Расстройства сна у детей

Для большинства детей проблемы со сном интермиттирующие или временные и часто не требуют лечения.
(См. также Обзор поведенческих расстройств у детей (Overview of Behavioral Problems in Children)).
Нормальный сон
Большинство детей спят в течение по крайней мере 5 часов в возрасте 3 месяцев, но затем в первые годы жизни возникают периоды ночного бодрствования, часто связанные с болезнью. При созревании количество быстрых движений глаз (REM) во время сна увеличивается с возрастанием сложных переходов между стадиями сна. Для большинства людей медленная фаза сна (non-REM sleep) преобладает в начале ночи, с увеличением быстрых движений глаз (REM) по мере прогрессирования ночи. Таким образом, феномены, не связанные с БДГ-фазой, наблюдаются в начале ночи, а явления, связанные с БДГ-сном, возникают позже. Дифференциация между истинным сном (REM или не-REM связанными явлениями) и поведением при пробуждении может помочь в выборе направления лечения.
Важно определить, воспринимают ли родители совместный сон с ребенком как проблему, потому что есть много культурных различий между привычками сна (1, 2). Американская академия педиатрии 2022 recommendations for reducing deaths in the sleep environment предлагает младенцам спать в одной комнате с родителями, но не в одной кровати; считается, что это снижает риск синдрома внезапной детской смерти (СВДС), подтипа внезапной неожиданной детской смерти (ВНДС).
Справочные материалы по нормальному сну
1. Mindell JA, Sadeh A, Wiegand B, et al: Cross-cultural differences in infant and toddler sleep. Sleep Med 11(3):274–280, 2010. doi: 10.1016/j.sleep.2009.04.012
2. Owens JA: Sleep in children: Cross-cultural perspectives. Sleep Biol Rhythms 2:165–173, 2004. doi: 10.1111/j.1479-8425.2004.00147.x
Ночные кошмары
Ночные кошмары - это пугающие сны, возникающие во время фазы быстрого сна. Ребенок, которому приснился кошмар, может полностью проснуться и живо вспомнить детали сна.
Кошмары не являются поводом для беспокойства, если только они не возникают очень часто. Они могут возникать во время стресса или когда ребенок видел фильм или телевизионную программу, содержащую пугающие сцены. Если кошмары происходят часто, родители могут вести дневник, чтобы понять, могут ли они определить причину.
Ночные страхи и лунатизм
Ночные страхи — это эпизоды неполного пробуждения в фазу медленного сна с крайней тревогой вскоре после засыпания; они наиболее распространены в возрасте от 3 до 8 лет.
Ребенок кричит и выглядит испуганным, у него учащенное сердцебиение и дыхание. Кажется, что ребенок не знает о присутствии родителей, может сильно метаться и не реагирует на утешение. Он может говорить, но не в состоянии отвечать. Как правило, ребенок возвращается ко сну через несколько минут. В отличие от кошмаров, ребенок не может детально вспомнить эти эпизоды. Ночные страхи оказывают сильнейшее впечатление, потому что ребенок может кричать и его может быть тяжело успокоить в такие моменты.
Около одной трети детей с ночными страхами также ходят во сне (встают с постели и ходят по комнате, в то время как по внешним признакам находятся во сне, что также носит название сомнамбулизма). Около 15% детей в возрасте 5–12 лет имели по крайней мере один эпизод лунатизма.
Ночные страхи и лунатизм почти всегда прекращаются сами по себе, хотя случайные эпизоды могут возникать в течение многих лет. Как правило, никакого лечения не требуется, но, если расстройство сохраняется и в подростковом или взрослом возрасте и/или является серьезным, лечение может быть необходимо. У детей, которые нуждаются в нем, воздействовать на ночные страхи иногда получается с помощью седативных препаратов или некоторых антидепрессантов. Существует ряд доказательств, что нарушения сна, связанные с периодическими движениями ног, часто поддаются лечению препаратами железа (1, 2), даже при отсутствии анемии. Если дети храпят и дергаются, должна быть проведена оценка на наличие обструктивного ночного апноэ.
Справочные материалы по ночным страхам и лунатизму
1. Leung W, Singh I, McWilliams S, et al: Iron deficiency and sleep—A scoping review. Sleep Med Rev 51:101274, 2020. doi: 10.1016/j.smrv.2020.101274
2. Peirano PD, Algarin CR, Chamorro RA, et al: Sleep alterations and iron deficiency anemia in infancy. Sleep Med 11(7):637–642, 2020. doi: 10.1016/j.sleep.2010.03.014
Сопротивление отходу ко сну
Дети, особенно в возрасте от 1 до 2 лет, часто сопротивляются отходу ко сну из-за сепарационной тревоги, в то время как на старших детей могут влиять разные аспекты окружающей среды. Маленькие дети часто плачут, когда остаются одни в кроватке, или вылезают и ищут родителей. Другая распространенная причина сопротивления сну – задержка времени засыпания. Такие ситуации возникают, когда детям разрешают проснуться позже и спать дольше, чем длится ночь, чтобы перевести внутренние часы на более позднее время наступления сна. Смещение времени отхода ко сну на несколько минут каждую ночь рекомендуется для перенастройки "внутренних часов", но, при необходимости, кратковременное лечение безрецептурным снотворным средством, таким как антигистаминные препараты или мелатонин, может помочь детям перенастроить свои "часы".
Сопротивление засыпанию нельзя преодолеть, если родители остаются в комнате, чтобы обеспечить комфорт, или позволяют детям вставать с постели. На самом деле эти ответы укрепляют ночные пробуждения, когда дети пытаются воспроизвести условия, при которых они заснули. Чтобы избежать этих проблем, родители могут спокойно сидеть в коридоре на глазах у ребенка и видеть, что он остается в постели. Затем ребенку устанавливается обычное засыпание в одиночку, и он узнает, что вылезать из постели не рекомендуется. Ребенок также узнает, что родители рядом, но не будут рассказывать больше сказку или играть с ним. В конце концов ребенок успокаивается и засыпает. Предоставить ребенку объект привязанности (например, плюшевого мишку) часто бывает полезно. Небольшой ночник, белый шум или оба фактора также могут утешать. Некоторые родители устанавливают ограничения, предоставляя ребенку «пропуск сна», который позволяет ребенку один раз встать из постели.
Если ребенок привык засыпать вместе с родителем, то первым шагом к установлению иного режима сна будет постепенное уменьшение физического контакта: сначала родитель перестает ложится рядом с ребенком, а только держит ребенка за руку, потом ограничивается сидением рядом с кроватью ребенка. После того, когда ребенок начнет постоянно засыпать при родителе, сидящем рядом, последний может покидать комнату, постепенно увеличивая длительность своего отсутствия.
Пробуждения в течение ночи
Все пробуждаются несколько раз каждую ночь. Большинство людей, однако, снова засыпает без вмешательства. Дети часто просыпаются ночью после переезда, болезни или других стрессовых событий. Проблемы со сном могут усугубляться, когда дети отключаются в конце дня или из-за чрезмерной стимуляции при игре перед сном.
Позволять ребенку спать с родителями – значит способствовать ночным пробуждениям. Контрпродуктивно играть с детьми или кормить их в течение ночи, шлепать и ругать. Вернуть ребенка в кровать, утешив его, как правило, более эффективно. Рутинное поведение при отходе ко сну включает чтение небольшого рассказа, вручение любимой куклы или одеяла и использование небольшого ночника (для детей > 3 лет). Чтобы предотвратить возбуждение, условия, при которых ребенок пробуждается в течение ночи, должны быть такими же, при которых он засыпает. Родители и опекуны должны придерживаться одинакового поведения каждую ночь, чтобы ребенок знал, чего ждать. Если дети физически здоровы, плач в течение нескольких минут часто позволяет им успокоиться самостоятельно, что снижает ночные пробуждения. Длительный плач ребенка, тем не менее, приводит к противоположным результатам, потому что родители могут почувствовать потребность вновь вернуться к прежней практике совместного засыпания, лежа в одной кровати. В таких случаях, как правило, эффективным методом является нежное успокаивание ребенка, пока он в своей кроватке.
Дополнительная информация
Ниже следуют англоязычные ресурсы, которые могут быть информативными. Обратите внимание, что The manual не несет ответственности за содержание этих ресурсов.
American Academy of Pediatrics (AAP): Sleep-Related Infant Deaths: Updated 2022 Recommendations for Reducing Infant Deaths in the Sleep Environment
For patients and caregivers: How to Keep Your Sleeping Baby Safe: AAP Policy Explained
For patients and caregivers: Honor the Past, Learn for the Future: What does a safe sleep environment look like? (American Indian/Alaska Native Outreach)