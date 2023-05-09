Социофобия у детей и подростков

Первыми симптомами социального тревожного расстройства у подростков могут быть чрезмерное беспокойство перед посещением социальных мероприятий или чрезмерная подготовка к выступлению в классе. Первыми симптомами у детей могут быть истерики или плач, дети могут "застывать" или замыкаться в социальных ситуациях. Вслед за этим может наблюдаться избегающее поведение (например, отказ идти в школу, на вечеринки, отказ от приема еды вместе с другими детьми). Жалобы часто имеют соматический фокус (например, «У меня болит живот», «У меня болит голова»). Как реакция на эти соматические жалобы, у некоторых детей имеется история многочисленных медицинских назначений и осмотров.

Такие дети боятся, что они будут унижены перед своими сверстниками, если дадут неправильный ответ, скажут что-то неуместное, и реагируют смущением или даже рвотой. В некоторых случаях, социофобия возникает после неприятного и смущающего инцидента. В тяжелых случаях дети могут отказаться разговаривать по телефону или даже выходить из дома.