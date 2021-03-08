Неонатальная гипокальциемия

Раннее начало – 10% глюконат кальция внутривенно

Позднее начало – кальцитриол или кальций перорально

Гипокальциемия с ранним началом обычно проходит в течение нескольких дней, поэтому новорожденным без симптомов, имеющим сывороточный уровень кальция > 7 мг/дл (1,75 ммоль/л) или ионизированного кальция > 3,5 мг/дл (0,88 ммоль/л) редко требуется лечение. Доношенных детей с уровнем кальция < 7 мг/дл (1,75 ммоль/л) и недоношенных детей с уровнем кальция < 6 мг/дл (< 1,5 ммоль/л) следует лечить путем медленного внутривенного капельного введения 10% глюконата кальция по 200 мг/кг в течение 30 минут. Слишком быстрая инфузия может привести к брадикардии, поэтому во время инфузии нужно контролировать частоту сердечных сокращений. Место внутривенного введения также следует внимательно осматривать, потому что инфильтрация тканей раствором кальция вызывает раздражение и может привести к местному повреждению или некрозу тканей. Проявления инфильтрации кальция включают покраснение кожи, кальцификацию и некроз или отторгающиеся некротические массы; может развиться повреждение радиального нерва на запястье.

После острой коррекции гипокальциемии глюконат кальция может быть добавлен к поддерживающей внутривенной инфузии и вводиться непрерывно. Начиная с 400 мг/кг/день глюконата кальция дозу при необходимости можно постепенно увеличивать до 800 мг/кг/день, чтобы не допустить рецидива. Когда начинаются прикормы, смеси при необходимости могут быть дополнены суточной дозой глюконата кальция, путем добавления 10% раствора глюконата кальция в дневной объем смеси. Коррекция дозы обычно требуется в течение нескольких дней.

Лечение гипокальциемии с поздним началом состоит в добавлении кальцитриола или дополнительного кальция в детское питание, пока не будут поддерживаться нормальные уровни кальция; может быть полезна смесь с низким содержанием минералов (в том числе фосфатов), как для детей с нарушениями функции почек. Пероральные кальциевые препараты имеют высокое содержание сахарозы, которое может привести к диарее у недоношенных детей.