Расстройства пищевого поведения у детей

Проблемы питания варьируются от соответствующей возрасту изменчивости аппетита до серьезных или даже опасных для жизни расстройств пищевого поведения, таких как нервная анорексия, нервная булимия и обжорство. Проблемы питания также могут привести к перееданию и ожирению (см. также Ожирение у подростков).
Родители маленьких детей часто обеспокоены тем, что ребенок не ест достаточно или ест слишком много, ест неправильную пищу, отказываясь есть определенные продукты (см. также Избегающее/ограничивающее расстройство потребления пищи [ИОРПП], или же ненадлежащим поведением во время приемов пищи (например, тайком отдает пищу домашним животным, бросает или намеренно роняет пищу).
Оценка включает определение частоты, продолжительности и интенсивности проблемы. Рост и вес измеряются и наносятся на соответствующие графики (см. диаграммы роста Всемирной организации здравоохранения [от рождения до 2 лет] и диаграммы роста Центров по контролю и профилактике заболеваний [после 2 лет]). Часто, когда родителям показывают диаграммы, иллюстрирующие, что их ребенок растет с нормальной скоростью, их обеспокоенность по поводу частого приема пищи уменьшается.
Детей необходимо обследовать более тщательно на наличие серьезных расстройств пищевого поведения, если:
Они высказывают постоянные опасения по поводу своей внешности или веса.
Вес уменьшается или остается без изменений в возрасте, когда ожидается увеличение роста и веса.
Их вес начинает увеличиваться значительно быстрее по сравнению с предыдущим темпом роста.
Однако большинство элементов пищевого поведения не сохраняются достаточно долго, чтобы мешать росту и развитию. Если дети выглядят хорошо и их рост постоянно находится в допустимых пределах, родителей следует успокоить и побудить свести к минимуму конфликты и принуждение, связанные с едой. Длительное и чрезмерное родительское беспокойство на самом деле может способствовать дальнейшим расстройствам пищевого поведения.
Попытки насильно кормить вряд ли будут увеличивать потребление пищи; дети могут держать еду во рту или вызывать рвоту. Родители должны предлагать еду, сидя за столом без отвлекающих факторов, таких, как телевидение или домашние животные, и проявлять мало эмоций при приеме пищи в присутствии детей. Пищу нужно убирать через 20–30 минут без комментариев о том, что было съедено или что ребенок не ел. Дети должны участвовать в уборке любой пищи, которая выбрасывается или намеренно роняется на пол. Эти методы наряду с ограничением перекусываний между приемами пищи до одного раза утром и одного полдника, как правило, восстанавливают связь между аппетитом, количеством съедаемой пищи и потребностями детей в питании.
(См. также Обзор поведенческих расстройств у детей (Overview of Behavioral Problems in Children)).
Дополнительная информация
Ниже следуют англоязычные ресурсы, которые могут быть информативными. Обратите внимание, что The manual не несет ответственности за содержание этих ресурсов.
World Health Organization: Growth charts (birth until age 2 years)
Centers for Disease Control and Prevention: Growth charts (after age 2 years)