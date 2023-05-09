Генерализованное тревожное расстройство у детей и подростков

Дети, у которых имеется генерализованное тревожное расстройство, имеют множественные и туманные опасения, которые усугубляются стрессом. Эти дети часто испытывают трудности с концентрацией внимания и могут быть гиперактивными и беспокойными. Они могут плохо спать, чрезмерно потеть, чувствовать себя истощенными и жаловаться на физический дискомфорт (например, боли в животе, в мышцах, головная боль).

Во время пандемии COVID-19 резкое и сильное нарушение распорядка дня, такое как закрытие школы и изоляция от широкого круга семьи, сверстников, учителей, культурных и религиозных групп, усилили тревожность почти у всех детей. Проживание в условиях ограниченного пространства с членами семьи в течение нескольких недель или месяцев, потеря работы родителями, а также общая неопределенность в отношении будущего также увеличивает стресс (1).