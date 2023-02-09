Внезапная неожиданная детская смерть (SUID) и синдром внезапной детской смерти (СВДС)

Внезапная неожиданная детская смерть (SUID) – это термин, используемый для описания любой неожиданной и внезапной смерти ребенка в возрасте до 1 года, которая часто происходит во время сна или в зоне сна ребенка. Распространенные типы SUID включают синдром внезапной детской смерти (СВДС) и случайное удушье и ущемление в постели.

Внезапная неожиданная детская смерть (SUID) – это термин, который описывает внезапную и неожиданную смерть у младенца в возрасте до 1 года, объяснимую или необъяснимую, происходящую в младенчестве. Определение этого термина может быть разное; определение, данное Центрами по контролю и профилактике заболеваний (ЦКЗ), включает в себя только те смертельные случаи, при которых их причина не была очевидна до проведения расследования (1), в то время как определение Американской академии педиатрии включает смертельные случаи как с выявленной этиологией, так и невыясненного генеза (2). Почти все случаи СВДС происходят, когда считается, что ребенок спит.

Синдром внезапной детской смерти (СВДС) – это подвид SUID и представляет собой внезапную и неожиданную смерть младенца или ребенка в возрасте от 1 месяца до 1 года, при которой исследование места смерти, тщательное посмертное обследование и изучение клинического анамнеза не выявляет причину.

Другое подмножество SUID включает те внезапные и неожиданные случаи детской смерти, при которых причина, такая как удушье, ущемление, инфекция, нарушение обмена веществ, или любая другая идентифицированная причина, обнаружена.

СВДС является наиболее распространенной причиной смерти у детей в возрасте от 1 месяца до 1 года (3), что составляет 35–55% всех смертей в этой возрастной группе (1). В Соединенных Штатах в 2020 году показатель SUID составлял 92,9 смертей на 100 000 живорожденных; СВДС был наиболее распространенным типом, с частотой 38,4 смертей на 100 000 живорожденных (1).

Существуют расовые и этнические различия; с 2015 по 2019 год показатели SUID были самыми высокими у неиспаноязычных индейцев/коренных американцев Аляски, неиспаноязычных афроамериканцев и неиспаноязычных коренных жителей Гавайских островов/островов Тихого океана. Пик заболеваемости находится между 2-м и 4-м месяцами жизни.

Этиология СВДС Причина синдрома внезапной детской смерти неизвестна, хотя это скорее всего результат дисфункции механизмов нейрорегуляции кардиореспираторного контроля. Дисфункция может быть прерывистой или преходящей, а также вовлекать несколько механизмов. Факторы, которые могут быть вовлечены, включают нарушенный механизм пробуждения ото сна, невозможность обнаружить повышенную концентрацию CO2 в крови или сердечную каналопатию, влияющую на нарушение сердечного ритма. Менее 5% детей с синдромом внезапной детской смерти имеют эпизоды длительных апноэ перед смертью, так что взаимосвязь между группами с синдромом внезапной детской смертии младенцев с рецидивирующим длительным апноэ очень мала. Факторы риска SUID и СВДС Была четко задокументирована определенная связь между положением на животе во время сна и повышенным риском SUID. Другие факторы риска (см. таблицу Факторы риска синдрома внезапной детской смерти) включают старые или небезопасные колыбели, мягкие постели (например, из овечьей шерсти), водяные матрацы, сон в одной постели с родителем/опекуном, курение в доме и высокая температура окружающей среды. Братья и сестры детей, которые умерли от синдрома внезапной детской смерти, имеют в 5 раз больший риск умереть от синдрома внезапной детской смерти, однако не ясно, связано ли это с генетическими факторами и окружающей средой (в том числе, с возможным насилием со стороны членов семьи пострадавшего ребенка). Многие факторы риска СВДС применимы и к SUID. Таблица Факторы риска SUID Таблица

Диагностика СВДС Исключение других причин путем аутопсии Диагноз синдрома внезапной детской смерти хотя и является в значительной степени исключением, не может быть поставлен без надлежащего вскрытия трупа, для исключения других причины внезапной, неожиданной смерти (например, внутричерепное кровоизлияние, менингит, миокардит). Вскрытие может потребоваться во многих случаях. Кроме того, ухаживающие лица (в том числе и социальные работники) должны четко оценить вероятность удушения младенцев или нанесения им неслучайной травмы (см. Обзор жестокого обращения с детьми); озабоченность по поводу такой этиологии должна возрастать, если пострадавший ребенок не входит в возрастную группу самого высокого риска (1–5 месяцев) или у другого младенца в этой семье наблюдался SUID или частые краткие разрешенные необъяснимые события (BRUE).

Лечение СВДС Родители, которые потеряли ребенка по причине синдрома внезапной детской смерти, как правило, убиты горем, так как не были готовы к трагедии. Так как причина смерти ребенка не может быть окончательно установлена, они обычно несут чрезмерное чувство вины, которое может усугубляться при расследовании, проводимом полицией, социальными работниками и другими людьми. Члены семьи нуждаются в поддержке не только в дни сразу после смерти ребенка, но, по крайней мере, в течение нескольких месяцев. Такая поддержка включает, по возможности, немедленный визит с целью изучить обстоятельства, при которых произошел синдром внезапной детской смерти, а также информирование и обсуждение с родителями причины смерти. Вскрытие должно быть проведено быстро. Как только будут получены предварительные результаты (обычно в течение 12 часов), они должны быть сразу же доведены до сведения родителей. Некоторые врачи рекомендуют серию посещений врача на дому или визитов родителей в клинику в течение первого месяца для продолжения предыдущих обсуждений, ответа на вопросы и предоставления семье окончательных (микроскопических) результатов аутопсии. При последнем визите целесообразно обсудить отношение родителей к их потере, особенно их отношение к попыткам завести других детей. Хорошо, если к уходу будут привлечены специально обученные медсестры или люди, которые сами пережили трагедию синдрома внезапной детской смерти (СВДС) (для получения дополнительной информации и ресурсов, пожалуйста, посетите сайт Американского института СВДС www.sids.org).

Профилактика SUID и СВДС Клиницисты, персонал больницы и поставщики услуг по уходу за детьми должны пропагандировать женщинам безопасные методы сна младенца с самого начала их беременности. Американская академия педиатрии (см. Sleep-Related Infant Deaths: Updated 2022 Recommendations for Reducing Infant Deaths in the Sleep Environment) (Младенческая смертность, связанная со сном: обновленные рекомендации 2022 года по снижению смертности младенцев во время сна) рекомендует размещать младенцев на спине на твердой плоской не наклонной поверхности при каждого сне, если другие медицинские условия не препятствуют этому. Расположение во время сна на боку или с подпоркой ребенка слишком нестабильно. (См. также кампанию Safe to Sleep®). Частота синдрома внезапной детской смерти увеличивается при перегреве (например из-за одежды, одеяла, повышенной температуры в помещении) и в холодную погоду. Таким образом, следует приложить все усилия, чтобы избежать чрезмерно горячей или чрезмерно холодной окружающей среды, не пеленать младенца или не прикрывать ему голову, и убрать ненужные постельные принадлежности из кроватки, такие как одеяла и простыни без резинки, а также мягкие постельные принадлежности, такие как овечья шкура, подушки, мягкие игрушки/животные, наматрасники, меховые материалы, стеганые одеяла и пледы. Рекомендуется использовать пустышку во время тихого часа и перед сном, чтобы помочь открыть дыхательные пути и снизить риск СВДС. Родители/лица, осуществляющие уход, не должны укладывать ребенка спать в своей собственной постели. Рекомендуется, чтобы младенцы спали в комнате родителей/опекунов рядом с кроватью родителей/опекунов, но на отдельной поверхности, предназначенной для младенцев, в идеале в течение по крайней мере первых 6 месяцев. Чтобы предотвратить появление плоских участков на голове ребенка, младенцы должны проводить некоторое время на животе во время бодрствования и когда кто-то наблюдает за ними. Родителям/опекунам следует рекомендовать вскоре после выписки из стационара класть ребенка на короткие периоды времени на живот, постепенно увеличивая продолжительность таких периодов к возрасту 7 недель до по крайней мере 15–30 минут в день. Чтобы помочь ребенку поворачивать голову, родители/опекуны должны каждую неделю менять положение, в котором ребенок находится в кроватке, не оставлять ребенка надолго в автомобильных сиденьях, переносках и детских креслах-качалках. Матери должны находиться под регулярным медицинским наблюдением в период беременности, а также избегать курения, никотина, алкоголя, марихуаны, опиоидов и употребления запрещенных веществ во время беременности и после родов. Младенцы не должны подвергаться воздействию дыма. Для предотвращения инфекций рекомендуется грудное вскармливание, которое связано со снижением риска СВДС. Для младенцев рекомендуются рутинные прививки. Нет доказательств, что домашние мониторы апноэ снижают частоту синдрома внезапной детской смерти, и, следовательно, они не рекомендуются для профилактики. Также нет доказательств, чтобы рекомендовать пеленание для профилактики СВДС.

Основные положения Внезапная неожиданная детская смерть (SUID) – это термин, используемый для описания любой неожиданной и внезапной смерти ребенка < 1 года, независимо от того, была ли она объяснена или необъяснима, которая часто наступает во время сна или в зоне сна ребенка.

Синдром внезапной детской смерти (СВДС) является разновидностью SUID и представляет собой внезапную и неожиданную смерть у ребенка в возрасте от 1 месяца до 1 года, при которой осмотр места смерти, тщательное посмертное обследование и клинический анамнез не могут выявить ее причину.

Конкретные причины, в том числе жестокое обращение с детьми, должны быть исключены при клинической оценке и вскрытии.

Этиология неясна, хотя был выявлен ряд факторов риска.

Наиболее важные изменяемые факторы риска включают положение сна: сон в положении на животе, недопущение сна ребенка вместе с родителем/воспитателем в одной кровати, сон на очень мягкой поверхности или с отдельными мягкими постельными принадлежностями.

Предшествующие эпизоды апноэ и краткие разрешенные необъяснимые события (BRUE), скорее всего, не являются факторами риска.