Ожирение у подростков

Влияние на их поведение и образ жизни

Для подростков 12 лет и старше с ИМТ ≥ 95-го процентиля: препараты для снижения веса

Для подростков 13 лет и старше с ИМТ ≥ 120% от 95-го процентиля: оценка для проведения метаболической и бариатрической хирургии

(См. также the American Academy of Pediatrics’ [AAP] Clinical Practice Guideline for the Evaluation and Treatment of Children and Adolescents With Obesity [2023].)

Всем детям и подросткам с ожирением должны быть предоставлены стратегии интенсивного изменения здоровья и образа жизни, касающиеся питания, физической активности и поведения в отношении здоровья.

Подросткам 12 лет и старше с ожирением (ИМТ ≥ 95-го процентиля согласно возрасту и полу) можно назначать препараты для снижения веса (см. рекомендации Американской академии педиатрии [2023] в обзоре Use of Pharmacotherapy (Использование фармакотерапии).

Подростки 13 лет и старше с тяжелым ожирением (ИМТ ≥ 120% 95-го процентиля согласно возрасту и полу) могут быть направлены на обследование для проведения метаболической и бариатрической хирургии (см. рекомендации Американской академии педиатрии [2023] в обзоре Pediatric Metabolic and Bariatric Surgery (Детская метаболическая и бариатрическая хирургия).