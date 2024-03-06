Нарушения синтеза пуриновых нуклеотидов

Пурины являются ключевыми компонентами клеточных энергетических систем (например, АТФ, НАД), передачи сигналов (например, ГТФ, цАМФ, цГМФ) и вместе с пиримидинами – синтеза РНК и ДНК.
Пурины могут быть синтезированы de novo или переработаны в "реутилизационном" пути нормального катаболизма.
Конечный продукт полного катаболизма пуринов – мочевая кислота.
Помимо нарушений синтеза пуриновых нуклеотидов, к нарушениям метаболизма пуринов (см. также таблицу Нарушений метаболизма пуринов) относятся
См. также Подходы к лечению пациентов с подозрением на наследственное нарушение обмена веществ (Approach to the Patient With a Suspected Inherited Disorder of Metabolism), а также исследования при подозрении на наследственные нарушения обмена веществ (testing for suspected inherited disorders of metabolism).
Повышенная активность фосфорибозилпирофосфат синтетазы
Это Х-сцепленное рецессивное заболевание, вызывающее перепроизводство пуринов. Избыток пурин ухудшается, что приводит к гиперурикемии, и подагре, и неврологическим нарушениям, и аномалиям развития.
Диагностика суперактивности фосфорибозилпирофосфат синтетазы осуществляется с помощью ДНК анализа.
Лечение повышенной активности фосфорибозилпирофосфатсинтетазы проводится назначением аллопуринола и диетой, с низким содержанием пуринов.
Дефицит аденилосукцинатлиазы
Это аутосомно-рецессивное заболевание, вызывающее глубокую умственную отсталость, аутичное поведение и судороги.
Диагностика дефицита аденилосукциназы проводится с помощью анализа ДНК.
Эффективного лечения не существует.
Дополнительная информация
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Online Mendelian Inheritance in Man (OMIM) database: Complete gene, molecular, and chromosomal location information