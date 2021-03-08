Неонатальная гипернатриемия

Гипернатриемия – это концентрация натрия в сыворотке крови > 150 мЭкв/л (> 150 ммоль/л), обычно вызывается обезвоживанием. Признаки включают летаргию и судороги. Лечение – осторожная гидратация с внутривенным введением физиологического раствора.
(Гипернатремия у взрослых не рассматривается в данном разделе)
Этиология неонатальной гипернатриемии
Гипернатриемия развивается, когда:
потеря воды происходит при избытке натрия (гипернатриемическое обезвоживание);
потребление натрия превышает его потери (солевое отравление);
И то, и другое
Потери воды при избытке натрия чаще всего вызваны диареей, рвотой или высокой температурой. Это также может быть связано с недостаточным питанием в первые дни жизни (например, когда мать и младенец оба обучаются грудному вскармливанию) и может произойти у детей с очень низкой массой тела при рождении, рожденных от 24 до 28 недель. У младенцев с очень низкой массой тела при рождении незаметные потери воды через незрелый водопроницаемый роговой слой в сочетании с незрелой функцией почек и сниженной способностью концентрировать мочу, приводят к свободной потери воды. Неощутимые потери воды через кожу также значительно увеличиваются под воздействием лучистого тепла и лампы фототерапии; младенцам с очень низкой массой тела при рождении в первые несколько дней может потребоваться до 250 мл/кг воды в день внутривенно, после чего роговой слой развивается и неощутимые потери воды уменьшаются. Редкой причиной является центральный или нефрогенный несахарный диабет. Дети с гипернатриемией и дегитратацией часто более обезвоженные, чем кажется при медицинском осмотре, потому что повышенная осмоляльность помогает поддерживать осмотическое давление внеклеточной жидкости (и, следовательно, объем циркулирующей крови).
Перегрузка растворами чаще всего происходит из-за добавления слишком большого количества соли при приготовлении домашнего детского питания или от употребления гиперосмолярных растворов. Свежезамороженная плазма и альбумин человека содержат натрий и могут способствовать гипернатриемии при неоднократном введении сильно недоношенным детям.
Симптомы и признаки неонатальной гипернатриемии
Клинические признаки гипернатриемии включают в себя: летаргию, беспокойство, гиперрефлексию, спастичность, повышение температуры тела и судороги. Текстура кожи может быть скорее рыхлой, чем дефицитной.
Основными осложнениями гипернатриемии являются внутричерепное кровоизлияние, тромбоз венозного синуса и острый некроз почечных канальцев.
Диагностика неонатальной гипернатриемии
Уровень натрия в сыворотке
Диагноз гипернатриемии подозревают при наличии симптомов болезни и подтверждают путем измерения концентрации сывороточного натрия.
Дополнительные лабораторные данные могут включать увеличение уровня азота мочевины крови, незначительное увеличение глюкозы в сыворотке крови, и если содержание сывороточного калия низкое, то снижение уровня сывороточного кальция.
Лечение неонатальной гипернатриемии
Внутривенное введение 0,9%-ного солевого раствора, а затем гипотонического раствора (0,3% или 0,45%)
Сильно обезвоженным младенцам в первую очередь нужно восстановить объем циркулирующей крови – обычно внутривенным введением 0,9%-ного солевого раствора в виде аликвот по 20 мл/кг. Затем лечение продолжают внутривенным введением раствора 5%-ной декстрозы/0,3–0,45% натрия хлорида в объемах, равных рассчитанному дефициту жидкости (см. также лечение дегидратации у детей), продолжают в течение 2–3 дней, чтобы избежать быстрого падения осмоляльности сыворотки, которое вызывает быстрое движение воды в клетки и потенциально приводит к отеку мозга. Поддерживающие жидкости должны быть введены одновременно. Целью лечения является снижение сывороточного натрия примерно на 10 мг-экв/л/день (10 ммоль/л/день). Слишком быстрая коррекция содержания натрия в сыворотке крови может иметь серьезные неблагоприятные последствия, включая отек мозга. Вес тела, электролиты сыворотки, а также объем и удельный вес мочи нужно контролировать регулярно, чтобы можно было соответствующим образом скорректировать инфузионную терапию. После достижения адекватного диуреза, добавляют калий для обеспечения поддержания потребностей или восполнения потерь с мочой.
Экстремальную гипернатриемию (натрий > 200 мЭкв/л [> 200 ммоль/л]), вызванную отравлением солью, следует лечить при помощи перитонеального диализа, особенно если отравление вызывает быстрый рост содержания натрия в сыворотке.
Профилактика неонатальной гипернатриемии
Профилактика гипернатриемии требует внимания к объему и составу необычной потери жидкости и растворов, используемых для поддержания гомеостаза. У новорожденных и маленьких детей, которые не в состоянии эффективно сигнализировать о жажде и добровольно возмещать потери жидкости, риск обезвоживания является наибольшим. Состав пищи, которую приходится смешивать (например, детское питание и концентрированные препараты для кормления через зонд), требует особого внимания, особенно когда потенциал для развития дегидратации является высоким, например, во время диареи, плохого приема жидкости, рвоты или высокой температуры.
Основные положения
Как правило, гипернатриемия возникает из-за обезвоживания (например, вызванного диареей, рвотой, высокой температурой); избыток натрия является редким явлением.
Признаки включают в себя: летаргию, беспокойство, гиперрефлексию, спастичность, повышение температуры тела и судороги.
Могут возникнуть внутричерепное кровоизлияние, тромбоз венозного синуса и острый некроз почечных канальцев.
Диагностика проводится путем выявления концентрации натрия в сыворотке крови > 150 мЭкв/л (> 150 ммоль/л).
Если причиной является обезвоживание, то следует восстановить объем циркулирующей крови 0,9% солевым раствором, а затем - 5% раствор декстрозы/0,3%-0,45% солевого раствора внутривенно в объеме, равном вычисленному дефициту жидкости.
Регидратацию следует проводить в течение 2-3 дней, чтобы избежать слишком быстрого снижения уровня сывороточного натрия, которое может привести к значительным неблагоприятным последствиям.