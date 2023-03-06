Антиретровирусная терапия у детей

Существует > 40 антиретровирусных (АРВ) препаратов, в том числе доступные в Соединенных Штатах комбинированные препараты, каждый из которых может иметь побочные эффекты и взаимодействовать с другими АРВ-препаратами или с часто применяемыми антибиотиками, противоэпилептическими и седативными средствами. Рассматриваются новые препараты АРВ, иммуномодуляторы и вакцины.
Клинический и лабораторный мониторинг важны для определения токсического действия лекарственного препарата и его лечебной неэффективности
Поскольку мнения экспертов о терапевтических стратегиях быстро меняются, настоятельно рекомендуется консультироваться с экспертами. Таблетки, содержащие фиксированные комбинации ≥ 3 препаратов, широко используются в настоящее время для старших детей и подростков, чтобы упростить схему приема лекарств и улучшить соблюдение режима (так называемые схемы приема одной таблетки; одна таблетка один раз в день); для детей младшего возраста подобные комбинации в Соединенных Штатах недоступны или затруднены для использования.
Стандартное лечение для детей аналогично такому же для взрослых: комбинированная антиретровирусная терапия (АРТ) для максимального подавления репликации вируса и сведения к минимуму селекции резистентных к препаратам штаммов. Предпочтительные схемы варьируют в зависимости от возраста, но обычно содержат 2 нуклеозидных/нуклеотидных ингибитора обратной транскриптазы (НИОТ) в сочетании с ингибитором переноса цепи интегразой (INSTI) или ингибитором протеазы (ИП), или, в редких случаях, ненуклеозидным ингибитором обратной транскриптазы (ННИОТ) (см. таблицу Отдельные антиретровирусные (АРВ) схемы для начальной терапии ВИЧ-инфекции у детей). Использование АРВ-препаратов у детей и подростков, имеющих опыт такого лечения, является сложным процессом; в таблицу включены только выбранные первоначальные варианты для детей и подростков, не имеющих опыта лечения.
Для получения информации об АРВ-препаратах для детей, включая дозирование, комбинированные препараты с фиксированной дозой, побочные эффекты и лекарственные взаимодействия, см. постоянно обновляемые материалы экспертной группы по антиретровирусной терапии и медицинскому ведению детей, живущих с ВИЧ (Guidelines for the Use of Antiretroviral Agents in Pediatric HIV Infection (Руководство по применению антиретровирусных агентов при ВИЧ-инфекции в педиатрии), а также см. Appendix A: Pediatric Antiretroviral Drug Information (Приложение A: информация о педиатрических антиретровирусных препаратах). См. также the Panel's Guidelines for the Use of Antiretroviral Agents in Adults and Adolescents with HIV.
Полезная информация о лечении также доступна на сайте Института СПИДа Департамента здравоохранения штата Нью-Йорк и ЮНЭЙДС. Консультации, касающиеся АРТ, особенно по вопросам постконтактной профилактики ВИЧ и профилактики передачи ВИЧ от матери к ребенку (ПМР) также предоставляет National Clinician Consultation Center (Национальный центр консультирования врачей).
Избранные схемы приема антиретровирусных препаратов (АРВ) в начальной терапии ВИЧ-инфекции у детей*
Возрастная группа
основной компонент препарата из группы НИОТ (Используйте 2)
Компонент ННИОТ (NNRTI), ИП (PI) или ИИ (INSTI) (Используйте 1)
Младенцы с рождения до возраста < 14 дней
Зидовудин плюс ламивудин (или эмтрицитабин)
Невирапин или
Вес ≥ 2 кг: ралтегравир
Дети ≥ 14 дней до < 4 недели
Зидовудин плюс ламивудин (или эмтрицитабин)
Лопинавир/ритонавир или
Вес ≥ 2 кг: ралтегравир
Дети ≥ 4 недель, вес > 3 кг
Абакавир (или зидовудин) плюс ламивудин (или эмтрицитабин)
Долутегравир
Вес > 25 кг: таблетки абакавира/ламивудина/долутегравира фиксированной дозировки доступны в качестве полноценной схемы приема один раз в день.
Дети ≥ 2 лет, вес ≥ 14 кг
Эмтрицитабин плюс тенофовир алафенамид
Биктегравир
Таблетки эмтрицитабина/тенофовира алафенамида/биктегравира фиксированной дозировки (доступны в двух дозах) доступны в качестве полноценной схемы приема один раз в день.
Подростки > 12 лет, вес ≥ 25 кг
Эмтрицитабин плюс тенофовир алафенамид
Биктегравир
Таблетки эмтрицитабина/тенофовира алафенамида/биктегравира фиксированной дозировки доступны в качестве полноценной схемы приема один раз в день.
*Каждая схема лечения разработана так, чтобы включать 2 антиретровирусных (АРВ) препарата из группы НИОТ плюс на выбор один компонент из групп ННИОТ, ИП или ИИ. Существует несколько альтернативных схем АРВ-терапии, рекомендована консультация с экспертом в области педиатрии, специализирующимся по ВИЧ-инфекции. Для получения информации о побочных эффектах, других дозах (особенно информацию о комбинированных препаратах с фиксированной дозировкой) и взаимодействиях лекарственных средств, см. Guidelines for the Use of Antiretroviral Agents in Pediatric HIV Infection в постоянно обновляемых материалах Экспертной группы по антиретровирусной терапии и медицинскому ведению детей, живущих с ВИЧ. По состоянию на 02.082023.
INSTI = ингибитор переноса цепи интегразой; ННИОТ = ненуклеозидный ингибитор обратной транскриптазы; НИОТ = нуклеозидный ингибитор обратной транскриптазы; ИП = ингибитор протеазы.
(См. также ВИЧ-инфекция у детей грудного и младшего возраста (HIV infection in Infants and Children)).
Дополнительная информация
Ниже следуют англоязычные ресурсы, которые могут быть информативными. Обратите внимание, что The manual не несет ответственности за содержание этих ресурсов.
Для получения информации о медикаментозном лечении, включая побочные эффекты, дозирование (особенно информацию о комбинированных препаратах с фиксированной дозировкой) и лекарственные взаимодействия, см. следующие правительственные сайты США, образовательные материалы и быстрые ссылки на связанные темы:
ClinicalInfo.HIV.gov: Guidelines for the Use of Antiretroviral Agents in Pediatric HIV Infection
ClinicalInfo.HIV.gov: Recommendations for the Use of Antiretroviral Drugs During Pregnancy and Interventions to Reduce Perinatal HIV Transmission in the United States
ClinicalInfo.HIV.gov: Maternal HIV Testing and Identification of Perinatal HIV Exposure
ClinicalInfo.HIV.gov: Guidelines for the Use of Antiretroviral Agents in Adults and Adolescents with HIV
ClinicalInfo.HIV.gov: Appendix A: Pediatric Antiretroviral Drug Information
Centers for Disease Control and Prevention (CDC): Pre-Exposure Prophylaxis (PrEP)
Следующие ресурсы предоставляют информацию о других различных аспектах профилактики, лечения и образования касающегося ВИЧ/СПИДа:
New York State Department of Health AIDS Institute HIV Clinical Guidelines Program: Disseminates practical, evidence-based clinical guidelines that promote quality medical care for people in New York who are living with and/or are at risk of acquiring HIV and certain other illnesses
UNAIDS: Comprehensive information on how the organization directs, advocates, coordinates, and provides technical support needed to connect leadership from governments, the private sector, and communities to deliver life-saving HIV services
National Clinician Consultation Center: Up-to-date HIV/AIDS guidelines and key treatment protocols for HIV/AIDS treatment, prevention, and exposure
Perinatal HIV Consultation and Referral Services Hotline 1-888-HIV-8765 (1-888-448-8765): Free 24-hour clinical consultation and advice on treating pregnant women with HIV infection and their infants