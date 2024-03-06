Обзор лизосомальных болезней накопления (Overview of Lysosomal Storage Disorders)

Лизосомальные ферменты разрушают макромолекулы либо самой клетки (например, когда перерабатываются структурные компоненты клетки), либо захваченные извне. Унаследованные дефекты или недостатки лизосомальных ферментов (или других лизосомальных компонентов) могут привести к накоплению недеградированных метаболитов. По наличию многочисленных конкретных недостатков болезни накопления обычно группируют биохимически в зависимости от накапливаемого метаболита. Подгруппы включают
Сфинголипидоз (липидоз)
См. также Подходы к лечению пациентов с подозрением на наследственное нарушение обмена веществ (Approach to the Patient With a Suspected Inherited Disorder of Metabolism).
Наиболее важными являются мукополисахаридоз и сфинголипидоз. Тип 2 гликогеноза является расстройством лизосомального накопления, но большинство гликогенозов – нет.
Поскольку ретикулоэндотелиальная клетка (например, в селезенке) богата лизосомами, ретикулоэндотелиальная ткань участвует в ряде лизосомных болезней накопления, но, как правило, затронуты ткани, наиболее богатые субстратами. Таким образом, мозг, который богат ганглиозидами, особенно страдает от ганглиозидозов, в то время как мукополисахаридозы поражают многие ткани, так как мукополисахариды присутствуют по всему телу.
Мукополисахаридозы (МПС)
Мукополисахаридоз – передаваемый по наследству недостаток ферментов, участвующих в разрушении гликозаминогликана. Гликозаминогликаны (ранее называвшиеся мукополисахаридами) являются обычными полисахаридами поверхности клеток и внеклеточного матрикса и структур. Дефициты ферментов, препятствующие разрушению гликозаминогликана, вызывают накопление фрагментов гликозаминогликана в лизосомах и вызывают обширные изменения костей, мягких тканей и центральной нервной системы. Наследование, как правило, аутосомно-рецессивное (кроме мукополисахаридоза типа II).
Возраст возникновения, клинические проявления и тяжесть варьируют в зависимости от типа (см. таблицу Мукополисахаридоз). Общие проявления включают грубые черты лица, задержку нервного развития и регресс, контрактуры суставов, органомегалию, жесткие волосы, прогрессирующую дыхательную недостаточность (в связи с обструкцией дыхательных путей и ночным апноэ), сердечные пороки, скелетные изменения и подвывих шейных позвонков.
Мукополисахаридоз диагностируется на основании анамнеза болезни, данных осмотра, наличия костных аномалий (например, множественных дизостозов), обнаруженных при исследовании скелета, и повышения общего и фракционированного уровня гликозаминогликанов. Диагноз подтверждают на основании анализа ДНК и/или анализа ферментов в культуре фибробластов (пренатально) или периферических лейкоцитов (после рождения). (См. также исследования при подозрении на наследственные нарушения обмена веществ [testing for suspected inherited disorders of metabolism]). Дополнительное тестирование проводят для контроля орган-специфических изменений (например, эхокардиография для пороков клапанов, аудиометрия для выявления изменений слуха).
Лечение мукополисахаридоза I типа состоит в восполнении фермента ларонидазы, которая эффективно останавливает прогрессирование заболевания и все его осложнения, не связанные с центральной нервной системой. Также используется трансплантация гемопоэтических стволовых клеток (ГСК). Сочетание восполнения ферментов и трансплантации гемопоэтических стволовых клеток исследуется. Для пациентов с MPS типа IV-A (синдром Моркиа), возмешение фермента элосульфазой альфа может улучшить функциональный статус, в том числе подвижность.
Мукополисахаридоз
Заболевание (номер OMIM)
Дефектные белки или энзимы
Примечания
MPS I-H (синдром Гурлер; 607014*)
MPS I-S (cиндром Шейе; 607016*)
MPS I H/S (синдром Гурлер-Шейна; 607015*)
Альфа-l-идуронидаза
Начало заболевания: в случае IH, первый год жизни
В случае IS, > 5 лет
Для IH/S, 3-8 лет
Метаболиты в моче: дерматансульфат, гепарин сульфат
Клинические признаки: помутнение роговицы, жесткой суставов, контрактуры, множественные дизостозы, грубые черты лица, жесткие волосы, макроглоссия, органомегалия, умственная отсталость с регрессом, клапанные пороки сердца, нарушение слуха и зрения, паховая и пупочная грыжи, ночное апноэ, гидроцефалия
Лечение: поддерживающая терапия, ферментозамещающая терапия ларонидазой, трансплантация стволовых клеток или костного мозга
MPS II (синдром Хантера; 309900*)
Идуронат сульфатазой сульфата
Начало заболевания: 2-4 лет
Метаболиты в моче: дерматансульфат, гепарин сульфат
Клинические признаки: подобный синдром Херлера но мягче и не помутнение роговицы
В легкой форме, нормальным интеллектом
В тяжелой форме, прогрессивные интеллектуальные и физические увечья, смерти в возрасте до 15
Лечение: заместительная ферментная терапия (идурсульфаза), поддерживающая терапия, стволовые клетки или трансплантации костного мозга
MPS III (синдром Санфилиппо)
Начало заболевания: 2-6 лет
Метаболиты в моче: гепаринсульфат
Клинические признаки: Подобны синдрому Гурлер, но с тяжелой умственной осталостью и легкими соматическими проявлениями
Лечение: поддерживающее лечение
Тип IIIA (252900*)
Гепаран N-сульфатаза
Тип IIIB (252920*)
Альфа-N-ацетилглюкозаминидаза
Тип IIIC (252930*)
Ацетил-КоА:альфа-глюкозаминид ацетилтрансфераза
Тип IIID (252940*)
N-ацетилглюкозамин-6-сульфатаза
MPS IV (синдром Моркио)
Начало заболевания: 1-4 года
Метаболиты в моче: кератинсульфат; при IVB также хондроитин 6-сульфат
Клинические признаки: подобны синдрому Гурлера, но с тяжелыми изменениями костей, в том числе зубовидной гипоплазией; возможен нормальный интеллект
Лечение: поддерживающее лечение
Для типа IV-A показана замещающая ферментная терапия элосульфазой альфа
Тип IVA (253000*)
Галактозамин-6-сульфат-сульфатаза
Тип IVB (253010*)
Бета-галактозидаза
MPS VI (синдром Марото-Лами; 253200*)
N-ацетилгалактозамин-4-сульфатсульфатаза (арилсульфатаза B)
Начало: Варьирует, но может быть похоже на синдром Херлера
Метаболиты в моче: Дерматансульфат
Клинические признаки: подобны синдрому Херлера, но интеллект остается нормальным
Лечение: заместительная ферментная терапия с галсульфазой, симптоматическая терапия
MPS VII (синдром Слая; 253220*)
Бета-глюкуронидаза
Начало заболевания: 1-4 года
Метаболиты в моче: дерматансульфат, гепаран сульфат, хондроитин 4-сульфат, хондроитин-6-сульфат
Клинические признаки: подобны синдрому Херлера, но тяжесть варьирует сильнее
Лечение: поддерживающая терапия, стволовые клетки или трансплантации костного мозга
MPS IX (дефицит гиалуронидазы; 601492*)
Гиалуронидаза
Начало заболевания: 6 месяцев
Метаболиты в моче: не обнаружено
Клинические признаки: Двусторонние околосуставные образования в мягких тканях, дисморфизм, небольшой рост, нормальный интеллект
Лечение: не установлено
* Для получения полной информации о локализации генов, молекул и хромосом, см. Online Mendelian Inheritance in Man (OMIM) database.
Сфинголипидоз
Сфинголипиды – нормальные липидные компоненты клеточных мембран, они накапливаются в лизосомах и вызывают обширные изменения нейронов, костей и другие изменения, когда дефект фермента предотвращает их разрушение. Хотя заболеваемость низкая, частота носительства некоторых форм высока.
Есть много типов сфинголипидоза (см таблицу Некоторые сфинголипидозы); Наиболее распространенным сфинголипидозом является
Другие сфинголипидозы включают
Некоторые сфинголипидозы
Заболевание (номер OMIM)
Дефектные белки или энзимы
Примечания
GM1 ганглиозидоз, генерализованный
Ганглиозид бета-галактозидаза
Тип I (инфантильный тип; ; 230500*)
Тип I начало: 0-6 месяцев
Метаболиты в моче: не обнаружено
Клинические признаки: грубые черты лица; четкое роговичное вишнево-красное макулярное пятно, гиперплазия десен, органомегалия, множественные дизостозы, гипертрихоз, ангиокератома Corporis diffusum, церебральная дегенерация, смерть в младенчестве
Лечение: поддерживающее лечение
Тип II (ювенильный тип; 230600*)
Начало типа II: 6-12 месяцев
Метаболиты в моче: не обнаружено
Клинические признаки: нарушение походки, спастичность, дистония, недостижение этапов психомоторного развития, легкие спланхномегалия и костные аномалии
Лечение: поддерживающее лечение
Тип III (взрослsq тип 230650*)
Начало типа III: 3-50 лет
Метаболиты в моче: не обнаружено
Клинические признаки: ангиокератома Corporis diffusum, спондилоэпифизарная дисплазия, дизартрия, мозжечковая дисфункция; нет макулярных красных пятен или спланхномегалии
Лечение: поддерживающее лечение
GM2 ганглиозидоз
Начало заболевания: при типах I и II - 5-6 месяцев
При типе III - 2-6 лет
Метаболиты в моче: не обнаружено
Клинические признаки: кукловидное лицо; вишнево-красная сетчатка; ранняя слепота; усиленный рефлекс Моро; начальная гипотония с последующей гипертонией; задержка психомоторного развития с последующей регрессией, судороги, нарушение потоотделения, смерть в возрасте до 5 лет
Тип I чаще всего встречается у потомков евреев-ашкенази
Лечение: поддерживающее лечение
TипI (Болезнь Тея-Сакса; 272800*)
Бета-гексозаминидаза А
Тип II (болезнь Сандхоффа; 268800*)
Бета-гексозаминидаза В
Тип III (несовершеннолетних типа)
Бета-гексозаминидаза А
Недостаточность активаторного белка GM2 (болезнь Тея-Сакса AB вариант, GM2A; 272750*)
GM2 активатор белка
Начало заболевания, метаболиты мочи и клинические признаки: подобно болезни Тэя-Сакса
Лечение: поддерживающая терапия, стволовые клетки или трансплантации костного мозга
Болезнь Ниманна-Пика (см. также болезнь Ниманна-Пика типа C и D в таблице Другие липидозы)
Сфингомиелиназа
Тип А (257200*)
Начало заболевания:< 6 месяцев
Клинические признаки: задержка роста, вишнево-красная сетчатка, частые респираторные инфекции, гепатоспленомегалия, рвота, запоры, остеопороз, увеличение лимфатических узлов, гипотония последующей спастичностью, гистиоциты при биопсии ткани имеют морской синий цвет, большие вакуолизированные пенистые клетки в костном мозге (NP клетки), смерть в возрасте 3 лет
Лечение: поддерживающая терапия, стволовые клетки или трансплантации костного мозга
Тип B (607616*)
Начало заболевания: варьирует
Клинические признаки: много более легких симптомов, неврологических нарушений нет, выживают до взрослого состояния
Повышенная частота у пациентов-евреев из группы ашкенази
Лечение: поддерживающая терапия, стволовые клетки или трансплантации костного мозга
Глюкозилцерамид бета-глюкзидаза
Тип I (взрослая или хроническая форма; 230800*)
Начало заболевания: от детского до возраста взрослого человека
Метаболиты в моче: не обнаружено
Клинические признаки: гепатоспленомегалия, остеолитическое поражения с болью в костях, асептическим некрозом головки бедренной кости, компрессия позвоночника, тромбоцитопения, анемия
Повышенная частота у пациентов-евреев из группы ашкенази
Лечение: поддерживающее лечение
Спленэктомия
Заместительная ферментная терапия (имиглюцераза)
Снижение скорости синтеза субстрата (элиглустат, миглустат)
Трансплантация костного мозга или стволовых клеток
Тип II (инфантильная форма; 230900*)
Начало заболевания: младенчество
Метаболиты в моче: не обнаружено
Клинические признаки: врожденная водянка, гепатоспленомегалия, дисфагия, поражение костей, гипертонус, псевдобульбарный паралич, спазм гортани, ихтиоз, задержка развития, гиперспленизм, смерть в возрасте до 2 лет
Лечение: поддерживающее лечение
Тип III (ювенильная форма, Норрботнианский тип 231000*)
Начало заболевания: 4-8 лет
Метаболиты в моче: не обнаружено
Клинические признаки: подобны типу II, за исключением легких форм; возможно выживание до взрослого возраста
Лечение: поддерживающая терапия, заместительная ферментная терапия (имиглюцераза)
Болезнь Фарбера (липогранулематоз; 228000*)
Церамидаза
Начало заболевания: первые недели жизни
Метаболиты в моче: керамид
Клинические признаки: липогранулематоз, околосуставные подкожные узелки, раздражительность, хриплый крик, задержка психомоторного и физического развития, дыхательная недостаточность, гистиоцитоз во многих тканях, нефропатия, гепатоспленомегалия, вишнево-красное маклярное пятно
Более легкие варианты иногда делят на 7 подтипов в соответствии с тяжестью
Лечение: поддерживающее лечение
Болезнь Фабри (301500*)
Тригесозилцерамид альфа-галактозидаза
Начало заболевания: детский или подростковый возраст
Метаболиты в моче: глобоцилкерамид
Клинические признаки: болезненный кризис, вовлекающий конечности и спровоцированный живот при стрессе, усталости или нагрузке; ангиокератома; задержка роста и полового развития; дистрофия роговицы, почечная недостаточность; кардиомиопатии; инфаркт миокарда и сердечная недостаточность, гипертонии; лимфедема; обструктивная болезнь легких; инсульты; судороги, смерть
Как правило, только мужчины, но иногда заболевают женщины
Лечение: поддерживающая терапия, ферментозамещающая терапия (агалзидаза бета)
Метахроматическая лейкодистрофия (250100*)
Арилсульфатаза
Начало заболевания: для поздней инфантильной формы, 1-2 года
Для ювенильной формы, от 4 лет до полового созревания
Для взрослой формы, любой возраст после полового созревания
Метаболиты в моче: сульфолипиды
Клинические признаки: атрофия зрительного нерва, дисфункции желчного пузыря, недержание мочи, гипотония, нарушения походки, гипорефлексия последующей гиперрефлексией, бульбарные параличи, атаксии, хорея, демиелинизации и развитие регрессии, увеличенное содержание спинномозговой жидкости белка
При взрослых формах – также подобные шизофрении симптомы
Псевдодефицит, характеризующийся незначительным снижением активности фермента без неврологической дегенерации
Лечение: поддерживающее лечение, трансплантация костного мозга или стволовых клеток у пациентов с легкими симптоматическими формами
Рассматриваемые возможные методы лечения, в основном в позднем детском возрасте, включают генную терапию, заместительную ферментную терапию, субстрат-редуцирующую терапию и энзимотерапию
Мукосульфатидоз (множественный дефицит сульфатазой; 272200*)
Сульфатазо-модифицирующий фактор 1
Начало заболевания: младенчество
Метаболиты в моче: сульфатиды, мукополисахариды
Клинические признаки: сходны с поздней инфантильной формой метахроматической лейкодистрофии, а также ихтиоз и множественные дизостозы
Лечение: поддерживающее лечение
Болезнь Краббе (245200*)
Галактозилцерамид бета-галактозидаза
Начало заболевания: при инфантильной форме - 3-6 месяцев
При поздней инфантильной и ювенильной формах в период от 15 месяцев до 17 лет
При взрослой форме – варьирует
Метаболиты в моче: не обнаружено
Клинические признаки: задержка роста, задержка развития с последующей регрессией, глухота, слепота, рвота, раздражительность, повышенная чувствительность к раздражителям, усиление глубоких сухожильных рефлексов и спастичность, судороги; диффузная атрофия головного мозга и демиелинизация; повышенный белок спинномозговой жидкости; периферическая нейропатия; эпизодическая лихорадка
При взрослой форме мыслительные функции в целом сохранны
Лечение: Поддерживающая терапия; трансплантация костного мозга или стволовых клеток при инфантильной и поздней инфантильной формах заболевания увеличивает продолжительность жизни и улучшает функциональные способности
Дефициты белка активатора сфинголипида
Начало заболевания: с младенчества до раннего детства
Метаболиты в моче: сульфолипиды
Клинические признаки: при дефиците сапозина B признаки аналогичны метахроматической лейкодистрофии
При дефиците сапозина С признаки аналогичны таковым при болезни Гоше III
При недостаточности просапозина - признаки дефицитов сапозина В и С
Лечение: поддерживающее лечение; возможность трансплантации костного мозга или стволовых клеток; при признаках болезни Гоше возможное восполнение фермента
Деицит просапозина (176801*)
Просапозин
Дефицит сапозина B (дефицит сульфатид активатора)
Сапозин B
Дефицит сапозина C (дефицит активатора Гоше)
Сапозин C
* Для получения полной информации о локализации генов, молекул и хромосом, см. Online Mendelian Inheritance in Man (OMIM) database.
MPS = мукополисахаридоз.
Муколипидозы и другие лизосомальные расстройства
В дополнении к муколипидозам есть много других лизосомальных расстройств, включая
Муколипидоз (ML)
Заболевание (номер OMIM)
Дефектные белки или энзимы
Примечания
ML I
См. подробнее о сиалолипидозе 1-го типа в таблице Олигосахароидозов и связанных расстройств
—
ML II (I-клеточная анемия; 252500*)
Каталитическая субъединица N-ацетоглюкозаминил-1-фосфотрансферазы
Появление заболевания: 1-й год жизни
Метаболиты в моче: мукополисахариды отсутствуют
Клинические признаки: подобны синдрому Гурлера, но более выраженные; наличие плотнофазовых телец включений в фибробластах (I-клетки)
Лечение: поддерживающее лечение
ML III (муколипидоз III типа)
N-ацетилглюкозаминил-1-фосфотрансфераза
Начало заболевания: 2-4 лет
Метаболиты в моче: не обнаружено
Клинические признаки: сходны с ML II, но более позднее начало, и больные могут дожить до взрослого возраста
Лечение: поддерживающее лечение
Тип III-A (252600*)
Каталитическая субъединица
Тип III-C (252605*)
Субъединица для распознавания субстрата
ML IV
См. подробнее о сиалолипидозе 1-го типа в таблице Олигосахароидозов и связанных расстройств
—
* Для получения полной информации о локализации генов, молекул и хромосом, см. Online Mendelian Inheritance in Man (OMIM) database.
Другие липидозы
Заболевание (номер OMIM)
Дефектные белки или энзимы
Примечания
Болезнь Ниманна-Пика (см. также болезнь Ниманна-Пика типа А и В в таблице Некоторых сфинголипидозов)
Начало заболевания: сильно варьирует (раннее или позднее младенчество, юность, зрелость)
Метаболиты в моче: не обнаружено
Клинические признаки: Паралич вертикального взора, гепатоспленомегалия, желтуха новорожденных, дисфагия, гипотония с последующей спастичностью, судороги, мозжечковая атаксия, дизартрия, задержка психомоторного развития и дегенерация, психоз и поведенческие проблемы, фетальный асцит, пенистые клетки и синие гистиоциты как при болезни Ниман-Пика типа А и В
Раннее начало связано с более быстрым прогрессированием и короткой продолжительностью жизни
Лечение: субстратснижающая терапия (миглустат)
Трансплантация гемопоэтических стволовых клеток может быть эффективной у молодых пациентов с мутациями гена NPC2
Тип C1/Type D (257220*)
NPC1 белок
Тип C2 (607625*)
Секреторный белок 1 придатка яичка (HE1; NPC2 белка)
Лизосомальная кислая липаза
Начало заболевания: Болезнь Вольмана – в младенчестве
При CESD - переменная
Метаболиты в моче: не обнаружено
Клинические признаки: нарушение роста; рвота; диарея; стеаторея; гепатоспленомегалия; фиброз печени; легочная гипертензия; кальцификация надпочечников; ксантоматозные изменения в печени, надпочечниках, лимфатических узлах, костном мозге, тонкой кишке, легких и тимусе; гиперхолестеринемия и содержание липидов в плазме от нормального до повышенного; пенистые клетки в костном мозге
При болезни Вольмана – летальный исход в младенчестве при отсутствии лечения
При CESD – преждевременный атеросклероз
Лечение: Восполнение фермента себелипазой, рекомбинантной человеческой лизосомальной кислотной липазой
Церебросухожильный ксантоматоз (холестанола липидоз; 213700*)
Стирол 27-гидроксилаза
Начало заболевания: Подростковый возраст
Метаболиты в моче: повышенное содержание 7-альфа-гидроксилированного желчного спирта
Клинические признаки: ювенильные катаракты, ксантомы сухожилий и кожи, ксантелазмы, переломы, атеросклероз, деменция, парезы спинного мозга, мозжечковая атаксия, нарушение развития, псевдобульбарный паралич, лейкодистрофия, периферическая нейропатия
Лечение: хенодезоксихолевая кислота, статины
Ситостеролемия (210250*, 618666*)
Микросомальная ГМГ-КоА редуктаза
Белки-транспортеры ABC
Начало: первые два десятилетия жизни
Метаболиты в моче: не обнаружено
Клинические признаки: атеросклероз, преждевременная ишемическая болезнь сердца, аномальные эритроциты, ксантомы на сухожилиях
Лечение: сокращение потребления продуктов, богатых растительными жирами
Холестираминовая смола
Возможно, эзетимиб
Нейроннальный цероидный липофусциноз
Начало заболевания: при инфантильной форме - 6-12 месяцев
При поздней инфантильной форме - 2-4 года
При ювенильной форме (в том числе CLN9) - 4-10 лет
При взрослой форме - 20-39 лет
При вариантных инфантильных формах - 4-7 лет
При форме с прогрессиующей эпилепсией - 5-10 лет
Метаболиты в моче: не обнаружено
Клинические признаки: при инфантильной и поздней инфантильной формах - задержка развития, микроцефалия, оптическая и церебральная атрофия, дегенерация сетчатки, слепота, сгибательные контрактуры, гипотония, атаксия, миоклонус, судороги, потеря речи, повышенная возбудимость, аутофлюоресценция в нейронах, гранулированные осмиофильные отложения в клетках, повышенный уровень арахидоновой кислоты в сыворотке, сниженная линолевая кислота
При ювенильной и взрослой формах особенности перечисленных выше форм плюс экстрапирамидные симптомы, прогрессирующая потеря способности ходить, сложности с обучением и поведением
Лечение: поддерживающее лечение
Детская форма (CLN1, Болезнь Сантавуори-Хальтиа; 256730*)
Пальмитоил-протеин-тиоэстераза-1
Поздняя инфантильная форма (CLN2, Болезнь Янского-Бильшовского; 204500*)
Лизосомальная пепстатин-устойчивая пептидаза
Ювенильная форма (CLN3, болезнь Баттена, болезнь Фогта-Шпильмейера; 204200*)
Лизосомальный трансмембранный белок CLN3
Взрослая форма (CLN4, болезнь Куфса; 204300*)
Пальмитоил-протеин-тиоэстераза-1
Вариантная поздняя инфантильная форма, финский тип (CLN5; 256731*)
Лизосомальный трансмембранный белок CLN5
Вариантная поздняя инфантильная форма (CLN6; 601780*)
Трансмембранный белок CLN6
Прогрессирующая эпилепсия с умственной отсталостью (600143*)
Трансмембранный белок CLN8
CLN9 (609055*)
—
* Для получения полной информации о локализации генов, молекул и хромосом, см. Online Mendelian Inheritance in Man (OMIM) database.
Олигосахаридоз и связанные с ним расстройства
Заболевание (номер OMIM)
Дефектные белки или энзимы
Примечания
Сиалидоз (256550*)
Нейраминидаза 1 (сиалидаза)
Тип I (синдром вишнево-красной макулярныой сыпи с миоклонусом, легкая форма)
Начало заболевания: 8-25 лет
Метаболиты в моче: повышенный уровень сиалилолигосахаридов
Клинические признаки: вишнево-красная макулярная сыпь, постепенная потеря зрения, катаракта, прогрессирующий миоклонус и атаксия, нормальный интеллект, усиленные глубокие сухожильные рефлексы
Лечение: поддерживающее лечение
Тип II (врожденная, инфантильная, ювенильная и детская формы)
Начало заболевания: при врожденной форме - внутриутробно
При инфантильной форме, рождения до 12 месяцев
При ювенильной и детской формах - 2-20 лет
Метаболиты в моче: повышенный уровень сиалилолигосахаридов
Клинические признаки: все особенности типа I плюс грубое лицо, гипотония, гепатомегалия, асцит, паховая грыжа, задержка роста, потеря мышечной массы, ларингомаляция, множественные дизостозы
Лечение: поддерживающее лечение
Галактозиалидоз (синдром Голдберга, сочетанная недостаточность нейраминидазы и бета-галактозидазы 256540*)
Защитный белок/катепсин (PPCA)
Начало заболевания: при неонатальной форме – с рождения до 3 месяцев
При поздней инфантильной форме – 1-й год.
При ювенильной/взрослой форме, юность, но с широко варьирует
Метаболиты в моче: Повышенное содержание салилолигосахаридов, но свободной сиаловой кислоты нет
Клинические признаки: грубые черты лица, помутнение роговицы, вишнево-красная макулярная сыпь, умственная отсталость, судороги, множественные дизостозы, потеря слуха, гемангиомы, клапанные пороки сердца
Лечение: поддерживающее лечение
Сиалолипидоз (фосфолипидоз; муколипидоз IV, болезнь Бермана; 252650*)
Начало заболевания: 1-й год жизни
Метаболиты в моче: мукополисахариды отсутствуют
Клинические признаки: тяжелая (Берман заболевания) и легкая формы
Задержка развития, помутнение роговицы, дефекты зрения, косоглазие, гипотония, усиленные глубокие сухожильные рефлексы; не рентгенографические скелетные аномалии, макроцефалия или органомегалия
Лечение: поддерживающее лечение
Маннозидоз
Начало заболевания: при типе I – 3-12 месяцев
При типе II - 1-4 лет
Метаболиты в моче: олигосахариды, богатые маннозой
Клинические признаки: грубые черты лица, макроцефалия, макроглоссия, катаракта, гипертрофия десен, небольшая гепатоспленомегалия, множественные дизостозы, гипотония, снижение слуха, изогнутые бедра, панцитопения, рецидивирующие инфекции дыхательных путей, иммунодефицит и аутоиммунные реакции, отклонения в развитии
Лечение: поддерживающее лечение, трансплантация костного мозга или стволовых клеток
Альфа-маннозидоз (248 500*), тип I (тяжелый) или II (легкий)
Альфа-D-маннозидаза
Бета-маннозидоз (248510*)
Бета-D-маннозидаза
Начало заболевания: 1-6 лет
Метаболиты в моче: дисахариды, маннозил-(1-4)-N-ацетилглюкозамин, гепарансульфат
Клинические признаки: грубые черты лица, глухота, задержка речи, гиперактивность, генитальная ангиокератома, извитые сосуды конъюнктивы
Лечение: поддерживающее лечение, трансплантация костного мозга или стволовых клеток
Фукозидоз (230000*)
Альфа-L-фукозидаза
Начало заболевания: При типе I - 3-18 месяцев
При типе II - 1-2 года
Метаболиты в моче: олигосахариды
Клинические признаки: низкий рост, задержка роста, Грубые черты лица, макроглоссия, кардиомегалия, рецидивирующие респираторные инфекции, множественные дизостозы, грыжи, гепатоспленомегалия, ангиокератома, ангидроз и повышенные хлорида в поте, нарушение развития, гипотония, переходящая на гипертонию, церебральная атрофия, судороги, спастические квадриплегии, вакуолизированные лимфоциты
Большинство пациентов из Италии или с юго-запада США
Лечение: поддерживающее лечение, трансплантация костного мозга или стволовых клеток
Аспартилглюкозаминурия (208400*)
N-аспартилглюкозаминидаза
Начало заболевания: 2-6 лет
Метаболиты в моче: аспартилглюкозамин
Клинические признаки: задержка роста, микроцефалия, катаракта, Грубые черты лица, макроглоссия, недостаточность митрального клапана, увеличение печени, диарея, грыжи, рецидивирующие инфекции дыхательных путей, макро-орхидизм, легий множественный дизостоз, ангиокератома Corporis diffusum, акне, отклонения в развитии, гипотония, спастичность, церебральная атрофия, судороги, задержка речевого развития, хриплый голос
Увеличение частоты в финской популяции
Лечение: поддерживающее лечение, трансплантация костного мозга или стволовых клеток
Синдром Винчестера (277950*)
Металлопротеиназа-2
Начало заболевания: раннее детство
Метаболиты в моче: не обнаружено
Клинические признаки: низкий рост, грубыое лицо, помутнение роговицы, гиперплазия десен, контрактуры суставов, остеопороз, кифосколиоз, позвоночное сжатие, карпотарзальный остеолиз, анкилоз мелких суставов ног, диффузное утолщение кожи, гиперпигментация, гипертрихоз
Лечение: поддерживающее лечение
Болезнь Шиндлера
NАцетил-галактозаминидаза
Тип I (инфантильная тяжелая форма; 609241*)
Начало заболевания: 8-15 месяцев
Метаболиты в моче: олигосахариды и О-связанные сиалопептиды
Клинические признаки: кортикальная слепота, атрофия зрительного нерва, нистагм, косоглазие, остеопения, контрактура суставов, мышечная атрофия, задержка и регрессия развития, миоклонус, судороги, спастичность, гиперрефлексия, декортикационная поза, нейраксональная дистрофия
Лечение: поддерживающее лечение
Тип II (болезнь Канзаки, взрослая форма; 609242*)
Начало заболевания: совершеннолетие
Метаболиты в моче: олигосахариды и О-связанные сиалопептиды
Клинические признаки: грубые черты лица, глухота, извитые сосуды конъюнктивы и сетчатки, ангиокератома Corporis diffusum, телеангиэктазии, лимфедема, легкие расстройства интеллекта, периферическая аксональная нейропатия
Лечение: поддерживающее лечение
Тип III (промежуточная форма; 609241*)
Начало заболевания: детство
Метаболиты в моче: олигосахариды и О-связанные сиалопептиды
Клинические признаки: промежуточные между типами I и II; варьируют от судорог и умеренной задержки психомоторного развития до легких аутичных черт и задержки речи
Лечение: поддерживающее лечение
Врожденные нарушения N-гликозилирования (CDG-синдромы) I типа (дефекты гликозилирования в эндоплазматическом ретикулуме)
Начало заболевания: преимущественно в младенчестве или детстве
Клинические особенности (некоторые или большинство из перечисленных): задержка роста, выпуклый лоб с большими ушами, высокий свод неба или волчья пасть, косоглазие, пигментный ретинит, перикардит, кардиомиопатия, гепатомегалия, рвота, диарея, фиброз печени, первичная недостаточность яичников, кисты почек, нефроз, проксимальные Тубулопатии, кифоз, контрактуры суставов, эктопические жировые отложения, кожа в виде апельсиновой корки, мышечная слабость, гипотония, инсультоподобные эпизоды, судороги, оливопонтинная гипоплазия, периферическая нейропатия, гипотиреоз, гиперинсулинизм, дефицит фактора XI, дефицит антитромбина III, тромбоцитоз, сниженное содержание IgA и IgG, дефект адгезии лейкоцитов (при типе IIс) гипоальбуминемия, гипохолестеринемия, увеличенные полосы дизиалотрансферрина и асиалотрансферрина при изоэлектрическом фокусировании трансферрина сыворотки
Лечение: поддерживающее лечение
CDG Ia (исключительно неврологические и неврологическо-мультивисцеральные формы; 212065*)
Фосфоманномутаза-2
CDG Ib (602579*)
Маннозо (Man) фосфат (P) изомераза
CDG Ic (603147*)
Долихил-P-Glc: Man(9)GlcNAc(2)-PP-долихол глюкозилтрансфераза
CDG Id (601110*)
Долихил-P-Man: Man(5)GlcNAc(2)-PP-долихол маннозилтрансфераза
CDG Ie (608799*)
Долихил-Р-маннозо-синтаза
CDG if (609180*)
Белок, вовлеченный в утилизацию маннозо-P-долихола
CDG Ig (607143*)
Долихил-Р-манноза: Man-7-GlcNAc-2-PP-долихил-альфа-6-маннозилтрансфераза
CDG Ih (608104*)
Долихил-P-глюкоза: GLC-1-Man-9-GlcNAc-2-PP-долихил-альфа-3-глюкозилтрансфераза
CDG II (607906*)
Альфа-1,3-маннозилтрансфераза
CDG Ij (608093*)
UDP-GlcNAc:долихил-фосфат N-ацетилглюкозамин фосфотрансфераза
CDG Ик (608540*)
Бета-1,4-маннозилтрансфераза
CDG Il (608776*)
Альфа-1,2-маннозилтрансфераза
Врожденные нарушения N-гликозилирование, тип II (Гольджи дефекты)
То же, что и для типа I, за исключением изоэлектрического фокусирования трансферрина сыворотки - выявляет увеличение полос монозиалотрансферрина, дизиалотрансферрина, тризиаллотрансферина и асиалотрансферрина
При типе IIb, нормальная структура
CDG IIa (212066*)
Маннозил-альфа-1,6-глюкопротеин-бета-1,2-N-ацетилглюкозминилтрансфераза
CDG IIb (606056*)
Глюкозидаза I
CDG IIc (Синдром Рамбам-Хашарона; 266265 266265*)
транспортер-1 GDP-фукозы
CDG IId (607091*)
Бета-1,4-галактозилтрансфераза
CDG IIe (608779*)
Олигомерный комплекс Гольджи-7
* Для получения полной информации о локализации генов, молекул и хромосом, см. Online Mendelian Inheritance in Man (OMIM) database.
Лизосомальные дефекты транспорта
Заболевание (номер OMIM)
Дефектные белки или энзимы
Примечания
Сиалурия
Инфантильная болезнь накопления сиаловой кислоты (269920*)
Котранспортер натрия фосфата
Начало заболевания: При рождении
Метаболиты в моче: повышение уровня свободной сиаловой кислоты
Клинические признаки: задержка роста, грубые черты лица, множественные дизостозы, нистагм, птоз, гипертрофия десен, кардиомегалия, сердечная недостаточность, гепатоспленомегалия, нефроз, смерть в возрасте около 1 года
Лечение: поддерживающее лечение
Финский тип (болезнь Салла; 604369*)
Котранспортер натрия фосфата
Начало заболевания: 6-9 месяцев
Метаболиты в моче: повышение уровня свободной сиаловой кислоты
Клинические признаки: задержка роста, нарушение развития, атаксия, гипотония, спастичность, диспраксия, дизартрия, судороги, проблемы походки, атетоз; повышенная частота в Финляндии
Лечение: поддерживающее лечение
Французский тип (269921*)
УДФ-N-ацетилглюкозамин-2-эпимераза/N-ацетилманнозамин-киназа
Начало заболевания: с младенчества до раннего детства
Метаболиты в моче: повышение уровня свободной сиаловой кислоты
Клинические признаки: грубые черты лица с нормальным ростом, задержка развития, апноэ во сне, гипоплазии соски, гепатоспленомегалия, паховые грыжи, обобщенный гирсутизм, судороги
Лечение: поддерживающее лечение
Нейрональный цероид липофусциноз (CLN3, CLN5, CLN6, CLN8)
См. таблицу Другие липидозы
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Цистиноз
Цистинозин (лизосомальный переносчик цистина)
Инфантильная нефропатическая форма (219800*)
Начало заболевания: 1-й год жизни
Метаболиты в моче: почечный синдром Фанкони
Клинические признаки: задержка роста, выступающие лобные бугры, светобоязнь, периферийные ретинопатии со снижением зрения, образование кристаллов и эрозия роговицы, рахит, гепатоспленомегалия, недостаточность поджелудочной железы, камни в почках, почечная недостаточность, синдром Фанкони, снижение потоотделения, миопатия, дисфагия, церебральная атрофия, нормальный интеллект, однако у длительно выживших развивается неврологическая дегенерация
Накопление цистина в ретикулоэндотелиальной системе, лейкоцтах и роговице
Лечение: заместительная терапия при синдроме Фанкони, трансплантации почек при их отказе, цистеамин перорально или в виде глазных капель, гормон роста
Подростковая или ювенильная форма с поздним началом (219900*)
Начало заболевания: 12-15 лет
Метаболиты в моче: почечный синдром Фанкони
Клинические признаки: сходны с инфантильной формой, но более мягкие
Лечение: подобно инфантильной форме
Взрослая не-нефропатическая форма (219750*)
Начало заболевания: в раннем подростковом возрасте до зрелого возраста
Метаболиты в моче: почечный синдром Фанкони
Клинические признаки: сходны с инфантильной формой, поражения почек нет
Лечение: цистеамин перорально или в виде глазных капель, гормон роста
* Для получения полной информации о локализации генов, молекул и хромосом, см. Online Mendelian Inheritance in Man (OMIM) database.
Другие заболевания лизосом
Заболевание (номер OMIM)
Дефектные белки или энзимы
Примечания
Пикнодизостоз (265800*)
Катепсин К
Начало заболевания: раннее детство
Метаболиты в моче: не обнаружено
Клинические признаки: низкий рост, лобная и затылочная бугристость, задержка закрытия переднего родничка, микрогнатия, узкие неба, позднее прорезывание и длительное сохранение молочных зубов, гиподонтия, аплазия или гипоплазия ключиц, остеосклероз, чувствительность к переломам, сколиоз, спондилолизм, брахидактилия, ребристые ногти
Лечение: поддерживающая терапия, гормон роста может быть полезен
Болезнь накопления глутамил-рибозо-5-фосфата (305920*)
АДФ-рибозы протеина гидролаза
Начало заболевания: 1-й год жизни
Метаболиты в моче: протеинурия
Клинические признаки: грубые черты лица, гипотония, мышечная слабость и атрофия, потеря речи и зрения, судороги, неврологические ухудшения, атрофия зрительного нерва, нефроз, гипертония, почечная недостаточность, нарушения развития
Лечение: поддерживающее лечение
Болезнь накопления гликогена 2 типа (болезнь Помпе; 232300*)
См. таблицу Заболевания накопления гликогена и расстройства глюконеогенеза
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* Для получения полной информации о локализации генов, молекул и хромосом, см. Online Mendelian Inheritance in Man (OMIM) database.
Дополнительная информация
Следующий англоязычный ресурс может оказаться информативным. Обратите внимание, что The manual не несет ответственности за содержание этого ресурса.
Online Mendelian Inheritance in Man (OMIM) database: Complete gene, molecular, and chromosomal location information