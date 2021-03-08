Неонатальная гипонатриемия

Наиболее частая причина неонатальной гипонатриемии – гиповолемическое обезвоживание, вызванное рвотой, диареей или двумя этими процессами. Когда потеря жидкости восполняется жидкостями, которые почти не содержат натрия (например, некоторые соки), это может привести к гипонатриемии.

Реже причиной является эуволемическая гипонатриемия, вызванная неправильной секрецией АДГ и последующим удержанием воды. Возможные причины неадекватной секреции АДГ включают: внутричерепное кровоизлияние, инфекции центральной нервной системы (ЦНС) и редко опухоли ЦНС. Кроме того, чрезмерное разведение детской смеси может привести к водной интоксикации.

Наконец, гиперволемическая гипонатриемия возникает в условиях удержания воды и избыточного удерживания натрия, например, при сердечной недостаточности или почечной недостаточности.