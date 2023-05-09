Соматические и ассоциированные с ними расстройства у детей

Психосоматические и родственные расстройства характеризуются стойкой соматической симптоматикой, протекающей на фоне непропорционально интенсивных или дезадаптивных мыслей, чувств и реакций в ответ на эти симптомы и соответствующие проблемы со здоровьем. Эти расстройства причиняют дискомфорт и часто негативно влияют на деятельность больного.
(См. также Обзор соматизации).
Соматические симптомы и связанные с ними нарушения включают следующее:
Конверсионное расстройство: обычно симптомы включают явное нарушение произвольной двигательной или сенсорной функции, но иногда также тремор, нарушения сознания (что говорит о возможности наличия припадков) и ненормальное положение конечностей (что говорит о возможности наличия другого неврологического или системного соматического расстройства). У детей могут проявляться нарушения координации движений или равновесия, развиться слабость, паралич рук или ног, потеря чувствительности в некоторых частях тела, судороги, отсутствие реакции на раздражители, слепота, двоение в глазах, глухота, потеря голоса, затруднение глотания, ощущение комка в горле или задержка мочи.
Симулятивное расстройство, навязанное другому лицу (ранее называвшееся синдромом Мюнхгаузена по доверенности): опекуны (как правило, родитель) намеренно фальсифицируют или вызывают физические симптомы у ребенка. Например, они могут добавить кровь или другие вещества в образцы мочи для имитации мочевой инфекции.
Симулятивное расстройство, навязанное самому себе: ребенок может притворяться, что у него есть физические симптомы, или делать что-то с собой, чтобы вызвать физические симптомы.
Ипохондрическое расстройство: дети сильно бояться, что у них может быть серьезная болезнь или возможность ею заболеть. Они настолько обеспокоены мыслью, что они больны или могут заболеть, что их ипохондрия нарушает ежедневную деятельность или вызывает существенный дискомфорт. У пациентов могут отсутсвовать или присутствовать соматические симптомы, но в последнем случае они беспокоятся больше о возможных последствиях, нежели о самих симптомах.
Соматические симптоматические нарушения: у детей могут развиться множественные соматические симптомы или один выраженный симптом, чаще всего, боль. Симптомы могут быть специфическими (например, боль в животе) или расплывчатыми (например, утомляемость). Любая часть тела может быть центром внимания. Симптомы или чрезмерное беспокойство по их поводу причиняют серьезный дискомфорт или нарушают повседневную жизнь пациента.
Соматические симптомы и сопутствующие расстройства одинаково распространены среди юношей и девушек, но чаще встречается у девочек-подростков, чем у мальчиков-подростков.
Симптомы и лечение соматических проявлений и связанных с ними нарушений, очень похожи на таковые при тревожном расстройстве. Клинические признаки сознательно не сфабрикованы, и дети на самом деле испытывают симптомы, которые они описывают.
Диагностика
Психиатрическая оценка
Критерии пятого издания Руководства по диагностике и статистическому учёту психических расстройств, (DSM 5-TR)
Для исключения иных заболеваний иногда проводят тесты
Диагностика соматических симптомов или связанных с ними расстройств основывается на критериях (DSM-5-TR). Как правило, чтобы диагностировать одно из этих расстройств, симптомы должны вызывать значительные страдания и/или мешать повседневной деятельности, и дети должны быть чрезмерно обеспокоены своим здоровьем и/или симптомами в мыслях и действиях.
На первом приеме врачи выясняют подробный и обширный анамнез (иногда совещаясь с членами семьи) и проводят тщательный осмотр и часто исследования, чтобы определить, является ли причиной плохого состояния пациента какое-либо соматическое заболевание. Так как у детей с психосоматическими заболеваниями могут также развиться физические расстройства, соответствующие исследования и анализы должны быть сделаны, всякий раз, когда симптомы значительно изменяются, или когда развиваются объективные признаки. Однако обширные лабораторные анализы, как правило, не проводятся, поскольку они могут также убедить детей в существовании физической проблемы, а ненужные диагностические тесты могут травмировать детей сами по себе.
Если физическая проблема не может быть идентифицирована, врачи могут использовать стандартизированные тесты психического здоровья, чтобы помочь определить, обусловлены ли симптомы соматическим проявлением или связаны с расстройством. Врачи также беседуют с детьми и членами семьи, чтобы попытаться выявить основные психологические проблемы или сложные семейные отношения.
Лечение
Психотерапия
Иногда лекарства для облегчения симптомов
Детей, даже при наличии доверительного отношения к лечащему врачу, часто направляют к психотерапевту. Дети могут сопротивляться идее посещения психотерапевта, потому что они думают, что их симптомы являются чисто физическими. Тем не менее, индивидуальная и семейная психотерапия, часто с использованием когнитивно-поведенческих методов, может помочь детям и членам семьи распознавать модели мышления и поведения, которые обозначают симптомы. Терапевты могут использовать гипноз, биологическую обратную связь, и релаксационную терапии.
Психотерапия, как правило, сочетается с реабилитационной программой, которая призвана помочь детям вернуться к нормальному распорядку. Лечение может включать в себя физиотерапию, которая имеет следующие преимущества:
Она может излечивать реальные физические признаки, такие как снижение подвижности или потерю мышечной массы, вызванные соматическими симптомами или родственным разладом.
Это заставляет детей чувствовать себя так, как будто для их лечения делается что-то конкретное.
Это позволяет детям принимать активное участие в их лечении.
Может помочь фармакологическое лечение сопутствующих психических расстройств (например, депрессии); однако в первую очередь необходима психотерапия.
Дети также выигрывают от наличия благоприятных взаимоотношений с лечащим врачом, который координирует всю помощь их здоровью, предлагает облегчение клинического проявления, осматривает их регулярно, и защищает их от ненужных анализов и процедур.
Основные положения
Дети поглощены чрезмерным беспокойством о своем здоровье, физических симптомах, или возможностью наличия или приобретения серьезного заболевания.
Дети могут иметь несколько симптомов (например, нарушение координации или равновесия, слабость, паралич или потерю чувствительности, судороги, слепоту, двоение в глазах, глухоту) или один серьезный симптом, как правило, боль.
Для начало необходимо провести все соответствующие исследования и анализы, чтобы исключить телесное расстройство как причину симптомов и, если проявления значительно изменились или развились объективные признаки, для проверки наличия нового телесного расстройства.
Лечение может включать психотерапию, которая, как правило, сочетается с реабилитационной программой, которая призвана помочь детям вернуться к нормальному распорядку.