Наследственные заболевания обмена веществ Введение

Большинство наследственных заболеваний обмена веществ (также называемых врожденными дефектами метаболизма) обусловлены мутациями в генах, кодирующих ферменты; дефицит фермента или отсутствие его активности приводят к
Накопление предшественников субстрата или метаболитов или
Дефицит продуктов фермента
Идентифицированы сотни таких расстройств, и, хотя большинство наследственных нарушений обмена веществ крайне редки по отдельности, в целом они представляют довольно распространенную группу расстройств.
Наследственные метаболические нарушения обычно группируются в зависимости от пораженного субстрата, например:
Во всех штатах США в плановом порядке назначают неонатальный скрининг всем новорожденным с целью выявления конкретных наследственных нарушений обмена веществ и других состояний, включая фенилкетонурию, тирозинемию, недостаточность биотинидазы, гомоцистинурию, болезнь кленового сиропа и галактоземию. Во многих государствах имеются расширенные скрининговые программы, которые охватывают множество врожденных нарушений мfетаболизма, включая нарушения окисления жирных кислот и другие органические ацидемии. Исчерпывающий обзор каждого из этих состояний см. в техническом отчёте "Листы и таблицы алгоритмов и аналитика состояния скрининга новорожденных" (newborn screening ACT sheets and algorithms) Американской коллегии медицинской генетики и геномики (ACMG).
Нарушения обмена веществ, в основном вызывающие заболевания у взрослых (например, подагра, порфирия), органоспецифичные заболевания (например, болезнь Вильсона, врожденная гиперплазия надпочечников) или являются общими (например, кистозный фиброз, гемохроматоз), обсуждаются в других разделах РУКОВОДСТВА. Информацию по наследственным нарушениям обмена липопротеинов см. в таблице Генетические (первичные) дислипидемии.
Дополнительная информация
Ниже следуют англоязычные ресурсы, которые могут быть информативными. Обратите внимание, что The manual не несет ответственности за содержание этих ресурсов.
American College of Medical Genetics and Genomics' (ACMG): Newborn Screening ACT Sheets and Algorithms
Online Mendelian Inheritance in Man (OMIM) database: Complete gene, molecular, and chromosomal location information