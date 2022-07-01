Смерть и умирание детей

Семьи часто испытывают трудности, связанные с больным и умирающим ребенком. Дети, которые пытаются принять смерть друга или члена семьи, могут иметь особенные сложности ( see also page Умирающий пациент).
Смерть ребенка
Чаще всего смерть ребенка происходит в больнице или отделении реанимации. Смерть может наступить как после продолжительной болезни, например рака, так и внезапно и неожиданно, например после травмы или в случае внезапной смерти младенца. Семье трудно понять и принять смерть ребенка. Для родителей это означает, что они должны отказаться от своих мечтаний и надежд. Часто в такой ситуации родители оказываются не в состоянии проявить внимание к потребностям других членов семьи, в т. ч. других детей. Медицинские работники могут помочь в этом процессе, при любой возможности консультируя семьи и обеспечивая им комфорт (1, 2). В некоторых случаях целесообразно направление к специалистам, имеющим навыки работы с семьями, которые пережили смерть ребенка.
Некоторые родители реагируют на смерть ребенка быстрым планированием еще одной беременности, возможно, с целью родить "ребенка на замену". Медицинские работники, которые оказывают поддержку скорбящим родителям, должны отговорить от такой быстрой беременности. По мере перехода родителей к следующей беременности, тревога и страх еще одной потери могут затруднить формирование привязанности к новому ребенку. Ребенок, который родился после того, как другой ребенок умер, находится под угрозой синдрома "замещающего ребенка" или синдрома "уязвимого ребёнка".
При синдроме "замещающего ребенка" чувства и ожидания от "идеального" ребенка", который умер, накладываются на чувства к следующему ребенку.
При синдроме "уязвимого ребёнка" из-за предыдущей потери родители ошибочно воспринимают нового ребенка как подверженного риску поведенческих, возрастных или медицинских проблем и думают, что ребенок нуждается в особом уходе и защите от возможного вреда.
Родителям, которые переживают смерть ребёнка и также борются с невозможностью привязаться к новому ребенку, нужно понимать, что их ощущения естественны. Если их чувства считаются ненормальными, и родители и ребенок подвергаются риску психических расстройств. Следующая беременность, когда бы она не произошла, должна быть перспективной, а не ретроспективой.
Смерть члена семьи или друга ребенка
Многие дети сталкиваются со смертью любимого человека. То, как именно они воспринимают событие (и, следовательно, лучший ответ со стороны родителей и медицинских работников), зависит от уровня их развития. Дети дошкольного возраста, как правило, имеют ограниченное представление о смерти. Связь событий с имеющимся опытом общения с любимым домашним животным может оказаться полезной. Дети старшего возраста легче могут понять, что случилось. Смерть никогда не следует отождествлять с тем, что человек уснул и никогда не проснется, потому что у детей может развиться страх перед сном.
Здравый смысл и предостережения
Родители должны обсудить со специалистами в области здравоохранения, посещать ли с детьми тяжелобольных детей и взрослых. Некоторые дети могут выразить желание навестить членов семьи или друзей, которые умирают. Детей нужно надлежащим образом подготовить к такому визиту, чтобы они знали, чего ожидать. Аналогичным же образом взрослые часто задаются вопросом, приводить ли детей на похороны. Это решение нужно принимать индивидуально, по возможности на основе дискуссии с детьми. Если дети приходят на похороны, близкий друг или родственник должен сопровождать их и оказывать поддержку во всем, и дети должны иметь возможность уйти в случае необходимости.
Общие справочные материалы
1. Wender E, The Committee on Psychosocial Aspects of Child and Family Health: Supporting the family after the death of a child. Pediatrics 130(6):1164–1169, 2012. doi: 10.1542/peds.2012-2772
2. Schonfeld DJ, Demaria T, AAP Committee on Psychosocial Aspects of Child and Family Health, Disaster Preparedness Advisory Council: Supporting the grieving child and family. Pediatrics 138(3):e20162147, 2016. doi: 10.1542/peds.2016-2147
Дополнительная информация
Ниже приведены некоторые англоязычные ресурсы, которые могут оказаться информативными. Обратите внимание, что The Manual не несет ответственности за контент на этих ресурсах.
Эти ресурсы предоставляют информацию по поводу поддержки родителей, опекунов, а также братьев и сестер после смерти ребенка: