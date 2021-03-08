Неонатальная гипергликемия

Гипергликемия – это концентрация глюкозы в сыворотке крови > 150 мг/дл (> 8,3 ммоль/л). Диагностика проводится путем исследования сывороточной глюкозы. Лечение представляет собой снижение концентрации вводимой внутривенным способом декстрозы или скорости ее инфузии, или внутривенное введение инсулина.
Наиболее распространенная причина неонатальной гипергликемии -
Ятрогенная
Ятрогенные причины обычно включают слишком быстрые внутривенные инфузии декстрозы в течение первых нескольких дней жизни у детей с очень низкой массой тела при рождении (<1,5 кг).
Другой важной причиной является физиологический стресс, вызванный хирургическим вмешательством, гипоксией, респираторным дистресс-синдромом или сепсисом; грибковый сепсис представляет особый риск. У недоношенных младенцев частично дефектный процессинг проинсулина до инсулина и относительная резистентность к инсулину могут вызвать гипергликемию. Кроме того, преходящий неонатальный сахарный диабет является редкой самоограничивающейся причиной, которая обычно происходит у малых для гестационного возраста младенцев; кортикостероиды могут также привести к преходящей гипергликемии. Гипергликемия встречается реже, чем гипогликемия, но является важным состоянием, потому что увеличивает заболеваемость и смертность от лежащих в основе причин.
Симптомы и признаки неонатальной гипергликемии
Симптомами и признаками неонатальной гипергликемии являются в том числе симптомами основного заболевания.
Диагностика неонатальной гипергликемии
Исследование сывороточной глюкозы
Диагностика неонатальной гипергликемии проводится путем исследования сывороточной глюкозы. Дополнительные лабораторные данные могут включать глюкозурию и выраженную гиперосмолярность сыворотки.
Лечение неонатальной гипергликемии
Снижение внутривенной концентрации и/или скорости инфузии декстрозы
Иногда внутривенное введение инсулина
Лечение ятрогенных гипергликемией состоит в снижении внутривенной концентрации глюкозы (например, с 10 до 5%) или скорости инфузии. Сохранение гипергликемии при низкой скорости инфузии декстрозы (например, 4 мг/кг в минуту) может указывать на относительную недостаточность инсулина или инсулинорезистентность.
Для лечения других причин используют инсулин быстрого действия. Один из подходов заключается в добавлении инсулина быстрого действия к внутривенной инфузии 10%-ного раствора декстрозы с равномерной скоростью от 0,01 до 0,1 ед/кг в час с последующим титрованием скорости до нормализации уровня глюкозы. Другой подход заключается в добавлении инсулина к отдельному внутривенному 10%-ному раствору декстрозы в воде, вводимому одновременно с поддержанием внутривенной инфузии таким образом, что количество инсулина можно регулировать без изменения общей скорости инфузии. Ответы на инсулин непредсказуемы, поэтому крайне важно контролировать уровни глюкозы в сыворотке и титровать скорость инфузии инсулина с осторожностью.
При преходящем неонатальном сахарном диабете уровень глюкозы и гидратацию нужно тщательно поддерживать, пока гипергликемия спонтанно не разрешится, обычно в течение нескольких недель.
Любые потери жидкости или электролитов через осмотический диурез должны быть восполнены.