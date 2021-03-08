Неонатальная гипергликемия

Снижение внутривенной концентрации и/или скорости инфузии декстрозы

Иногда внутривенное введение инсулина

Лечение ятрогенных гипергликемией состоит в снижении внутривенной концентрации глюкозы (например, с 10 до 5%) или скорости инфузии. Сохранение гипергликемии при низкой скорости инфузии декстрозы (например, 4 мг/кг в минуту) может указывать на относительную недостаточность инсулина или инсулинорезистентность.

Для лечения других причин используют инсулин быстрого действия. Один из подходов заключается в добавлении инсулина быстрого действия к внутривенной инфузии 10%-ного раствора декстрозы с равномерной скоростью от 0,01 до 0,1 ед/кг в час с последующим титрованием скорости до нормализации уровня глюкозы. Другой подход заключается в добавлении инсулина к отдельному внутривенному 10%-ному раствору декстрозы в воде, вводимому одновременно с поддержанием внутривенной инфузии таким образом, что количество инсулина можно регулировать без изменения общей скорости инфузии. Ответы на инсулин непредсказуемы, поэтому крайне важно контролировать уровни глюкозы в сыворотке и титровать скорость инфузии инсулина с осторожностью.

При преходящем неонатальном сахарном диабете уровень глюкозы и гидратацию нужно тщательно поддерживать, пока гипергликемия спонтанно не разрешится, обычно в течение нескольких недель.

Любые потери жидкости или электролитов через осмотический диурез должны быть восполнены.