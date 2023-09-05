Как проводить катетеризацию мочевого пузыря у ребенка мужского пола

Введение и выведение катетера описано в этом разделе.

Разрешите одному или обоим родителям или опекунам оставаться рядом, чтобы успокоить ребенка. Может помочь, если они будут держать ребенка за руку, давать ему мягкую игрушку или использовать другие техники отвлечения внимания. Иногда требуется седация.

Поместите все оборудование в пределах досягаемости на незагрязненное стерильное поле на прикроватном подносе.

Откройте расфасованный набор, избегая контаминации содержимого.

Поместите абсорбирующую пеленку непромокаемой стороной вниз под ягодицы.

Снимите подгузник, если он присутствует, и очистите область влажной мочалкой с мылом и водой. Высушите область сухим полотенцем. Затем вымойте руки с водой и мылом.

Наденьте перчатки в условиях строгой стерильности.

Нанесите стерильную смазку на конец катетера и разместите его на стерильном поле.

Пропитывают аппликационные палочки, ватные тампоны или марлевые прокладки повидон-йодом.

Поместите стерильную салфетку с выделенным операционным полем на таз так, чтобы пенис оставался обнаженным.

Возьмитесь за стержень полового члена не доминирующей рукой, удерживайте его перпендикулярно брюшной стенке и осторожно потяните вверх. Если пациент не обрезан, достаточно отвести крайнюю плоть, чтобы визуализировать мочеиспускательный канал. Не оттягивайте крайнюю плоть с силой. Не забудьте удерживать половой член по бокам, а не непосредственно снизу; здесь проходит мочеиспускательный канал, и вы можете сжимать данный участок, затрудняя продвижение катетера. Эта рука, в данный момент, является нестерильной и до конца процедуры не должна перемещаться с полового члена или касаться любого другого оборудования. При необходимости можно использовать новые стерильные перчатки.

Очистите головку полового члена ватной палочкой, марлевой салфеткой или ватным тампоном, пропитанным повидон-йодом. Начиная от отверстия канала, выполняйте круговые движения к периферии. Выбросьте или отложите в сторону только что загрязненные ватные палочки, марлевые прокладки или ватные тампоны. При использовании повидон-йода очистите участок 3 раза, затем дайте ему высохнуть.

Держите катетер в свободной руке.

Осторожно продвигайте катетер через мочеиспускательный канал, пока в контейнер не начнет поступать моча. Если пациент достаточно взрослый, чтобы взаимодействовать с врачом, то попросите его расслабиться и сделать глубокий вдох, в то время как вы продолжаете прилагать постоянное давление. Во время постановки катетера может быть некоторое сопротивление из-за сокращения сфинктера мочевого пузыря. Поддерживайте постоянное мягкое давление, чтобы катетер продвигался, когда сфинктер расслабляется. Не проталкивайте катетер повторно или с силой. Моча должна свободно течь.

Соберите мочу в контейнер для отбора образцов. Если объем недостаточен, осторожно помассируйте нижнюю часть живота над мочевым пузырем (надлобковая область).

Снимите катетер, осторожно потянув его.

Удалите весь оставшийся повидон-йод влажной губкой.