Расстройства сна у детей

Ночные страхи — это эпизоды неполного пробуждения в фазу медленного сна с крайней тревогой вскоре после засыпания; они наиболее распространены в возрасте от 3 до 8 лет.

Ребенок кричит и выглядит испуганным, у него учащенное сердцебиение и дыхание. Кажется, что ребенок не знает о присутствии родителей, может сильно метаться и не реагирует на утешение. Он может говорить, но не в состоянии отвечать. Как правило, ребенок возвращается ко сну через несколько минут. В отличие от кошмаров, ребенок не может детально вспомнить эти эпизоды. Ночные страхи оказывают сильнейшее впечатление, потому что ребенок может кричать и его может быть тяжело успокоить в такие моменты.

Около одной трети детей с ночными страхами также ходят во сне (встают с постели и ходят по комнате, в то время как по внешним признакам находятся во сне, что также носит название сомнамбулизма). Около 15% детей в возрасте 5–12 лет имели по крайней мере один эпизод лунатизма.

Ночные страхи и лунатизм почти всегда прекращаются сами по себе, хотя случайные эпизоды могут возникать в течение многих лет. Как правило, никакого лечения не требуется, но, если расстройство сохраняется и в подростковом или взрослом возрасте и/или является серьезным, лечение может быть необходимо. У детей, которые нуждаются в нем, воздействовать на ночные страхи иногда получается с помощью седативных препаратов или некоторых антидепрессантов. Существует ряд доказательств, что нарушения сна, связанные с периодическими движениями ног, часто поддаются лечению препаратами железа (1, 2), даже при отсутствии анемии. Если дети храпят и дергаются, должна быть проведена оценка на наличие обструктивного ночного апноэ.