Гестационный возраст и параметры роста помогают определить риск патологии новорожденных. Гестационный возраст является основным фактором, определяющим зрелость органов.

Гестационный возраст новорожденного обычно определяется путем подсчета недель между первым днем последнего нормального менструального цикла матери и днем родов. Однако определение гестационного срока на основании последней менструации может быть неточным, если у беременной имеются нерегулярные менструации. Более точно, гестационный возраст – это разница между 14-м днем до даты зачатия и днем родов. Использование даты последнего менструального цикла для определения гестационного возраста не позволяет определить реальный эмбриологический возраст плода, но это универсальный стандарт среди акушеров и неонатологов для определения степени созревания плода.

Эмбриологический возраст – это время, прошедшее с даты зачатия до даты родов, он на 2 недели меньше гестационного возраста. Женщины могут определить дату зачатия, основываясь на дате овуляции, которую они определяют с помощью гормонального тестирования на дому и/или измерения базальной температуры тела. Тем не менее дата зачатия точно известна только тогда, когда используется экстракорпоральное оплодотворение или другие вспомогательные репродуктивные методы.

Оценка гестационного возраста может основываться на:

Первом дне последней менструации и продолжительность цикла

Дате овуляции или зачатия

Ультрасонографии плода

Физических параметрах после рождения (например, с использованием шкалы Баллард)

Клинический калькулятор Определение срока беременности по последней менструации и ультразвуковой биометрии

Предполагаемая дата родов (EDD) – это ожидаемая дата рождения (дата родов). EDD можно рассчитать как

Дата зачатия + 266 дней

Последний менструальный период (ПМП) + 280 дней (40 недель) для женщин с регулярным 28-дневным менструальным циклом

ПМП + 280 дней + (продолжительность цикла –28 дней) для женщин с регулярным менструальным циклом, отличным от 28 дней

Если менструальный цикл регулярный, менструальный анамнез является относительно надежным методом определения предполагаемой даты родов.

При отсутствии другой информации наиболее точную оценку гестационного возраста дает ультразвуковое обследование плода в первом триместре. Когда дата зачатия неизвестна, а менструальный цикл нерегулярен или данные о нем недоступны, УЗИ может быть единственным способом определения предполагаемой даты родов.

Сравнение гестационного возраста проводится по данным последней менструации и по данным первого УЗИ плода при текущей беременности. Если эти оценки возраста не совпадают, предполагаемая дата родов (и, соответственно, предполагаемый гестационный возраст) может быть изменена в зависимости от количества недель и степени несоответствия. Американская коллегия акушеров и гинекологов (АКАГ) (см. Методы определения даты родов) рекомендует использовать дату, основанную на УЗИ, если она отличается от даты менструации, на

На ≤ 8 6/7 неделе беременности: > 5 дней

На 9–15 6/7 неделе беременности: > 7 дней

На 16–21 6/7 неделе беременности: > 10 дней

На 22–27 6/7 неделе беременности: > 14 дней

На ≥ 28 неделе беременности: > 21 дней

Согласование менструальной и ультразвуковой дат проводится только после первого УЗИ в текущей беременности — предполагаемая дата родов не меняется на основании последующих УЗИ. Поскольку ультрасонографические оценки менее точны на более поздних сроках беременности, результаты УЗИ во втором и третьем триместрах для изменения предполагаемого гестационного возраста следует использовать нечасто, и, если рассматривается изменение предполагаемой даты родов, следует проконсультироваться со специалистом по УЗИ плода.

Результаты объективного обследования новорожденных также используются клиницистами для оценки гестационного возраста с помощью новой шкалы Баллард. Шкала Баллард является точной только в пределах плюс-минус 2 недель. У новорожденных клиническая оценка гестационного срока, как было установлено, переоценивает гестационный возраст у недоношенных детей и недооценивает гестационный возраст у детей с недостаточной для их гестационного срока массой тела (1). Таким образом, объективное обследование гестационного возраста должно использоваться для определения гестационного возраста и для принятия решений относительно оказания медицинской помощи только в том случае, когда нет достоверной акушерской информации о предполагаемой дате родов или существует значительное расхождение между акушерским гестационным возрастом и данными объективного обследования.

Шкала Балларда основана на физической и нервно-мышечной зрелости новорожденного и может быть использована в течение не более 4х дней после рождения (на практике шкала Балларда, как правило, используется в первые 24 часа). Нервно-мышечные компоненты более однородны в течение долгого времени, потому что физикальные компоненты быстро созревают после рождения. Тем не менее, нервно-мышечные компоненты могут быть затронуты болезнью и введением лекарственных средств (например, магнезии, введенной во время родов).

Оценка внутриутробного возраста - новая шкала Баллард

Основываясь на гестационном возрасте, новорожденные классифицируются как (2)

Глубоко недоношенный: < 37 недель гестации

Слегка недоношенный: от 34 до 36 6/7 недель

В начале срока: от 37 недель 0/7 дней до 38 недель 6/7 дней

Доношенный: от 39 недель 0/7 дней до 40 недель 6/7 дней

В конце срока: от 41 недель 0/7 дней до 41 недель 6/7 дней

Переношенный: ≥ 42 0/7 недель

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