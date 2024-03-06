Нарушения переработки пуринов

Пурины являются ключевыми компонентами клеточных энергетических систем (например, АТФ, НАД), передачи сигналов (например, ГТФ, цАМФ, цГМФ) и вместе с пиримидинами – синтеза РНК и ДНК.
Пурины могут быть синтезированы de novo или переработаны в "реутилизационном" пути нормального катаболизма.
Конечный продукт полного катаболизма пуринов – мочевая кислота.
Помимо нарушений утилизации пуринов, к нарушениям метаболизма пуринов (см. также таблицу Нарушений метаболизма пуринов) относятся
См. также Подходы к лечению пациентов с подозрением на наследственное нарушение обмена веществ (Approach to the Patient With a Suspected Inherited Disorder of Metabolism), а также исследования при подозрении на наследственные нарушения обмена веществ (testing for suspected inherited disorders of metabolism).
Синдром Леша-Найхана
Синдром Леша-Найхана — редкая, рецессивная, сцепленная с Х хромосомой патология, причиной которой является дефицит гипоксантин-гуанинфосфорибозилтрансферазы (ГГФТ); степень дефицита (и, следовательно, проявления) варьирует в зависимости от специфичности мутации. HPRT-дефицит приводит к нарушению пути реутилизации гипоксантина и гуанина. Вместо этого пурины деградируют до мочевой кислоты. Кроме того, уменьшение инозитол монофосфата и гуанозил монофосфата приводит к усилению конверсии 5-фосфорибозил-1-пирофосфата (PRPP) в 5-фосфорибозиламин, что еще больше усиливает перепроизводство мочевой кислоты. Гиперурикемия предрасполагает к развитию подагры и ее осложнений. Пациенты также имеют ряд когнитивных и поведенческих нарушений, этиология которых неясна; считается, что они не связаны с мочевой кислотой.
Заболевание обычно проявляется в возрасте 3–12 месяцев с появлением оранжевых песчинок (ксантин) в моче; оно прогрессирует до поражения центральной нервной системы с умственной отсталостью, спастическим церебральным параличом, непроизвольными движениями и самокалечащим поведением (в частности, укусами). Позже хроническая гиперурикемия вызывает симптомы подагры (например, мочекаменную болезнь, нефропатию, подагрический артрит, тофусы).
Диагноз Леша-Найхана предполагают при сочетании дистонии, умственной отсталости и членовредительства. Уровни мочевой кислоты в сыворотке крови, как правило, повышены, и это подтверждается с помощью ДНК анализа.
Способы лечения нарушений функций центральной нервной системы неизвестны; ведение поддерживающее. Самокалечение может потребовать принятия физических мер, удаления зубов, а иногда и лекарственной терапии; применялись различные препараты. Гиперурикемию лечат с применением диеты с низкими дозами пуринов (например, избегая мясные продукты, бобы, сардины) и аллопуринола, ингибитора ксантин оксидазы (последний фермент пути катаболизма пуринов). Аллопуринол предотвращает превращение накопления гипоксантина в мочевую кислоту, потому что гипоксантин хорошо растворим, он выделяется.
Дефицит аденин фосфорибозилтрансферазы
Дефицит аденин фосфорибозилтрансферазы – это редкое заболевание, которое наследуется по аутосомно-рецессивному типу и приводит к неспособности утилизировать аденин для синтеза пуринов. Накопленный аденин окисляется до 2,8-дигидроксиаденина, который осаждается в мочевыводящих путях, что приводит к возникновению таких же проблем, что и при вызванной мочевой кислотой нефропатии (например, почечных колик, частых инфекций, и если диагноз установлен поздно, почечной недостаточности). Болезнь может возникнуть в любом возрасте.
Диагностику недостаточности аденинфосфорибозилтрансферазы проводят путем выявления повышенного уровня 2,8-дигидроксиаденина, 8-гидроксиаденина и аденина в моче; диагноз подтверждают по данным анализа ДНК, содержание в сыворотке мочевой кислоты при этом нормальное.
Лечение состоит в диетическим ограничении пуринов, приеме большого количества жидкости и предотвращении подщелачивания мочи. Аллопуринол может предотвратить окисление аденина; трансплантация почки может быть необходима при терминальной стадии почечной болезни.
Дополнительная информация
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Online Mendelian Inheritance in Man (OMIM) database: Complete gene, molecular, and chromosomal location information