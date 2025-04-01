Синдром Рейе – это редкая форма острой энцефалопатии и жировой инфильтрации печени, которая встречается почти исключительно у детей < 18 лет. Синдром имеет тенденцию развиваться после некоторых вирусных инфекций, особенно ветряной оспы или гриппа А или В, в частности при приеме салицилатов. Диагноз ставится на основе клинических данных. Лечение носит поддерживающий характер.

Причина развития синдрома Рейе неизвестна, но многие случаи развиваются после инфекции, вызванной вирусом гриппа А, В или ветряной оспы. Использование салицилатов (преимущественно аспирина) при таких заболеваниях повышает риск в 20 раз (1). Это открытие привело к значительному снижению применения салицилатов у детей и подростков в США с середины 1980-х годов (за исключением случаев, когда их назначение является показанным, например, при болезни Кавасаки), а также к соответствующему снижению заболеваемости синдромом Рея.

Распространенность в США составляла всего 0,2–1,2 случая на миллион до 2000 года; из-за редкости заболевания годовая заболеваемость не регистрировалась (2, 3).

Синдром встречается почти исключительно у детей < 18 лет. В США большинство случаев регистрируют в конце осени и зимой.

Заболевание вызывает митохондриальную дисфункцию, приводящую к нарушению метаболизма жирных кислот и карнитина. Патофизиология и клинические проявления схожи с рядом наследственных метаболических нарушений мочевинного цикла, транспорта жирных кислот и митохондриального окисления (см. Наследственные заболевания обмена веществ. Введение).

Симптомы и признаки синдрома Рейе Тяжесть болезни сильно варьируется, но характерно двухфазное течение. Начальные симптомы вирусной инфекции (инфекция верхних отделов респираторного тракта или иногда ветряная оспа) через 5–7 дней сменяются тяжелой тошнотой и рвотой с внезапным изменением психического состояния. Изменения психического состояния могут варьироваться от легкой амнезии, слабости, изменения зрения и слуха и сонливости до неустойчивых эпизодов дезориентации и тревожного возбуждения, которое может быстро прогрессировать до стадии глубокой комы, проявляющейся Прогрессирующей ареактивностью

Декортикационной и децеребрированной позой

Судорогами

Вялость

Фиксированные расширенные зрачки

Остановка дыхания Очаговые неврологические симптомы обычно отсутствуют. Гепатомегалия встречается примерно в 40% случаев, но желтуха отсутствует. Осложнения синдрома Рейе Осложнения включают: Нарушение водно-солевого баланса

Повышение внутричерепного давления

Несахарный диабет

Синдром неадкватной продукции АДГ

Гипотензию

Аритмии

Геморрагический диатез (особенно желудочно-кишечный)

Панкреатит

Дыхательная недостаточность

Гипераммониемия

Аспирационная пневмония

Нарушение регуляции температуры

Вклинение головного мозга и смерть

Диагностика синдрома Рейе Анамнез и объективное обследование соответствуют энцефалопатии и печеночной дисфункции

Анализы крови на показатели функции печени, электролиты и уровень аммиака

КТ или МРТ головы, иногда исследование спинномозговой жидкости

Биопсия печени Синдром Рейе следует подозревать у любого ребенка с острым началом энцефалопатии (без зафиксированных контактов с тяжелыми металлами или токсинами) и неукротимой рвотой, связанной с нарушением функции печени. Биопсия печени позволяет установить окончательный диагноз, показывая микровезикулярные, жировые изменения, и особенно полезна в спорадических случаях, а также у детей в возрасте < 2 лет. Диагноз также может быть установлен, когда типичная клиническая картина и анамнез сопровождаются: повышением активности печеночных трансаминаз (если уровень аспартатаминотрансферазы или аланинаминотрансферазы превышает норму в > 3 раза), нормальным уровнем билирубина, повышением уровня аммиака в крови, удлиненным протромбиновым временем. Метаболические расстройства включают повышенные сывороточные уровни аминокислот, нарушение кислотно-щелочного равновесия (обычно с гипервентиляцией, смешанным респираторным алкалозом – метаболическим ацидозом), осмолярные изменения, гипернатриемию, гипокалиемию и гипофосфатемию. Проводят КТ или МРТ головного мозга, как для любого ребенка с энцефалопатией. Если результаты КТ или МРТ головы в норме, может быть проведена люмбальная пункция. При исследовании цереброспинальной жидкости (ЦСЖ) обычно выявляют повышенное давление, < 8–10 белых кровяных телец/мкл и нормальные уровни белка; уровень глутамина может быть повышен. Гипогликемия и гипогликоррахия (очень низкая концентрация глюкозы в СМЖ) возникают в 15% случаев, особенно у детей < 4 лет; они должны быть обследованы на метаболические заболевания. Тяжесть состояния оценивается по шкале от 1 до 5 стадий в зависимости от тяжести симптомов (1). Дифференциальная диагностика Дифференциальный диагноз комы и нарушения работы печени включает: Сепсис или гипертермию (особенно у детей)

Потенциально излечимые врожденные нарушения синтеза мочевины (например, недостаточность орнитин транскарбамилазы) или дефекты окисления жирных кислот (например, системный дефицит карнитина, дефицит среднецепочечной ацил-КоА дегидрогеназы)

Интоксикацию фосфором или четыреххлористым углеродом

Острую энцефалопатию вызванную отравлением салициловой кислотой, другими препаратами (например, вальпроатом), или ядами; вирусный энцефалит или менингоэнцефалит

Острый гепатит Такие заболевания, как идиопатический стеатоз печени при беременности, тетрациклиновое токсическое поражение печени, могут иметь аналогичные признаки при световой микроскопии. Справочные материалы по диагностике 1. Kliegman R, St. Geme J: Nelson Textbook of Pediatrics, ed. 21. Philadelphia, Elsevier, 2020.

Лечение синдрома Рейе Поддерживающие меры, включая меры по снижению повышенного внутричерепного давления

Обычно лечат коагулопатию Лечение синдрома Рейе поддерживающее, при этом особое внимание уделяют контролю повышенного внутричерепного давления и уровню глюкозы в крови, поскольку истощение гликогена является распространенным следствием. Лечение повышенного внутричерепного давления включает интубацию, гипервентиляцию, ограничение жидкости до 1500 мл/м2 в день, подъем изголовья кровати, осмотические диуретики, прямой мониторинг внутричерепного давления и декомпрессионную краниотомию. Инфузии 10 или 15%-ного раствора глюкозы является общей процедурой для поддержания ее нормального уровня. Коагулопатия может потребовать вливания свежезамороженной плазмы или витамина К. Другие методы лечения (например, обменное переливание крови, гемодиализ, барбитурат-индуцированная глубокая кома) не доказали свою эффективность, но иногда используются.

Прогноз при синдроме Рейе Клинические исходы у пациентов с синдромом Рейе связаны с продолжительностью дисфункции головного мозга, тяжестью и скоростью прогрессирования комы, выраженностью повышения внутричерепного давления и степенью повышения уровня аммиака в крови. Заболевание может прогрессировать от 1 стадии до более высоких стадий, если начальный уровень аммиака в крови > 100 мкг/дл (> 60 мкмоль/л), а протромбиновое время на ≥ 3 секунды дольше контрольных показателей. Прогноз для выживших обычно хороший, и рецидивы редки. Однако частота неврологических последствий (например, умственная отсталость, судорожные расстройства, параличи черепных нервов, двигательные нарушения) может достигать 30% среди выживших, у которых наблюдались судороги или децеребрационная поза во время болезни. При летальных случаях среднее время от госпитализации до смерти составляет 4 дня. Смертность в среднем составляет 21%, но находится в диапазоне от < 2% среди пациентов в стадии 1 до > 80% среди пациентов в стадиях 4 или 5 (1). Справочные материалы по прогнозу 1. Corey L, Rubin RJ, Hattwick MA. Reye's syndrome: clinical progression and evaluation of therapy. Pediatrics. 1977;60(5):708-714.