Как проводить катетеризацию мочевого пузыря у ребенка мужского пола

Катетеризация мочевого пузыря - это введение гибкого катетера через уретру в мочевой пузырь.
Существуют катетеры нескольких типов. Если невозможно установить катетер, может понадобится надлобковая аспирация мочевого пузыря. (См. также Катетеризация мочевого пузыря, Процедура канюляции уретры у мужчин, и Инфекции мочевых путей у детей).
Показания к канюляции мочевого пузыря: ребенок мужского пола
Для диагностики и/или лечения может быть выполнена канюляция мочевого пузыря.
Основной причиной установки мочевого катетера у детей мужского пола является
У маленьких детей, которые не могут мочиться по команде, соберите образец стерильной мочи для исследования
К менее распространенным причинам относятся:
Улучшение состояния при острой или хронической задержке мочи (обструктивная уропатия)
Прерывистая канюляция нейрогенного мочевого пузыря
Введение контрастного вещества для цистоуретрографии
Промывание мочевого пузыря
Инстилляция лекарственного препарата
Мониторинг диуреза у некоторых госпитализированных пациентов (постоянный катетер; здесь не рассматривается)
Противопоказания для канюляции мочевого пузыря: ребенок мужского пола
Абсолютные противопоказания
Подозрение на разрыв мочеиспускательного канала в результате недавней травмы уретры
У пациентов, перенесших травму, перед катетеризацией мочевого пузыря следует исключить разрыв нижних мочевыводящих путей (что подозревается при наличии гематомы промежности, кровотечением из мочеиспускательного отверстия или повреждением тазовых костей) проведением ретроградной уретрографии (а иногда и цистоскопии)
Относительные противопоказания
Обнаруженные крупные аномалии нижних мочевых путей
В анамнезе пациентов со стриктурами уретры имеются
Предшествующая реконструкция мочеиспускательного канала или шейки мочевого пузыря
Упоминания в анамнезе о проблемах размещения катетера
Осложнения канюляции мочевого пузыря: ребенок мужского пола
Осложнения включают:
Поверхностное повреждение уретры или повреждение мочевого пузыря с кровотечением (часто)
Инфекции мочеполовых путей (ИМП; распространённые)
Создание ложных ходов
Рубцевание и формирование стриктур
Перфорация мочевого пузыря (редко)
Парафимоз, если крайняя плоть не была вправлена после процедуры
Оборудование для канюляции мочевого пузыря: ребенок мужского пола
Иногда доступны готовые наборы; если такого нет в наличии, то необходимое оборудование обычно включает
Стерильные простыни и перчатки
Впитывающая прокладка
Антисептический раствор (например, повидон-йод, хлоргексидин) вместе с ватными палочками, шариками или марлевыми салфетками
Стерильный водорастворимый лубрикант (с 2% лидокаином или без него)
Стерильная ёмкость для отбора образца мочи
Размер уретрального катетера зависит от возраста: новорожденный (доношенный) до 6 месяцев - от 5 до 6 по французской шкале диаметра катетеров (Fr); младенец или малыш - от 6 до 8 Fr; ребенок в препубертате - от 10 до 12 Fr; подросток - от 12 до 14 Fr
Губка (полотенце) для удаления раствора антисептика после процедуры
Дополнительные рекомендации по канюляции мочевого пузыря: ребенок мужского пола
Стерильная техника необходима для предотвращения инфекций нижних МП.
Убедитесь, что у пациента нет аллергии на латекс или повидон-йод.
При выполнении нескольких процедур сначала необходимо провести катетеризацию мочевого пузыря, поскольку ребенок может опорожниться во время других процедур.
Соответствующая анатомия при канюляции мочевого пузыря: ребенок мужского пола
У мальчиков анатомия подобна таковой у взрослых мужчин, разница заключается только в размере.
Мужская уретра резко изгибается в области лобка. Держите пенис прямо в вертикальном положении, чтобы сгладить изгиб при прохождении катетера через уретру.
Положение при канюляции мочевого пузыря: ребенок мужского пола
Положите пациента на спину, удобно отведя ему бедра и согнув колени в положении лягушки (бедра и колени частично согнуты, пятки на кровати, бедра удобно отведены).
Ассистент должен держать ноги или колени.
Пошаговое описание канюляции мочевого пузыря: ребенок мужского пола
Введение и выведение катетера описано в этом разделе.
Разрешите одному или обоим родителям или опекунам оставаться рядом, чтобы успокоить ребенка. Может помочь, если они будут держать ребенка за руку, давать ему мягкую игрушку или использовать другие техники отвлечения внимания. Иногда требуется седация.
Поместите все оборудование в пределах досягаемости на незагрязненное стерильное поле на прикроватном подносе.
Откройте расфасованный набор, избегая контаминации содержимого.
Поместите абсорбирующую пеленку непромокаемой стороной вниз под ягодицы.
Снимите подгузник, если он присутствует, и очистите область влажной мочалкой с мылом и водой. Высушите область сухим полотенцем. Затем вымойте руки с водой и мылом.
Наденьте перчатки в условиях строгой стерильности.
Нанесите стерильную смазку на конец катетера и разместите его на стерильном поле.
Пропитывают аппликационные палочки, ватные тампоны или марлевые прокладки повидон-йодом.
Поместите стерильную салфетку с выделенным операционным полем на таз так, чтобы пенис оставался обнаженным.
Возьмитесь за стержень полового члена не доминирующей рукой, удерживайте его перпендикулярно брюшной стенке и осторожно потяните вверх. Если пациент не обрезан, достаточно отвести крайнюю плоть, чтобы визуализировать мочеиспускательный канал. Не оттягивайте крайнюю плоть с силой. Не забудьте удерживать половой член по бокам, а не непосредственно снизу; здесь проходит мочеиспускательный канал, и вы можете сжимать данный участок, затрудняя продвижение катетера. Эта рука, в данный момент, является нестерильной и до конца процедуры не должна перемещаться с полового члена или касаться любого другого оборудования. При необходимости можно использовать новые стерильные перчатки.
Очистите головку полового члена ватной палочкой, марлевой салфеткой или ватным тампоном, пропитанным повидон-йодом. Начиная от отверстия канала, выполняйте круговые движения к периферии. Выбросьте или отложите в сторону только что загрязненные ватные палочки, марлевые прокладки или ватные тампоны. При использовании повидон-йода очистите участок 3 раза, затем дайте ему высохнуть.
Держите катетер в свободной руке.
Осторожно продвигайте катетер через мочеиспускательный канал, пока в контейнер не начнет поступать моча. Если пациент достаточно взрослый, чтобы взаимодействовать с врачом, то попросите его расслабиться и сделать глубокий вдох, в то время как вы продолжаете прилагать постоянное давление. Во время постановки катетера может быть некоторое сопротивление из-за сокращения сфинктера мочевого пузыря. Поддерживайте постоянное мягкое давление, чтобы катетер продвигался, когда сфинктер расслабляется. Не проталкивайте катетер повторно или с силой. Моча должна свободно течь.
Соберите мочу в контейнер для отбора образцов. Если объем недостаточен, осторожно помассируйте нижнюю часть живота над мочевым пузырем (надлобковая область).
Снимите катетер, осторожно потянув его.
Удалите весь оставшийся повидон-йод влажной губкой.
У необрезанного мужчины сдвиньте крайнюю плоть на головку полового члена, чтобы избежать возникновение парафимоза.
Последующий уход при канюляции мочевого пузыря: ребенок мужского пола
Чтобы предотвратить парафимоз, вправьте крайнюю плоть у необрезанных пациентов, вернув ее в нормальное положение над головкой.
Удалите хирургические простыни.
Предупреждения и распространенные ошибки при канюляции мочевого пузыря: ребенок мужского пола
Для предотвращения возникновения инфекции мочевыводящих путей (ИМП), во время процедуры соблюдайте строгую стерильность.
Чтобы предотвратить парафимоз, уменьшите крайнюю плоть после процедуры, вернув ее в нормальное положение над головкой полового члена.
Чтобы предупредить образование слепых ходов и повреждение уретры, не прилагайте чрезмерных усилий во время введения.
Советы и рекомендации по канюляции мочевого пузыря: ребенок мужского пола
Если крайняя плоть не может быть полностью оттянута, не прилагайте усилий. Для адекватного осмотра канала достаточно небольшой осторожной ретракции.
Не забудьте удерживать половой член по бокам, а не непосредственно снизу; здесь проходит мочеиспускательный канал, и вы можете сжимать данный участок, затрудняя продвижение катетера.
Не следует продолжать попытки установки катетера, если встречается значительное сопротивление или если есть ощущение, что катетер как будто изгибается внутри и не продвигается вперед.
Если кажется, что катетер находится в правильном положении, но моча не возвращается, то препятствовать дренажу мочи по катетеру может лубрикант. Удерживая катетер в текущем положении, промойте его физиологическим раствором, чтобы удалить лубрикант, и, прежде чем приступать к оставшимся шагам, посмотрите, возвращается ли моча.
Если катетер, по видимому, находится в правильном положении, но моча не возвращается, и есть вероятность анурии из-за обезвоживания, рассмотрите возможность обеспечения гидратации (в соответствии с клиническим состоянием пациента) перед повторной попыткой канюляции.
В случае любых трудностей, связанных с постановкой катетера или для получения рекомендация касательно подбора размера и типа катетера в определенных клинических сценариях, проконсультирутейсь с урологом. В определенных ситуациях, когда катетер не может быть установлен, может быть показана надлобковая чрескожная аспирация.