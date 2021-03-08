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Неонатальная гипернатриемия

Авторы:Kevin C. Dysart, MD, Nemours/Alfred I. duPont Hospital for Children
Проверено/пересмотрено мар. 2021 | Изменено сент. 2022

Гипернатриемия – это концентрация натрия в сыворотке крови > 150 мЭкв/л (> 150 ммоль/л), обычно вызывается обезвоживанием. Признаки включают летаргию и судороги. Лечение – осторожная гидратация с внутривенным введением физиологического раствора.

(Гипернатремия у взрослых не рассматривается в данном разделе)

Этиология неонатальной гипернатриемии

Гипернатриемия развивается, когда:

  • потеря воды происходит при избытке натрия (гипернатриемическое обезвоживание);

  • потребление натрия превышает его потери (солевое отравление);

  • И то, и другое

Потери воды при избытке натрия чаще всего вызваны диареей, рвотой или высокой температурой. Это также может быть связано с недостаточным питанием в первые дни жизни (например, когда мать и младенец оба обучаются грудному вскармливанию) и может произойти у детей с очень низкой массой тела при рождении, рожденных от 24 до 28 недель. У младенцев с очень низкой массой тела при рождении незаметные потери воды через незрелый водопроницаемый роговой слой в сочетании с незрелой функцией почек и сниженной способностью концентрировать мочу, приводят к свободной потери воды. Неощутимые потери воды через кожу также значительно увеличиваются под воздействием лучистого тепла и лампы фототерапии; младенцам с очень низкой массой тела при рождении в первые несколько дней может потребоваться до 250 мл/кг воды в день внутривенно, после чего роговой слой развивается и неощутимые потери воды уменьшаются. Редкой причиной является центральный или нефрогенный несахарный диабет. Дети с гипернатриемией и дегитратацией часто более обезвоженные, чем кажется при медицинском осмотре, потому что повышенная осмоляльность помогает поддерживать осмотическое давление внеклеточной жидкости (и, следовательно, объем циркулирующей крови).

Перегрузка растворами чаще всего происходит из-за добавления слишком большого количества соли при приготовлении домашнего детского питания или от употребления гиперосмолярных растворов. Свежезамороженная плазма и альбумин человека содержат натрий и могут способствовать гипернатриемии при неоднократном введении сильно недоношенным детям.

Симптомы и признаки неонатальной гипернатриемии

Клинические признаки гипернатриемии включают в себя: летаргию, беспокойство, гиперрефлексию, спастичность, повышение температуры тела и судороги. Текстура кожи может быть скорее рыхлой, чем дефицитной.

Основными осложнениями гипернатриемии являются внутричерепное кровоизлияние, тромбоз венозного синуса и острый некроз почечных канальцев.

Диагностика неонатальной гипернатриемии

  • Уровень натрия в сыворотке

Диагноз гипернатриемии подозревают при наличии симптомов болезни и подтверждают путем измерения концентрации сывороточного натрия.

Дополнительные лабораторные данные могут включать увеличение уровня азота мочевины крови, незначительное увеличение глюкозы в сыворотке крови, и если содержание сывороточного калия низкое, то снижение уровня сывороточного кальция.

Лечение неонатальной гипернатриемии

  • Внутривенное введение 0,9%-ного солевого раствора, а затем гипотонического раствора (0,3% или 0,45%)

Сильно обезвоженным младенцам в первую очередь нужно восстановить объем циркулирующей крови – обычно внутривенным введением 0,9%-ного солевого раствора в виде аликвот по 20 мл/кг. Затем лечение продолжают внутривенным введением раствора 5%-ной декстрозы/0,3–0,45% натрия хлорида в объемах, равных рассчитанному дефициту жидкости (см. также лечение дегидратации у детей), продолжают в течение 2–3 дней, чтобы избежать быстрого падения осмоляльности сыворотки, которое вызывает быстрое движение воды в клетки и потенциально приводит к отеку мозга. Поддерживающие жидкости должны быть введены одновременно. Целью лечения является снижение сывороточного натрия примерно на 10 мг-экв/л/день (10 ммоль/л/день). Слишком быстрая коррекция содержания натрия в сыворотке крови может иметь серьезные неблагоприятные последствия, включая отек мозга. Вес тела, электролиты сыворотки, а также объем и удельный вес мочи нужно контролировать регулярно, чтобы можно было соответствующим образом скорректировать инфузионную терапию. После достижения адекватного диуреза, добавляют калий для обеспечения поддержания потребностей или восполнения потерь с мочой.

Экстремальную гипернатриемию (натрий > 200 мЭкв/л [> 200 ммоль/л]), вызванную отравлением солью, следует лечить при помощи перитонеального диализа, особенно если отравление вызывает быстрый рост содержания натрия в сыворотке.

Клинический калькулятор
Клинический калькулятор

Профилактика неонатальной гипернатриемии

Профилактика гипернатриемии требует внимания к объему и составу необычной потери жидкости и растворов, используемых для поддержания гомеостаза. У новорожденных и маленьких детей, которые не в состоянии эффективно сигнализировать о жажде и добровольно возмещать потери жидкости, риск обезвоживания является наибольшим. Состав пищи, которую приходится смешивать (например, детское питание и концентрированные препараты для кормления через зонд), требует особого внимания, особенно когда потенциал для развития дегидратации является высоким, например, во время диареи, плохого приема жидкости, рвоты или высокой температуры.

Основные положения

  • Как правило, гипернатриемия возникает из-за обезвоживания (например, вызванного диареей, рвотой, высокой температурой); избыток натрия является редким явлением.

  • Признаки включают в себя: летаргию, беспокойство, гиперрефлексию, спастичность, повышение температуры тела и судороги.

  • Могут возникнуть внутричерепное кровоизлияние, тромбоз венозного синуса и острый некроз почечных канальцев.

  • Диагностика проводится путем выявления концентрации натрия в сыворотке крови > 150 мЭкв/л (> 150 ммоль/л).

  • Если причиной является обезвоживание, то следует восстановить объем циркулирующей крови 0,9% солевым раствором, а затем - 5% раствор декстрозы/0,3%-0,45% солевого раствора внутривенно в объеме, равном вычисленному дефициту жидкости.

  • Регидратацию следует проводить в течение 2-3 дней, чтобы избежать слишком быстрого снижения уровня сывороточного натрия, которое может привести к значительным неблагоприятным последствиям.

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