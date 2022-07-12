На сегодняшний день ожирение у подростков встречается в два раза чаще, чем 30 лет назад и оно является одной из наиболее частых причин для обращения в подростковую клинику. Несмотря на то, что менее одной трети взрослых, страдающих ожирением, страдали им и в подростковом возрасте, у большинства подростков с заболеванием ожирения оно сохраняется и в зрелом возрасте.

Несмотря на наличие множества терапевтических подходов, ожирение является одной из наиболее сложных для лечения проблем, и частота успешного лечения в течение длительного срока остается низкой.

Хотя большинство осложнений, связанных с ожирением, возникают в зрелом возрасте, подростки, страдающие ожирением, с большей вероятностью, чем их сверстники, могут иметь повышенное артериальное давление. Сахарный диабет II типа развивается с возрастающей частотой у подростков из-за инсулиновой резистентности, связанной с ожирением. Из-за социального отторжения людей с ожирением, подростки, страдающие ожирением, имеют низкую самооценку и начинают вести все более малоподвижный образ жизни, становясь социально изолированными.

Этиология ожирения у подростков Факторы, влияющие на ожирение у подростков такие же, как и у взрослых. В большинстве случаев внешние (напр. потребление чрезмерного количества калорий и/или низкое качество питания), часто в сочетании с малоподвижным образом жизни. Распространена генетическая обусловленность ожирения, и отвечающие за это гены в настоящее время идентифицируются ( see also page Ожирение и метаболический синдром). Родители могут быть обеспокоены тем, что ожирение является результатом какого-либо эндокринного заболевания, например гипотериоза или гиперадренокортицизма, но такие нарушения редко являются его причиной. Подростки с избыточным весом, вызванным эндокринными нарушениями, как правило невысокого роста и имеют признаки основного заболевания.

Лечение ожирения у подростков Влияние на их поведение и образ жизни

Для подростков 12 лет и старше с ИМТ ≥ 95-го процентиля: препараты для снижения веса

Для подростков 13 лет и старше с ИМТ ≥ 120% от 95-го процентиля: оценка для проведения метаболической и бариатрической хирургии (См. также the American Academy of Pediatrics’ [AAP] Clinical Practice Guideline for the Evaluation and Treatment of Children and Adolescents With Obesity [2023].) Всем детям и подросткам с ожирением должны быть предоставлены стратегии интенсивного изменения здоровья и образа жизни, касающиеся питания, физической активности и поведения в отношении здоровья. Подросткам 12 лет и старше с ожирением (ИМТ ≥ 95-го процентиля согласно возрасту и полу) можно назначать препараты для снижения веса (см. рекомендации Американской академии педиатрии [2023] в обзоре Use of Pharmacotherapy (Использование фармакотерапии). Подростки 13 лет и старше с тяжелым ожирением (ИМТ ≥ 120% 95-го процентиля согласно возрасту и полу) могут быть направлены на обследование для проведения метаболической и бариатрической хирургии (см. рекомендации Американской академии педиатрии [2023] в обзоре Pediatric Metabolic and Bariatric Surgery (Детская метаболическая и бариатрическая хирургия).