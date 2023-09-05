Как проводить катетеризацию мочевого пузыря у девочек

Катетеризация мочевого пузыря - это введение гибкого катетера через уретру в мочевой пузырь.
Существуют катетеры нескольких типов. Если невозможно установить катетер, может понадобится надлобковая аспирация мочевого пузыря. (См. также Катетеризация мочевого пузыря, Процедура канюляции уретры у женщин и Инфекции мочевых путей у детей).
Показания к канюляции мочевого пузыря: ребенок женского пола
Для диагностики и/или лечения может быть выполнена канюляция мочевого пузыря.
Основная причина для установки мочевого катетера у девочек:
У маленьких детей, которые не могут мочиться по команде, соберите образец стерильной мочи для исследования
К менее распространенным причинам относятся:
Улучшение состояния при острой или хронической задержке мочи (обструктивная уропатия)
Прерывистая канюляция нейрогенного мочевого пузыря
Введение контрастного вещества для цистоуретрографии
Промывание мочевого пузыря
Инстилляция лекарственного препарата
Мониторинг диуреза у некоторых госпитализированных пациентов (постоянный катетер; здесь не рассматривается)
Противопоказания для канюляции мочевого пузыря: ребенок женского пола
Абсолютные противопоказания
Подозрение на повреждение нижних мочевых путей вследствие недавней травмы
У пациентов с травмой, перед катетеризацией мочевого пузыря следует исключить разрыв нижних мочевых путей (предполагается при наличии гематомы промежности, кровотечения из отверстия мочеиспускательного канала или повреждении костей таза) путем проведения ретроградной уретрографии или вагинального исследования (и иногда цистоскопии).
Относительные противопоказания
Обнаруженные крупные аномалии нижних мочевых путей
В анамнезе пациентов со стриктурами уретры имеются
Предшествующая реконструкция мочеиспускательного канала или шейки мочевого пузыря
Упоминания в анамнезе о проблемах размещения катетера
Осложнения при канюляции мочевого пузыря: ребенок женского пола
Осложнения включают:
Поверхностное повреждение уретры или повреждение мочевого пузыря с кровотечением (часто)
Инфекции мочеполовых путей (ИМП; распространённые)
Создание ложных ходов
Рубцевание и формирование стриктур
Перфорация мочевого пузыря (редко)
Оборудование для канюляции мочевого пузыря: ребенок женского пола
Иногда доступны готовые наборы; если такого нет в наличии, то необходимое оборудование обычно включает
Стерильные простыни и перчатки
Впитывающая прокладка
Антисептический раствор (например, повидон йод, хлоргексидин) вместе с ватными палочками, шариками или марлевыми салфетками
Стерильный водорастворимый лубрикант (с 2% лидокаином или без него)
Стерильная ёмкость для отбора образца мочи
Размер уретрального катетера зависит от возраста: новорожденный (доношенный) до 6 месяцев - от 5 до 6 по французской шкале диаметра катетеров (Fr); младенец или малыш - от 6 до 8 Fr; ребенок в препубертате - от 10 до 12 Fr; подросток - от 12 до 14 Fr
Губка (полотенце) для удаления раствора антисептика после процедуры
Дополнительные рекомендации по канюляции мочевого пузыря: ребенок женского пола
Стерильная техника необходима для предотвращения инфекций нижних МП.
Убедитесь, что у пациента нет аллергии на латекс или повидон-йод.
При выполнении нескольких процедур сначала необходимо выполнить катетеризацию мочевого пузыря, поскольку ребенок может опорожниться во время других процедур.
Соответствующая анатомия при канюляции мочевого пузыря: ребенок женского пола
Детская женская анатомия подобна взрослой, с разницей в размерах.
Наружное отверстие уретры у женщины находиться сразу под клитором и над входом во влагалище. Его сложно обнаружить, если оно выглядит закрытым. Кроме того, у девочек могут быть спайки в области половых губ, что может утруднить визуализацию входа в уретру.
Уретра короткая и прямая, поэтому ее легко катетеризировать.
Положение при канюляции мочевого пузыря: ребенок женского пола
Поместите пациента горизонтально на спину, в позу лягушки (бедра и колени частично согнуты, пятки на кровати, бедра удобно отведены).
Ассистент должен держать ноги или колени.
Пошаговое описание канюляции мочевого пузыря: ребенок женского пола
Введение и выведение катетера описано в этом разделе.
Разрешите одному или обоим родителям или опекунам оставаться рядом, чтобы успокоить ребенка. Может помочь, если они будут держать ребенка за руку, давать ему мягкую игрушку или использовать другие техники отвлечения внимания. Иногда требуется седация.
Поместите все оборудование в пределах досягаемости на незагрязненное стерильное поле на прикроватном подносе.
Откройте расфасованный набор, избегая контаминации содержимого.
Поместите абсорбирующую пеленку непромокаемой стороной вниз под ягодицы.
Снимите подгузник, если он присутствует, и очистите область влажной мочалкой с мылом и водой. Высушите область сухим полотенцем. Затем вымойте руки с водой и мылом.
Наденьте перчатки в условиях строгой стерильности.
Нанесите стерильную смазку на конец катетера и разместите его на стерильном поле.
Пропитайте ватные палочки, тампоны или марлю раствором антисептика (например, повидон-йодом).
Поместите стерильную салфетку с операционным полем на таз так, чтобы была открыта вульва.
Недоминирующей рукой раздвиньте половые губы, чтобы обнажить отверстие.
Очистите область вокруг отверстия с помощью ватных палочек, марлевых салфеток или ватных тампонов, пропитанных повидон-йодом. Протирайте участок движениями от передней части к задней. Выбросьте или отложите в сторону только что загрязненную ватную палочку, марлевую салфетку или ватные тампоны. При использовании повидон-йода очистите участок 3 раза, затем дайте ему высохнуть.
Держите катетер в свободной руке. Разведите половые губы недоминирующей рукой. Если отверстие трудно увидеть, осторожно потяните вниз слизистый вход во влагалище.
Осторожно продвигайте катетер через мочеиспускательный канал, пока в контейнер не начнет поступать моча. Не проталкивайте катетер повторно или с силой. Моча должна свободно течь.
Если катетер вошел во влагалище, оставьте его на месте в качестве ориентира и возьмите другой катетер.
Соберите мочу в контейнер для отбора образцов. Если объем недостаточен, осторожно помассируйте нижнюю часть живота над мочевым пузырем (надлобковая область).
Снимите катетер, осторожно потянув его.
Удалите весь оставшийся повидон йод влажной губкой.
Последующий уход при канюляции мочевого пузыря: ребенок женского пола
Удалите хирургические простыни.
Предупреждения и общие ошибки при канюляции мочевого пузыря: ребенок женского пола
Для предотвращения возникновения инфекции мочевыводящих путей (ИМП), во время процедуры соблюдайте строгую стерильность.
Чтобы предупредить образование слепых ходов и повреждение уретры, не прилагайте чрезмерных усилий во время введения.
Советы и рекомендации по канюляции мочевого пузыря: ребенок женского пола
Не следует продолжать попытки установки катетера, если встречается значительное сопротивление или если есть ощущение, что катетер как будто изгибается внутри и не продвигается вперед.
Если кажется, что катетер находится в правильном положении, но моча не возвращается, то препятствовать дренажу мочи по катетеру может лубрикант. Удерживая катетер в текущем положении, промойте его физиологическим раствором, чтобы удалить лубрикант, и, прежде чем приступать к оставшимся шагам, посмотрите, возвращается ли моча.
Если катетер, пот видимому, находится в правильном положении, но моча не возвращается, и есть вероятность анурии из-за обезвоживания, рассмотрите возможность проведения гидратации (в соответствии с клиническим состоянием пациента) до повторной попытки канюляции.
Если кажется, что катетер находится во влагалище, оставьте его там на время. Повторите попытку канюляции уретрального отверстия свежим стерильным катетером; ранее установленный вагинальный катетер не позволит вам войти в неправильное отверстие. После завершения канюляции уретры удалите вагинальный катетер.
Консультируйтесь с урологом по любым вопросам, связанным с постановкой катетера или рекомендациями по подбору размера и типа катетера в отдельных клинических сценариях. В определенных ситуациях, когда катетер не может быть установлен, может быть показана надлобковая чрескожная аспирация.