные или петехиальные очаговые ограниченные поражения на кистях рук и стопах ног, и часто сопровождается лихорадкой, а также оральными и/или генитальными поражениями.
© Springer Science+Business Media
У некоторых взрослых с парвовирусной инфекцией B19 развиваются умеренная боль в суставах и отек (неэрозивный артрит), которые могут сохраняться или рецидивировать в течение недель или месяцев.
Диагностика инфекционной эритемы
Объективное обследование с характерной сыпью
Для детей с факторами риска осложнений –анализ на наличие вируса и общий анализ крови
Для беременных – измерение антител и УЗИ
Появление и характер распространения сыпи являются единственными диагностическими признаками, однако некоторые энтеровирусы могут вызывать такие же высыпания. Дифференциация между этими вирусными этиологиями редко необходима для клинического ухода за в остальном здоровыми детьми. Краснуха может быть исключена посредством серологического тестирования; также полезны данные о контакте с больным. Другие детские экзантемы имеют отличительные диагностические признаки.
Серологическое тестирование не требуется у здоровых детей; однако дети с известной гемоглобинопатией или иммунодефицитным состоянием должны пройти анализ на вирус и/или антитела, а также полный анализ крови (ОАК) и количество ретикулоцитов для выявления гемопоэтической супрессии.
У детей с временным апластическим кризом или взрослых с артропатией наличие IgM-специфических антител против парвовируса В19 в поздней острой или ранней фазе выздоровления всецело подтверждает диагноз.
Вирумию парвовируса В19 также можно обнаружить с помощью методов количественной полимеразной цепной реакции (ПЦР), которые обычно используются для пациентов с транзиторной или хронической аплазией, для пациентов с ослабленным иммунитетом и для плодов или новорожденных с водянкой плода или врожденной инфекцией.
У беременных измеряются антитела; IgG предполагает иммунитет, обусловленный предшествующей инфекцией (что, как правило, обнадеживает), а IgM указывает на текущую или недавнюю инфекцию (что вызывает опасения по поводу потенциального заболевания плода). Первоначальная оценка состояния плода проводится с помощью УЗИ.
Лечение инфекционной эритемы
Поддерживающая терапия
Необходимо только симптоматическое лечение инфекционной эритемы.
Внутривенный иммуноглобулин использовался, чтобы сократить виремию и усилить эритропоэз у пациентов, имеющих ослабленный иммунитет, с чистой эритроцитарной аплазией.
Основные положения
У детей развиваются субфебрильная температура тела и легкое недомогание, которые спустя несколько дней сопровождаются плотной, сливающейся эритемой на щеках (синдром пощечины), а также симметричной сыпью, наиболее заметной на руках, ногах и торсе.
Умеренное, временное подавление эритропоэза, как правило, протекает бессимптомно за исключением детей с гемоглобинопатией (например, серповидноклеточная анемия) или иными заболеваниями эритроцитов (например, наследственный сфероцитоз) или подавлением иммунного ответа.
Риск смерти плода составляет 2–6% после инфицирования матери, причем риск наиболее высок в течение первой половины беременности.
Исследование, в основном, проводится для детей с временным апластическим кризом или у взрослых с артропатией.
Лечение симптоматическое, но пациентам с ослабленным иммунитетом может быть полезен внутривенный иммуноглобулин.