Генерализованное тревожное расстройство у детей и подростков

Генерализованное тревожное расстройство является постоянным состоянием повышенной тревоги и опасения, характеризующееся чрезмерными волнением, страхом и опасением. Физические симптомы могут включать тремор, потливость, множественные соматические жалобы и истощение. Диагноз ставится на основании клинических критериев. Лечение часто с релаксационной терапией, иногда в сочетании с лекарственной терапией.
(См. также Обзор тревожных расстройств у детей и подростков [Overview of Anxiety Disorders in Children and Adolescents] и Обзор генерализованных тревожных расстройств у взрослых [Generalized Anxiety Disorder]).
Клинические проявления
Дети, у которых имеется генерализованное тревожное расстройство, имеют множественные и туманные опасения, которые усугубляются стрессом. Эти дети часто испытывают трудности с концентрацией внимания и могут быть гиперактивными и беспокойными. Они могут плохо спать, чрезмерно потеть, чувствовать себя истощенными и жаловаться на физический дискомфорт (например, боли в животе, в мышцах, головная боль).
Во время пандемии COVID-19 резкое и сильное нарушение распорядка дня, такое как закрытие школы и изоляция от широкого круга семьи, сверстников, учителей, культурных и религиозных групп, усилили тревожность почти у всех детей. Проживание в условиях ограниченного пространства с членами семьи в течение нескольких недель или месяцев, потеря работы родителями, а также общая неопределенность в отношении будущего также увеличивает стресс (1).
Справочные материалы по симптоматике
1. Mental Health and Coping During the Coronavirus (COVID-19) Pandemic. Centers for Disease Control and Prevention. По состоянию на 12 мая 2023 года.
Диагностика
Психиатрическая оценка
Критерии пятого издания Руководства по диагностике и статистическому учёту психических расстройств, (DSM 5-TR)
Генерализованные тревожные расстройства диагностируют у детей и подростков, имеющих выраженные и ухудшающиеся симптомы тревоги, которые недостаточно сфокусированы, чтобы соответствовать критериям конкретного расстройства, такого как социофобия или паническое расстройство. Генерализованное тревожное расстройство также является подходящим диагнозом для детей, имеющих конкретные тревожные расстройства, такие как страх разлуки, но также имеют и другие значительные симптомы тревоги, превышающие таковые для конкретных тревожных расстройств.
Специфические критерии включают наличие каждого из следующих признаков:
Чрезмерная тревога и беспокойство, которые трудно контролируются пациентами
Симптомы проявляются в течение более чем нескольких дней ≥ 6 месяцев
Симптомы вызывают значительный дискомфорт, ухудшают социальное функционирование и отношения в школе
Кроме того, вышеуказанные критерии должны сопровождаться ≥ 1 из следующих симптомов:
Двигательное беспокойство, возбужденность или нервозность
Легкая утомляемость
Трудности с концентрацией внимания
Раздражительность
Напряжение мышц
Нарушение сна
Иногда генерализованное тревожное расстройство можно спутать с синдромом дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ), потому что генерализованное тревожное расстройство может вызвать трудности с концентрацией внимания и привести к психомоторному возбуждению (т.е., гиперактивности). Тем не менее, при СДВГ дети также имеют трудности с концентрацией внимания и чувствуют возбуждение, в то время как тревога отсутствует. Некоторые дети имеют СДВГ и тревожное расстройство одновременно.
Лечение
Релаксационная терапия
Иногда анксиолитические средства, как правило, селективные ингибиторы обратного захвата серотонина (СИОЗС)
Поскольку фокус симптомов диффузный, лечение генерализованного тревожного расстройства поведенческой терапией представляет особенно сложную задачу. Тренировка релаксации больше подходит.
Пациентам, имеющим серьезное генерализованное тревожное расстройство или не отвечающим на психотерапевтические вмешательства, могут потребоваться анксиолитические препараты. Как и при других тревожных расстройствах, препаратами выбора обычно являются СИОЗС (см. таблицу Препараты для долгосрочного лечения тревожности и связанных с ней расстройств). Буспирон иногда используется у детей, которые не переносят СИОЗС; однако, он гораздо менее эффективен. Начальная доза буспирона - 5 мг перорально 2 раза в сутки; доза может быть постепенно увеличена до 30 мг дважды в день (или 20 мг 3 раза в день), в зависимости от переносимости. Желудочно-кишечный дистресс или головная боль могут быть ограничивающим фактором при увеличении дозировки.
Основные положения
Дети с генерализованным тревожным расстройством имеют множественные и неопределенные тревоги, а не одну конкретную.
Диагностируют генерализованное тревожное расстройство, когда симптомы вызывают значительные расстройства у ребенка или ухудшают его социальную или академическую активность в обществе, и у ребенка ≥ 1 из специфических симптомов (например, беспокойство, взвинченность или ощущение "на грани").
Может помочь релаксационная терапия; если дети имеют тяжелое тревожное расстройство или не реагируют на психотерапевтические вмешательства, рассматривают возможность назначения анксиолитических препаратов (предпочтительно СИОЗС).