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Перинатальный туберкулез (ТБ)

Авторы:Brenda L. Tesini, MD, University of Rochester School of Medicine and Dentistry
Проверено/пересмотрено июл. 2022

Заражение туберкулезом может произойти в перинатальном периоде. Симптомы и проявления неспецифичны. Диагноз ставят на основании выделения возбудителя, а также при рентгенографии и биопсии. Лечение проводят противотуберкулезными препаратами.

( See also page Туберкулез (ТБ) у взрослых и Обзор неонатальных инфекций).

Младенцы могут приобрести туберкулез (ТБ) следующими путями:

  • Трансплацентарное распространение через пупочную вену в печень плода

  • Аспирация или проглатывание зараженной амниотической жидкости

  • Заражение воздушно-капельным путем от тесных контактов (члены семьи или детский персонал)

Примерно у 50% детей, родившихся у матерей с активным легочным туберкулезом, в течение первого года жизни развивается заболевание, если не проводилась химиопрофилактика или не была проведена вакцинация бациллой Кальметта-Герена (БЦЖ).

Симптомы и признаки перинатального туберкулеза

Клинические проявления туберкулеза новорожденных являются неспецифическими, но обычно характеризуются вовлечением множества органов. Новорожденный может выглядеть больным острой или хронической формой, и у него могут развиться лихорадка, вялость, расстройство дыхания или резистентная пневмония, гепатоспленомегалия или нарушение быстрого роста.

Диагностика перинатального туберкулеза

  • Посев аспирата из трахеи, смывов из желудка, мочи и церепроспинальной жидкости (ЦСЖ)

  • Рентгенография грудной клетки

  • В некоторых случаях кожные тесты

Всем новорожденным с подозрением на врожденный туберкулез и детям, рожденным матерями с активной формой туберкулеза, нужно провести рентгенологическое исследование грудной клетки и посев аспиратов из трахеи, смывов из желудка и мочи на кислотоустойчивые микобактерии; следует провести люмбальную пункцию для определения количества клеток, глюкозы и белка, а также получить цереброспинальную жидкость (ЦСЖ) для посева. Плаценту нужно исследовать и предпочтительно сделать посев. Кожные пробы не являются очень чувствительными, особенно на начальном этапе, но должны быть сделаны. Специфичные для туберкулеза анализы высвобождения гамма-интерферона, которые пригодны для взрослых, не одобрены для использования у детей раннего возраста из-за низкой чувствительности. Проведение биопсии печени, лимфатических узлов, легких или плевры необходимо для подтверждения диагноза. Следует провести анализ на ВИЧ у младенца.

Новорожденным без клинических проявлений и осложнений, чьи матери имеют положительный туберкулиновый кожный тест, отрицательную рентгенограмму грудной клетки и отсутствие признаков активного заболевания, нужно проводить тщательное наблюдение, а также обследовать всех членов семьи. Если новорожденный не контактировал с больными активным туберкулезом, он не нуждается в лечении или диагностике. Если в окружении новорожденного после родов имеется больной с активной формой туберкулеза, новорожденных нужно исследовать на подозревающийся туберкулез, как описано выше.

Здравый смысл и предостережения

  • Кожные пробы не являются очень чувствительными для перинатального туберкулеза, особенно на начальном этапе, но их следует проводить.

Лечение перинатального туберкулеза

  • При положительном кожном тесте или воздействии с высокой степенью риска назначают изониазид (INH)

  • При наличии туберкулеза следует добавить другие лекарственные средства (например, рифампин, этамбутол, пиразинамид этионамид, аминогликозиды)

Лечение зависит от того, есть активный туберкулез или только положительный кожный тест (у матери и/или ребенка), который указывает на инфекцию без болезни.

Беременные с положительной туберкулиновой пробой

Женщин обследуют на наличие активного туберкулеза. Если активное заболевание исключено, применение изониазида может быть отложено до послеродового периода, потому что гепатотоксичность изониазида увеличивается во время беременности и потому, что риск заражения туберкулезом от матери с положительной туберкулиновой пробой выше для новорожденного, чем для плода. Тем не менее, если женщина недавно контактировала с человеком с открытой формой туберкулеза (в этом случае выгода перевешивает риск), лечение проводят в течение 9 месяцев, наряду с дополнительным назначением пиридоксина. Лечение беременной, контактировавшей с больным с активной формой туберкулеза, должно быть отложено до окончания первого триместра.

Новорожденные с положительной туберкулиновой пробой

При отсутствии клинических, лабораторных или рентгеновских признаков заболевания новорожденный должен получать изониазид в дозе 10-15 мг/кг перорально 1 раз/день в течение 9 месяцев, а также регулярно наблюдаться у врача. Новорожденные на исключительно грудном вскармливании должны получать пиридоксин в дозе 1-2 мг/кг 1 раз/день.

Беременные с активной формой туберкулеза

Изониазид, этамбутол и рифампин в рекомендуемых дозах во время беременности не оказывали тератогенное действие на плод. Рекомендованная пероральная стартовая схема лечения в США включает: изониазид 300 мг внутрь, этамбутол 15–25 мг/кг (максимальная доза – 2,5 мг) и рифампин 600 мг. Всем беременным и кормящим женщинам, получающим изониазид, также нужно назначать пиридоксин в дозе 25–30 мг внутрь. Все эти препараты можно назначить один раз в день. Рекомендуемая продолжительность терапии – не менее 9 месяцев; если возбудитель является лекарственно-резистентным, рекомендуется консультация инфекциониста, и, возможно, потребуется продление терапии до 18 месяцев.

Стрептомицин потенциально ототоксичен для развивающегося плода и его нельзя использовать на ранних сроках беременности, если только рифампин не противопоказан. По возможности следует избегать применения других противотуберкулезных препаратов из-за их тератогенности (например, этионамида) или отсутствия опыта их клинического применения при беременности.

Грудное вскармливание не противопоказано матерям, получающим терапию и не являющимся контагиозными.

О больных с активными формами туберкулеза следует сообщать в местный отдел здравоохранения. Матерям с активной формой туберкулеза нужно провести исследование на ВИЧ-инфекцию.

Бессимптомные новорожденные, чьи матери или близкое окружение имеют активную форму туберкулеза

Новорожденных обследуют на наличие врожденного туберкулеза, как указанно выше, и обычно отделяют от матерей, только если эффективное лечение матери и новорожденного не реализуется в полной мере. Если врожденный туберкулез исключен и как только новорожденный начнет получать изониазид, отделение его от матери не является больше необходимым, за исключением случаев, когда мать (или бытовой контакт) заражена микобактериями с множественной лекарственной устойчивостью или плохо придерживается лечения (в том числе не носит маску при активном туберкулезе) и лечение под непосредственным наблюдением невозможно. Контактных лиц в семье нужно обследовать для выявления недиагностированного туберкулеза до того, как младенец вернется домой.

Если приверженность лечению может быть достаточно высока и в семье отсутствуют больные туберкулезом (т.е., мать находится на лечении и другие источники инфекции отсутствуют), новорожденному назначают лечение по схеме: изониазид 10-15 мг/кг перорально 1 раз/день – и выписывают домой в обычный срок. Младенцы на исключительно грудном вскармливании должны получать пиридоксин в дозе 1-2 мг/кг 1 раз/день.

Кожное тестирование необходимо провести в возрасте 3 или 4 месяцев. Если новорожденный является туберкулин-отрицательных и начальный инфекционный контакт имел удовлетворительный приверженность к лечению и имеет положительный ответ, применение изониазида останавливается. При положительном кожном тесте проводят рентгенографию грудной клетки и культуральное исследование на кислотоустойчивые микобактерии, как описано выше, и при исключении активного заболевания лечение изониазидом продолжают в общей сложности в течение 9 месяцев. Если культуральные тесты на туберкулез всегда дают положительные результаты, новорожденному нужно будет провести лечение активной формы туберкулеза.

При отсутствии данных о тубинфицированности в окружении новорожденного можно рассмотреть вопрос о вакцинации младенца и терапию изониазидом следует начинать как можно скорее. (Хотя изониазид ингибирует размножение БЦЖ микроорганизмов, сочетание вакцины БЦЖ и изониазида поддерживается клиническими испытаниям и отдельных сообщениями). Вакцинация БЦЖ не защищает от контакта с возбудителем и развития туберкулеза, но обеспечивает существенную защиту от тяжелой и обширной инвазии (например, туберкулезного менингита). Вакцинацию БЦЖ следует проводить только если результат кожного теста или результаты обследования на ВИЧ у новорожденного являются отрицательными. Новорожденных необходимо наблюдать с целью выявления туберкулеза, особенно в течение первого года жизни.

(ВНИМАНИЕ: Вакцина БЦЖ противопоказана пациентам с иммуносупрессией и пациентам с подозрением на инфицирование ВИЧ. Тем не менее в группах высокого риска Всемирная организация здравоохранения [в отличие от Американской академии педиатрии] рекомендует, чтобы ВИЧ-инфицированные новорожденные без симптомов получали вакцину БЦЖ при рождении или вскоре после этого).

Новорожденные с активной формой туберкулеза

При врожденном туберкулезе Американская академия педиатрии рекомендует лечение 1 раз/день с применением изониазида в дозе 10–15 мг/кг перорально, рифампина в дозе 10–20 мг/кг перорально, пиразинамида 30–40 мг/кг перорально и аминогликозидов (например, амикацина—см. таблицу Рекомендованные дозировки некоторых аминогликозидов для новорожденных). Эта схема может быть изменена в соответствии с результатами оценки состояния ребенка. Пиридоксин назначают, если новорожденный находится исключительно на грудном вскармливании. Применения этамбутола, как правило, избегают, поскольку он приводит к токсическому поражению глаз, последствия которого невозможно оценить у новорожденных.

Для туберкулеза, заражение которым произошло после рождения, предлагается пероральная схема лечения, состоящая из приема 1 раз в день изониазида 10–15 мг/кг, рифампина 10–20 мг/кг и пиразинамида 30–40 мг/кг. Четвертый лекарственный препарат, такой как этамбутол 20-25 мг/кг перорально 1 раз/день, этионамид 7,5-10 мг/кг перорально 2 раза/день (или 5-6,67 мг/кг перорально 3 раза/день), или аминогликозиды следует дополнительно назначить, если подозреваются полирезистентность или туберкулезный менингит, или ребенок живет в районе, где распространенность ВИЧ среди больных туберкулезом составляет ≥ 5%. После первых 2 месяцев, лечения изониазид и рифампин продолжают применять до завершения 6–12-месячного курса (в зависимости от стадии заболевания), а прием других препаратов прекращают. Младенцы на грудном вскармливании должны также получать пиридоксин.

При поражении центральной нервной системы (ЦНС) стартовая терапия туберкулеза также включает кортикостероиды (преднизон в дозе 2 мг/кг перорально 1 раз вдень [максимальная доза – 60 мг/день] в течение 4–6 недель, затем постепенно снижая). Терапия продолжается до тех пор, пока все признаки менингита не исчезнут и посевы не станут отрицательными (при 2 успешных ЛП с промежутком, как минимум, в 1 неделю). Затем терапию можно продолжить изониазидом и рифампином 1 раз/день или дважды в неделю в течение следующих 10 мес. Кортикостероиды также могут рассматриваться для применения у младенцев и детей с тяжелым милиарным туберкулезом, плевральном или перикардиальном выпотами или эндобронхиальным туберкулезом, или с абдоминальный туберкулезом.

Туберкулез у младенцев и детей, если он не врожденный или диссеминированный, без поражения ЦНС, костей и суставов, вызван чувствительными к противотуберкулезным препаратам микроорганизмами, можно эффективно лечить курсом терапии в течение 6-9 месяцев. Возбудители, выделенные от ребенка или матери должны быть проверены на лекарственную чувствительность. Следует отслеживать наличие гематологических, печеночных и отологических симптомов для определения ответа на лечение и лекарственной токсичности. Частые лабораторные исследования обычно не являются обязательными.

Терапия под непосредственным наблюдением используется для улучшения самочувствия и успеха лечения. Многие антитуберкулезные препараты недоступны в педиатрических дозах. При возможности эти препараты детям должны выдаваться опытным персоналом.

Профилактика перинатального туберкулеза

Универсальное проведение вакцинации БЦЖ в развитых странах не проводиться рутинно, но может существенно уменьшить заболеваемость детским туберкулезом или снизить его тяжесть в популяциях, подверженных повышенному риску инфицирования.

Основные положения

  • Туберкулез может быть приобретен трансплацентарно, путем аспирации инфицированной амниотической жидкости или воздушно-капельным путем после рождения.

  • Проявления неонатального туберкулеза являются неспецифическими, но вовлекаются, как правило, множественные органы (включая легкие, печень, и/или центральная нервная система).

  • Следует провести рентгенографию органов грудной полости, культуральное исследование аспирата из трахеи, смывов из желудка, мочи и церепроспинальной жидкости.

  • Назначайте изониазид (INH) при положительном кожном тесте или контакте с высокой степенью риска.

  • При активной форме туберкулеза необходимо добавить другие препараты (например, рифампин, этамбутол, пиразинамид, этионамид, аминогликозиды).

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