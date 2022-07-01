Смерть и умирание детей

Чаще всего смерть ребенка происходит в больнице или отделении реанимации. Смерть может наступить как после продолжительной болезни, например рака, так и внезапно и неожиданно, например после травмы или в случае внезапной смерти младенца. Семье трудно понять и принять смерть ребенка. Для родителей это означает, что они должны отказаться от своих мечтаний и надежд. Часто в такой ситуации родители оказываются не в состоянии проявить внимание к потребностям других членов семьи, в т. ч. других детей. Медицинские работники могут помочь в этом процессе, при любой возможности консультируя семьи и обеспечивая им комфорт (1, 2). В некоторых случаях целесообразно направление к специалистам, имеющим навыки работы с семьями, которые пережили смерть ребенка.

Некоторые родители реагируют на смерть ребенка быстрым планированием еще одной беременности, возможно, с целью родить "ребенка на замену". Медицинские работники, которые оказывают поддержку скорбящим родителям, должны отговорить от такой быстрой беременности. По мере перехода родителей к следующей беременности, тревога и страх еще одной потери могут затруднить формирование привязанности к новому ребенку. Ребенок, который родился после того, как другой ребенок умер, находится под угрозой синдрома "замещающего ребенка" или синдрома "уязвимого ребёнка".

При синдроме "замещающего ребенка" чувства и ожидания от "идеального" ребенка", который умер, накладываются на чувства к следующему ребенку.

При синдроме "уязвимого ребёнка" из-за предыдущей потери родители ошибочно воспринимают нового ребенка как подверженного риску поведенческих, возрастных или медицинских проблем и думают, что ребенок нуждается в особом уходе и защите от возможного вреда.

Родителям, которые переживают смерть ребёнка и также борются с невозможностью привязаться к новому ребенку, нужно понимать, что их ощущения естественны. Если их чувства считаются ненормальными, и родители и ребенок подвергаются риску психических расстройств. Следующая беременность, когда бы она не произошла, должна быть перспективной, а не ретроспективой.