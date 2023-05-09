Расстройства поведения

Дети и подростки с расстройством поведения невосприимчивы к чувствам и благополучию других, а иногда и неверно воспринимают поведение других людей как угрожающее. Они могут действовать агрессивно, путем запугивания и угроз, угрожая или используя оружие, совершая акты физической жестокости или принуждая кого-либо к половой жизни, и не раскаиваются в этом. Иногда их агрессия и жестокость направлена на животных. Эти дети или подростки могут уничтожить собственность, соврать и украсть. Они плохо переносят разочарования и, как правило, безрассудны, нарушают правила и родительские запреты (например, убегают из дома, часто прогуливают школу).

Ненормальное поведение различается между полами: мальчики, как правило, дерутся, воруют и хулиганят; девочки чаще всего врут, убегают и занимаются проституцией. Дети обеих полов могут употреблять запрещенные наркотики и испытывать трудности в школе. Суицидальные мысли являются обычным явлением, и попытки самоубийства должны быть приняты всерьез.