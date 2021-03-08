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Неонатальная гипонатриемия

Авторы:Kevin C. Dysart, MD, Nemours/Alfred I. duPont Hospital for Children
Проверено/пересмотрено мар. 2021 | Изменено сент. 2022

Гипонатриемия – концентрация натрия в сыворотке крови < 135 мЭкв/л (< 135 ммоль/л). Значительная гипонатриемия может вызвать судороги или кому. Лечение состоит в осторожном замещении натрия внутривенным введением 0,9%-ного солевого раствора, реже требуется 3%-ный солевой раствор, особенно при наличии судорог.

(Гипонатриемия у взрослых не рассматривается в данном разделе)

Этиология неонатальной гипонатриемии

Наиболее частая причина неонатальной гипонатриемии – гиповолемическое обезвоживание, вызванное рвотой, диареей или двумя этими процессами. Когда потеря жидкости восполняется жидкостями, которые почти не содержат натрия (например, некоторые соки), это может привести к гипонатриемии.

Реже причиной является эуволемическая гипонатриемия, вызванная неправильной секрецией АДГ и последующим удержанием воды. Возможные причины неадекватной секреции АДГ включают: внутричерепное кровоизлияние, инфекции центральной нервной системы (ЦНС) и редко опухоли ЦНС. Кроме того, чрезмерное разведение детской смеси может привести к водной интоксикации.

Наконец, гиперволемическая гипонатриемия возникает в условиях удержания воды и избыточного удерживания натрия, например, при сердечной недостаточности или почечной недостаточности.

Симптомы и признаки неонатальной гипонатриемии

Клинические признаки неонатальной гипонатриемии включают в себя: тошноту и рвоту, апатию, головную боль, пароксизм, понижение температуры тела, слабость и кому. Дети с гипонатриемическим обезвоживанием могут выглядеть довольно плохо, потому что гипонатриемия вызывает непропорциональное сокращение объема внеклеточной жидкости. Клинические признаки связаны с длительностью и степенью гипонатриемии.

Диагностика неонатальной гипонатриемии

  • Уровень натрия в сыворотке

Диагноз неонатальной гипонатриемии подозревают на основании клинических признаков и подтверждают путем измерения концентрации сывороточного натрия. При обезвоживании может наблюдаться увеличение азота мочевины в крови.

Лечение неонатальной гипонатриемии

  • Внутривенно 5% раствор декстрозы/0,45–0,9% солевой раствор.

  • Редко – внутривенно гипертонический (3%) солевой раствор

Лечение неонатальной гипонатриемии состоит во внутривенном введении 5% раствора декстрозы в 0,45–0,9% физиологическом растворе в объемах, равных рассчитанному дефициту, в течение стольких дней, сколько требуется для изменения концентрации натрия, но не более, чем до 10–12 мЭкв/л/день (10–12 ммоль/л/день), чтобы избежать быстрого перемещения жидкости в головном мозге. Новорожденным с гиповолемической гипонатриемией требуется увеличение объема с использованием раствора, содержащего соль, для коррекции дефицита натрия (10–12 мЭкв/кг [10–12 ммоль/кг] массы тела или даже 15 мЭкв/кг [15 ммоль/кг] у маленьких детей с тяжелой гипонатриемией) и включающего поддерживающие потребности в натрии (3 мЭкв/кг/день [3 ммоль/кг/день] в 5% растворе декстрозы). Новорожденным с симптоматической гипонатриемией (например, летаргией, спутанностью сознания) требуется неотложная терапия с внутривенным введением 3% солевого раствора, чтобы предотвратить судороги или кому.

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