Соматические и ассоциированные с ними расстройства у детей

Психиатрическая оценка

Критерии пятого издания Руководства по диагностике и статистическому учёту психических расстройств , (DSM 5-TR)

Для исключения иных заболеваний иногда проводят тесты

Диагностика соматических симптомов или связанных с ними расстройств основывается на критериях (DSM-5-TR). Как правило, чтобы диагностировать одно из этих расстройств, симптомы должны вызывать значительные страдания и/или мешать повседневной деятельности, и дети должны быть чрезмерно обеспокоены своим здоровьем и/или симптомами в мыслях и действиях.

На первом приеме врачи выясняют подробный и обширный анамнез (иногда совещаясь с членами семьи) и проводят тщательный осмотр и часто исследования, чтобы определить, является ли причиной плохого состояния пациента какое-либо соматическое заболевание. Так как у детей с психосоматическими заболеваниями могут также развиться физические расстройства, соответствующие исследования и анализы должны быть сделаны, всякий раз, когда симптомы значительно изменяются, или когда развиваются объективные признаки. Однако обширные лабораторные анализы, как правило, не проводятся, поскольку они могут также убедить детей в существовании физической проблемы, а ненужные диагностические тесты могут травмировать детей сами по себе.

Если физическая проблема не может быть идентифицирована, врачи могут использовать стандартизированные тесты психического здоровья, чтобы помочь определить, обусловлены ли симптомы соматическим проявлением или связаны с расстройством. Врачи также беседуют с детьми и членами семьи, чтобы попытаться выявить основные психологические проблемы или сложные семейные отношения.