Расстройства цикла бета-окисления

Этот дефицит является наиболее распространенным дефектом в цикле бета-окисления.

Клинические проявления обычно возникают после 2–3 месяцев ячного возраста и обычно следуют за эпизодом голодания (хотя бы 12 часов). У пациентов наблюдается рвота и летаргия, которые могут быстро прогрессировать до судорог, комы, а иногда и смерти (которая также может проявляться в виде синдрома внезапной смерти младенца). Во время приступов у пациентов отмечаются гипогликемия, гипераммониемия и неожиданно низкое содержание кетонов в моче и сыворотке. Метаболический ацидоз часто присутствует, но может быть поздним проявлением.

MCADD диагностируется на основании обнаружения конъюгатов карнитина среднецепочных жирных кислот в плазме или глицина в моче или путем обнаружения дефицита ферментов в культуре фибробластов; однако изучение ДНК может подтвердить диагноз в большинстве случаев. MCADD теперь входит в рутинный неонатальный скрининг во всех штатах США.

Лечение острых приступов проводится внутривенным введением 10%-ного раствора декстрозы, в 1,5 раза превышающего поддерживающую норму жидкости (см. Требования к инфузионной терапии); некоторые врачи также рекомендуют прием добавок с карнитином во время острых эпизодов.

Профилактика состоит в применении диеты с низким содержанием жиров и высоким – углеводов и избегании длительного голодания. Терапия кукурузным крахмалом часто используется, чтобы обеспечить запас безопасности во время ночного голодания.