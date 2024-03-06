Нарушения синтеза пуриновых нуклеотидов

Пурины являются ключевыми компонентами клеточных энергетических систем (например, АТФ, НАД), передачи сигналов (например, ГТФ, цАМФ, цГМФ) и вместе с пиримидинами – синтеза РНК и ДНК.

Пурины могут быть синтезированы de novo или переработаны в "реутилизационном" пути нормального катаболизма.

Конечный продукт полного катаболизма пуринов – мочевая кислота.

Помимо нарушений синтеза пуриновых нуклеотидов, к нарушениям метаболизма пуринов (см. также таблицу Нарушений метаболизма пуринов) относятся

См. также Подходы к лечению пациентов с подозрением на наследственное нарушение обмена веществ (Approach to the Patient With a Suspected Inherited Disorder of Metabolism), а также исследования при подозрении на наследственные нарушения обмена веществ (testing for suspected inherited disorders of metabolism).

Повышенная активность фосфорибозилпирофосфат синтетазы Это Х-сцепленное рецессивное заболевание, вызывающее перепроизводство пуринов. Избыток пурин ухудшается, что приводит к гиперурикемии, и подагре, и неврологическим нарушениям, и аномалиям развития. Диагностика суперактивности фосфорибозилпирофосфат синтетазы осуществляется с помощью ДНК анализа. Лечение повышенной активности фосфорибозилпирофосфатсинтетазы проводится назначением аллопуринола и диетой, с низким содержанием пуринов.

Дефицит аденилосукцинатлиазы Это аутосомно-рецессивное заболевание, вызывающее глубокую умственную отсталость, аутичное поведение и судороги. Диагностика дефицита аденилосукциназы проводится с помощью анализа ДНК. Эффективного лечения не существует.