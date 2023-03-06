Антиретровирусная терапия у детей

Существует > 40 антиретровирусных (АРВ) препаратов, в том числе доступные в Соединенных Штатах комбинированные препараты, каждый из которых может иметь побочные эффекты и взаимодействовать с другими АРВ-препаратами или с часто применяемыми антибиотиками, противоэпилептическими и седативными средствами. Рассматриваются новые препараты АРВ, иммуномодуляторы и вакцины.

Клинический и лабораторный мониторинг важны для определения токсического действия лекарственного препарата и его лечебной неэффективности

Поскольку мнения экспертов о терапевтических стратегиях быстро меняются, настоятельно рекомендуется консультироваться с экспертами. Таблетки, содержащие фиксированные комбинации ≥ 3 препаратов, широко используются в настоящее время для старших детей и подростков, чтобы упростить схему приема лекарств и улучшить соблюдение режима (так называемые схемы приема одной таблетки; одна таблетка один раз в день); для детей младшего возраста подобные комбинации в Соединенных Штатах недоступны или затруднены для использования.

Стандартное лечение для детей аналогично такому же для взрослых: комбинированная антиретровирусная терапия (АРТ) для максимального подавления репликации вируса и сведения к минимуму селекции резистентных к препаратам штаммов. Предпочтительные схемы варьируют в зависимости от возраста, но обычно содержат 2 нуклеозидных/нуклеотидных ингибитора обратной транскриптазы (НИОТ) в сочетании с ингибитором переноса цепи интегразой (INSTI) или ингибитором протеазы (ИП), или, в редких случаях, ненуклеозидным ингибитором обратной транскриптазы (ННИОТ) (см. таблицу Отдельные антиретровирусные (АРВ) схемы для начальной терапии ВИЧ-инфекции у детей). Использование АРВ-препаратов у детей и подростков, имеющих опыт такого лечения, является сложным процессом; в таблицу включены только выбранные первоначальные варианты для детей и подростков, не имеющих опыта лечения.

Для получения информации об АРВ-препаратах для детей, включая дозирование, комбинированные препараты с фиксированной дозой, побочные эффекты и лекарственные взаимодействия, см. постоянно обновляемые материалы экспертной группы по антиретровирусной терапии и медицинскому ведению детей, живущих с ВИЧ (Guidelines for the Use of Antiretroviral Agents in Pediatric HIV Infection (Руководство по применению антиретровирусных агентов при ВИЧ-инфекции в педиатрии), а также см. Appendix A: Pediatric Antiretroviral Drug Information (Приложение A: информация о педиатрических антиретровирусных препаратах). См. также the Panel's Guidelines for the Use of Antiretroviral Agents in Adults and Adolescents with HIV.

Полезная информация о лечении также доступна на сайте Института СПИДа Департамента здравоохранения штата Нью-Йорк и ЮНЭЙДС. Консультации, касающиеся АРТ, особенно по вопросам постконтактной профилактики ВИЧ и профилактики передачи ВИЧ от матери к ребенку (ПМР) также предоставляет National Clinician Consultation Center (Национальный центр консультирования врачей).

Таблица Избранные схемы приема антиретровирусных препаратов (АРВ) в начальной терапии ВИЧ-инфекции у детей* Таблица

(См. также ВИЧ-инфекция у детей грудного и младшего возраста (HIV infection in Infants and Children)).