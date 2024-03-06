Нарушения переработки пуринов

Синдром Леша-Найхана — редкая, рецессивная, сцепленная с Х хромосомой патология, причиной которой является дефицит гипоксантин-гуанинфосфорибозилтрансферазы (ГГФТ); степень дефицита (и, следовательно, проявления) варьирует в зависимости от специфичности мутации. HPRT-дефицит приводит к нарушению пути реутилизации гипоксантина и гуанина. Вместо этого пурины деградируют до мочевой кислоты. Кроме того, уменьшение инозитол монофосфата и гуанозил монофосфата приводит к усилению конверсии 5-фосфорибозил-1-пирофосфата (PRPP) в 5-фосфорибозиламин, что еще больше усиливает перепроизводство мочевой кислоты. Гиперурикемия предрасполагает к развитию подагры и ее осложнений. Пациенты также имеют ряд когнитивных и поведенческих нарушений, этиология которых неясна; считается, что они не связаны с мочевой кислотой.

Заболевание обычно проявляется в возрасте 3–12 месяцев с появлением оранжевых песчинок (ксантин) в моче; оно прогрессирует до поражения центральной нервной системы с умственной отсталостью, спастическим церебральным параличом, непроизвольными движениями и самокалечащим поведением (в частности, укусами). Позже хроническая гиперурикемия вызывает симптомы подагры (например, мочекаменную болезнь, нефропатию, подагрический артрит, тофусы).

Диагноз Леша-Найхана предполагают при сочетании дистонии, умственной отсталости и членовредительства. Уровни мочевой кислоты в сыворотке крови, как правило, повышены, и это подтверждается с помощью ДНК анализа.

Способы лечения нарушений функций центральной нервной системы неизвестны; ведение поддерживающее. Самокалечение может потребовать принятия физических мер, удаления зубов, а иногда и лекарственной терапии; применялись различные препараты. Гиперурикемию лечат с применением диеты с низкими дозами пуринов (например, избегая мясные продукты, бобы, сардины) и аллопуринола, ингибитора ксантин оксидазы (последний фермент пути катаболизма пуринов). Аллопуринол предотвращает превращение накопления гипоксантина в мочевую кислоту, потому что гипоксантин хорошо растворим, он выделяется.