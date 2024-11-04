Недержание стула у детей

Для устранения каловых камней может потребоваться пероральное лечение, пероральное, а затем ректальное лечение или сперва ректальное, а затем пероральное лечение. Некоторые дети получают только слабительные и не нуждаются в клизмах или суппозиториях.

С запором можно справиться с помощью различных схем и препаратов (см. таблицу Лечение запоров и энкопреза у детей); выбор зависит от возраста ребенка и других факторов. Часто используется комбинация полиэтиленгликоля (ПЭГ) с электролитами и иногда в сочетании со стимулирующим слабительным (например, бисакодилом, сенной) или последовательность солевых клизм с фосфатом натрия и 2-недельного режима пероральных препаратов (например, таблеток бисакодила) и суппозиторий. В некоторых учреждениях для детей используются клизмы с физиологическим раствором.

После процесса удаления застоявшегося стула из кишечника, последующий визит к врачу должен быть проведен для того, чтобы оценить, было ли лечение успешным, убедиться, что недержание кала разрешилось, и сформировать план дальнейшего ведения. Этот план включает поддержку перистальтики кишечника (обычно путем применения осмотического/лубрикантного слабительного) и поведенческие вмешательства, стимулирующие эвакуацию каловых масс. Есть много вариантов поддерживающей терапии слабительным (см. таблицу Лечение запоров и энкопреза у детей), но чаще всего используется ПЭГ без электролитов, титруемый по эффекту (например, 1-2 полумягких стула в день). Порой стимулирующее применение слабительного может быть продолжено по выходным для стимуляции дополнительной эвакуации стула.