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Неонатальная гипергликемия

Авторы:Kevin C. Dysart, MD, Nemours/Alfred I. duPont Hospital for Children
Проверено/пересмотрено мар. 2021 | Изменено сент. 2022

Гипергликемия – это концентрация глюкозы в сыворотке крови > 150 мг/дл (> 8,3 ммоль/л). Диагностика проводится путем исследования сывороточной глюкозы. Лечение представляет собой снижение концентрации вводимой внутривенным способом декстрозы или скорости ее инфузии, или внутривенное введение инсулина.

Наиболее распространенная причина неонатальной гипергликемии -

  • Ятрогенная

Ятрогенные причины обычно включают слишком быстрые внутривенные инфузии декстрозы в течение первых нескольких дней жизни у детей с очень низкой массой тела при рождении (<1,5 кг).

Другой важной причиной является физиологический стресс, вызванный хирургическим вмешательством, гипоксией, респираторным дистресс-синдромом или сепсисом; грибковый сепсис представляет особый риск. У недоношенных младенцев частично дефектный процессинг проинсулина до инсулина и относительная резистентность к инсулину могут вызвать гипергликемию. Кроме того, преходящий неонатальный сахарный диабет является редкой самоограничивающейся причиной, которая обычно происходит у малых для гестационного возраста младенцев; кортикостероиды могут также привести к преходящей гипергликемии. Гипергликемия встречается реже, чем гипогликемия, но является важным состоянием, потому что увеличивает заболеваемость и смертность от лежащих в основе причин.

Симптомы и признаки неонатальной гипергликемии

Симптомами и признаками неонатальной гипергликемии являются в том числе симптомами основного заболевания.

Диагностика неонатальной гипергликемии

  • Исследование сывороточной глюкозы

Диагностика неонатальной гипергликемии проводится путем исследования сывороточной глюкозы. Дополнительные лабораторные данные могут включать глюкозурию и выраженную гиперосмолярность сыворотки.

Лечение неонатальной гипергликемии

  • Снижение внутривенной концентрации и/или скорости инфузии декстрозы

  • Иногда внутривенное введение инсулина

Лечение ятрогенных гипергликемией состоит в снижении внутривенной концентрации глюкозы (например, с 10 до 5%) или скорости инфузии. Сохранение гипергликемии при низкой скорости инфузии декстрозы (например, 4 мг/кг в минуту) может указывать на относительную недостаточность инсулина или инсулинорезистентность.

Для лечения других причин используют инсулин быстрого действия. Один из подходов заключается в добавлении инсулина быстрого действия к внутривенной инфузии 10%-ного раствора декстрозы с равномерной скоростью от 0,01 до 0,1 ед/кг в час с последующим титрованием скорости до нормализации уровня глюкозы. Другой подход заключается в добавлении инсулина к отдельному внутривенному 10%-ному раствору декстрозы в воде, вводимому одновременно с поддержанием внутривенной инфузии таким образом, что количество инсулина можно регулировать без изменения общей скорости инфузии. Ответы на инсулин непредсказуемы, поэтому крайне важно контролировать уровни глюкозы в сыворотке и титровать скорость инфузии инсулина с осторожностью.

При преходящем неонатальном сахарном диабете уровень глюкозы и гидратацию нужно тщательно поддерживать, пока гипергликемия спонтанно не разрешится, обычно в течение нескольких недель.

Любые потери жидкости или электролитов через осмотический диурез должны быть восполнены.

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