Расстройства поведения (РП) являются постоянным или систематическим поведением, которое нарушает права других лиц или основные свойственные данному возрасту социальные нормы и правила. Диагноз ставится на основании клинических критериев. Лечение сопутствующих расстройств и психотерапия могут помочь, однако многие дети требуют надзора.
Распространенность расстройств поведения некоторой степени составляет около 10%. Начало обычно в конце детства или в ранней юности, расстройства намного более распространены среди мальчиков, чем среди девочек.
Этиология, вероятно, – сложное взаимодействие генетических и экологических факторов. Родители подростков с расстройствами поведения часто имеют вредные привычки и антисоциальное поведение, нередко у них диагностируется синдром дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ), расстройства настроения, шизофрения или антисоциальное расстройство личности. Тетрагидроканнабинол (ТГК), как сообщается, является фактором риска физического насилия, даже когда учитываются социально-экономические факторы и употребление других психоактивных веществ (1). Тем не менее расстройство поведения может произойти у детей из высокофункциональных, здоровых семей.
Общие справочные материалы
1. Dellazizzo K, Potvin S, Dou BY, et al: Association between the use of cannabis and physical violence in youths: A meta-analytical investigation. Am J Psychiatry 177(7):appi.ajp.2020.1, 2020. https://doi.org/10.1176/appi.ajp.2020.19101008
Симптомы и признаки кондуктивного расстройства
Дети и подростки с расстройством поведения невосприимчивы к чувствам и благополучию других, а иногда и неверно воспринимают поведение других людей как угрожающее. Они могут действовать агрессивно, путем запугивания и угроз, угрожая или используя оружие, совершая акты физической жестокости или принуждая кого-либо к половой жизни, и не раскаиваются в этом. Иногда их агрессия и жестокость направлена на животных. Эти дети или подростки могут уничтожить собственность, соврать и украсть. Они плохо переносят разочарования и, как правило, безрассудны, нарушают правила и родительские запреты (например, убегают из дома, часто прогуливают школу).
Ненормальное поведение различается между полами: мальчики, как правило, дерутся, воруют и хулиганят; девочки чаще всего врут, убегают и занимаются проституцией. Дети обеих полов могут употреблять запрещенные наркотики и испытывать трудности в школе. Суицидальные мысли являются обычным явлением, и попытки самоубийства должны быть приняты всерьез.
Диагностика расстройства поведения
Психиатрическая оценка
Критерии пятого издания Руководства по диагностике и статистическому учёту психических расстройств, (DSM 5-TR)
Расстройство поведения диагностируют у детей и подростков, которые продемонстрировали ≥3 из следующих вариантов поведения в предыдущие 12 месяцев плюс по крайней мере 1 в предыдущие 6 месяцев:
Агрессия по отношению к людям и животным
Порча имущества
Двуличность, ложь или воровство
Серьезные нарушения родительских правил
Симптомы и поведение должны быть достаточно выраженными, чтобы нарушить взаимоотношения в школе или на работе.
Лечение расстройств поведения
Лекарственные препараты для лечения сопутствующих заболеваний
Психотерапия
Иногда размещение в жилом центре
Лечение сопутствующих расстройств лекарственными средствами и психотерапия могут улучшить самооценку и самоконтроль и, в конечном счете, контроль расстройства поведения. Препараты могут включать стимуляторы, стабилизаторы настроения и атипичные антипсихотические препараты, особенно рисперидон короткого действия.
Морализация и запугивания являются неэффективными и их следует избегать. Индивидуальная психотерапия, в том числе когнитивная терапия и поведенческие модификации, могут помочь. Часто дети и подростки с серьезными нарушениями должны быть размещены в центрах с полным пансионом, где их поведением будут управлять должным образом, разобщая их с окружающей средой, которая может способствовать их аномальному поведению.
Прогноз при кондуктивном расстройстве
Как правило, деструктивные модели поведения прекращаются в начале взрослой жизни, но примерно в трети случаев они сохраняются. Многие из этих случаев соответствуют критериям диссоциального расстройства личности. Раннее начало связано с плохим прогнозом.
У некоторых детей и подростков в дальнейшем развиваются нарушения настроения или тревожные расстройства, соматический симптом или связанные расстройства или психотические расстройства в раннем взрослом возрасте. Дети и подростки с расстройством поведения, как правило, имеют более высокую частоту физических и других психических расстройств.
Основные положения
Дети с расстройством поведения действуют агрессивно повторно, нарушая права других лиц и/или социальные нормы или правила; чувство раскаяния у них выражено слабо или совсем не выражено.
Хулиганские выходки продолжаются во взрослой жизни примерно у трети пациентов; многие из этих случаев позже отвечают критериям антисоциального расстройства личности.