Социофобия у детей и подростков

Социофобия является постоянной боязнью смущения, насмешек и унижения в социальных условиях. Как правило, пострадавшие дети избегают ситуаций, которые могут спровоцировать критику со стороны общества (например, школы). Диагноз ставится на основании клинических критериев. Лечение состоит из поведенческой терапии. В тяжелых случаях добавляются селективные ингибиторы обратного захвата серотонина (СИОЗС).
(См. также Обзор тревожных расстройств у детей и подростков (Overview of Anxiety Disorders in Children and Adolescents) и Социофобия (Social Phobia)).
Клинические проявления
Первыми симптомами социального тревожного расстройства у подростков могут быть чрезмерное беспокойство перед посещением социальных мероприятий или чрезмерная подготовка к выступлению в классе. Первыми симптомами у детей могут быть истерики или плач, дети могут "застывать" или замыкаться в социальных ситуациях. Вслед за этим может наблюдаться избегающее поведение (например, отказ идти в школу, на вечеринки, отказ от приема еды вместе с другими детьми). Жалобы часто имеют соматический фокус (например, «У меня болит живот», «У меня болит голова»). Как реакция на эти соматические жалобы, у некоторых детей имеется история многочисленных медицинских назначений и осмотров.
Такие дети боятся, что они будут унижены перед своими сверстниками, если дадут неправильный ответ, скажут что-то неуместное, и реагируют смущением или даже рвотой. В некоторых случаях, социофобия возникает после неприятного и смущающего инцидента. В тяжелых случаях дети могут отказаться разговаривать по телефону или даже выходить из дома.
Диагностика
Психиатрическая оценка
Критерии пятого издания Руководства по диагностике и статистическому учёту психических расстройств, (DSM 5-TR)
Для диагностики социального тревожного расстройства в детском возрасте тревога должна сохраняться в течение ≥ 6 месяцев и постоянно присутствовать в подобных условиях (например, дети беспокоятся о всех выступлениях в классе, а не только о каких-либо конкретных или тех, которые предназначены для определенного класса). Тревога должна наблюдаться при взаимодействии со сверстниками, а не только во время взаимодействия со взрослыми.
Лечение
Поведенческая терапия
Иногда анксиолитики
Поведенческая терапия является краеугольным камнем лечения социального тревожного расстройства. Дети не должны пропускать занятия в школе. Прогулы приводят только к тому, что дети еще более неохотно посещают школу.
Если дети и подростки недостаточно мотивированы, чтобы участвовать в поведенческой терапии или реагируют на нее неадекватно, могут использоваться анксиолитики, такие как селективные ингибиторы обратного захвата серотонина (СИОЗС) (см. таблицу Препараты для долгосрочного лечения тревожности и связанных с ней расстройств). Лечение СИОЗС может уменьшить беспокойство и облегчить участие детей в поведенческой терапии.