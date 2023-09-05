Как проводить катетеризацию мочевого пузыря у девочек

Введение и выведение катетера описано в этом разделе.

Разрешите одному или обоим родителям или опекунам оставаться рядом, чтобы успокоить ребенка. Может помочь, если они будут держать ребенка за руку, давать ему мягкую игрушку или использовать другие техники отвлечения внимания. Иногда требуется седация.

Поместите все оборудование в пределах досягаемости на незагрязненное стерильное поле на прикроватном подносе.

Откройте расфасованный набор, избегая контаминации содержимого.

Поместите абсорбирующую пеленку непромокаемой стороной вниз под ягодицы.

Снимите подгузник, если он присутствует, и очистите область влажной мочалкой с мылом и водой. Высушите область сухим полотенцем. Затем вымойте руки с водой и мылом.

Наденьте перчатки в условиях строгой стерильности.

Нанесите стерильную смазку на конец катетера и разместите его на стерильном поле.

Пропитайте ватные палочки, тампоны или марлю раствором антисептика (например, повидон-йодом).

Поместите стерильную салфетку с операционным полем на таз так, чтобы была открыта вульва.

Недоминирующей рукой раздвиньте половые губы, чтобы обнажить отверстие.

Очистите область вокруг отверстия с помощью ватных палочек, марлевых салфеток или ватных тампонов, пропитанных повидон-йодом. Протирайте участок движениями от передней части к задней. Выбросьте или отложите в сторону только что загрязненную ватную палочку, марлевую салфетку или ватные тампоны. При использовании повидон-йода очистите участок 3 раза, затем дайте ему высохнуть.

Держите катетер в свободной руке. Разведите половые губы недоминирующей рукой. Если отверстие трудно увидеть, осторожно потяните вниз слизистый вход во влагалище.

Осторожно продвигайте катетер через мочеиспускательный канал, пока в контейнер не начнет поступать моча. Не проталкивайте катетер повторно или с силой. Моча должна свободно течь.

Если катетер вошел во влагалище, оставьте его на месте в качестве ориентира и возьмите другой катетер.

Соберите мочу в контейнер для отбора образцов. Если объем недостаточен, осторожно помассируйте нижнюю часть живота над мочевым пузырем (надлобковая область).

Снимите катетер, осторожно потянув его.