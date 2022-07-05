Перинатальный туберкулез (ТБ)

Заражение туберкулезом может произойти в перинатальном периоде. Симптомы и проявления неспецифичны. Диагноз ставят на основании выделения возбудителя, а также при рентгенографии и биопсии. Лечение проводят противотуберкулезными препаратами.
( See also page Туберкулез (ТБ) у взрослых и Обзор неонатальных инфекций).
Младенцы могут приобрести туберкулез (ТБ) следующими путями:
Трансплацентарное распространение через пупочную вену в печень плода
Аспирация или проглатывание зараженной амниотической жидкости
Заражение воздушно-капельным путем от тесных контактов (члены семьи или детский персонал)
Примерно у 50% детей, родившихся у матерей с активным легочным туберкулезом, в течение первого года жизни развивается заболевание, если не проводилась химиопрофилактика или не была проведена вакцинация бациллой Кальметта-Герена (БЦЖ).
Симптомы и признаки перинатального туберкулеза
Клинические проявления туберкулеза новорожденных являются неспецифическими, но обычно характеризуются вовлечением множества органов. Новорожденный может выглядеть больным острой или хронической формой, и у него могут развиться лихорадка, вялость, расстройство дыхания или резистентная пневмония, гепатоспленомегалия или нарушение быстрого роста.
Диагностика перинатального туберкулеза
Посев аспирата из трахеи, смывов из желудка, мочи и церепроспинальной жидкости (ЦСЖ)
Рентгенография грудной клетки
В некоторых случаях кожные тесты
Всем новорожденным с подозрением на врожденный туберкулез и детям, рожденным матерями с активной формой туберкулеза, нужно провести рентгенологическое исследование грудной клетки и посев аспиратов из трахеи, смывов из желудка и мочи на кислотоустойчивые микобактерии; следует провести люмбальную пункцию для определения количества клеток, глюкозы и белка, а также получить цереброспинальную жидкость (ЦСЖ) для посева. Плаценту нужно исследовать и предпочтительно сделать посев. Кожные пробы не являются очень чувствительными, особенно на начальном этапе, но должны быть сделаны. Специфичные для туберкулеза анализы высвобождения гамма-интерферона, которые пригодны для взрослых, не одобрены для использования у детей раннего возраста из-за низкой чувствительности. Проведение биопсии печени, лимфатических узлов, легких или плевры необходимо для подтверждения диагноза. Следует провести анализ на ВИЧ у младенца.
Новорожденным без клинических проявлений и осложнений, чьи матери имеют положительный туберкулиновый кожный тест, отрицательную рентгенограмму грудной клетки и отсутствие признаков активного заболевания, нужно проводить тщательное наблюдение, а также обследовать всех членов семьи. Если новорожденный не контактировал с больными активным туберкулезом, он не нуждается в лечении или диагностике. Если в окружении новорожденного после родов имеется больной с активной формой туберкулеза, новорожденных нужно исследовать на подозревающийся туберкулез, как описано выше.
Здравый смысл и предостережения
Лечение перинатального туберкулеза
При положительном кожном тесте или воздействии с высокой степенью риска назначают изониазид (INH)
При наличии туберкулеза следует добавить другие лекарственные средства (например, рифампин, этамбутол, пиразинамид этионамид, аминогликозиды)
Лечение зависит от того, есть активный туберкулез или только положительный кожный тест (у матери и/или ребенка), который указывает на инфекцию без болезни.
Беременные с положительной туберкулиновой пробой
Женщин обследуют на наличие активного туберкулеза. Если активное заболевание исключено, применение изониазида может быть отложено до послеродового периода, потому что гепатотоксичность изониазида увеличивается во время беременности и потому, что риск заражения туберкулезом от матери с положительной туберкулиновой пробой выше для новорожденного, чем для плода. Тем не менее, если женщина недавно контактировала с человеком с открытой формой туберкулеза (в этом случае выгода перевешивает риск), лечение проводят в течение 9 месяцев, наряду с дополнительным назначением пиридоксина. Лечение беременной, контактировавшей с больным с активной формой туберкулеза, должно быть отложено до окончания первого триместра.
Новорожденные с положительной туберкулиновой пробой
При отсутствии клинических, лабораторных или рентгеновских признаков заболевания новорожденный должен получать изониазид в дозе 10-15 мг/кг перорально 1 раз/день в течение 9 месяцев, а также регулярно наблюдаться у врача. Новорожденные на исключительно грудном вскармливании должны получать пиридоксин в дозе 1-2 мг/кг 1 раз/день.
Беременные с активной формой туберкулеза
Изониазид, этамбутол и рифампин в рекомендуемых дозах во время беременности не оказывали тератогенное действие на плод. Рекомендованная пероральная стартовая схема лечения в США включает: изониазид 300 мг внутрь, этамбутол 15–25 мг/кг (максимальная доза – 2,5 мг) и рифампин 600 мг. Всем беременным и кормящим женщинам, получающим изониазид, также нужно назначать пиридоксин в дозе 25–30 мг внутрь. Все эти препараты можно назначить один раз в день. Рекомендуемая продолжительность терапии – не менее 9 месяцев; если возбудитель является лекарственно-резистентным, рекомендуется консультация инфекциониста, и, возможно, потребуется продление терапии до 18 месяцев.
Стрептомицин потенциально ототоксичен для развивающегося плода и его нельзя использовать на ранних сроках беременности, если только рифампин не противопоказан. По возможности следует избегать применения других противотуберкулезных препаратов из-за их тератогенности (например, этионамида) или отсутствия опыта их клинического применения при беременности.
Грудное вскармливание не противопоказано матерям, получающим терапию и не являющимся контагиозными.
О больных с активными формами туберкулеза следует сообщать в местный отдел здравоохранения. Матерям с активной формой туберкулеза нужно провести исследование на ВИЧ-инфекцию.
Бессимптомные новорожденные, чьи матери или близкое окружение имеют активную форму туберкулеза
Новорожденных обследуют на наличие врожденного туберкулеза, как указанно выше, и обычно отделяют от матерей, только если эффективное лечение матери и новорожденного не реализуется в полной мере. Если врожденный туберкулез исключен и как только новорожденный начнет получать изониазид, отделение его от матери не является больше необходимым, за исключением случаев, когда мать (или бытовой контакт) заражена микобактериями с множественной лекарственной устойчивостью или плохо придерживается лечения (в том числе не носит маску при активном туберкулезе) и лечение под непосредственным наблюдением невозможно. Контактных лиц в семье нужно обследовать для выявления недиагностированного туберкулеза до того, как младенец вернется домой.
Если приверженность лечению может быть достаточно высока и в семье отсутствуют больные туберкулезом (т.е., мать находится на лечении и другие источники инфекции отсутствуют), новорожденному назначают лечение по схеме: изониазид 10-15 мг/кг перорально 1 раз/день – и выписывают домой в обычный срок. Младенцы на исключительно грудном вскармливании должны получать пиридоксин в дозе 1-2 мг/кг 1 раз/день.
Кожное тестирование необходимо провести в возрасте 3 или 4 месяцев. Если новорожденный является туберкулин-отрицательных и начальный инфекционный контакт имел удовлетворительный приверженность к лечению и имеет положительный ответ, применение изониазида останавливается. При положительном кожном тесте проводят рентгенографию грудной клетки и культуральное исследование на кислотоустойчивые микобактерии, как описано выше, и при исключении активного заболевания лечение изониазидом продолжают в общей сложности в течение 9 месяцев. Если культуральные тесты на туберкулез всегда дают положительные результаты, новорожденному нужно будет провести лечение активной формы туберкулеза.
При отсутствии данных о тубинфицированности в окружении новорожденного можно рассмотреть вопрос о вакцинации младенца и терапию изониазидом следует начинать как можно скорее. (Хотя изониазид ингибирует размножение БЦЖ микроорганизмов, сочетание вакцины БЦЖ и изониазида поддерживается клиническими испытаниям и отдельных сообщениями). Вакцинация БЦЖ не защищает от контакта с возбудителем и развития туберкулеза, но обеспечивает существенную защиту от тяжелой и обширной инвазии (например, туберкулезного менингита). Вакцинацию БЦЖ следует проводить только если результат кожного теста или результаты обследования на ВИЧ у новорожденного являются отрицательными. Новорожденных необходимо наблюдать с целью выявления туберкулеза, особенно в течение первого года жизни.
(ВНИМАНИЕ: Вакцина БЦЖ противопоказана пациентам с иммуносупрессией и пациентам с подозрением на инфицирование ВИЧ. Тем не менее в группах высокого риска Всемирная организация здравоохранения [в отличие от Американской академии педиатрии] рекомендует, чтобы ВИЧ-инфицированные новорожденные без симптомов получали вакцину БЦЖ при рождении или вскоре после этого).
Новорожденные с активной формой туберкулеза
При врожденном туберкулезе Американская академия педиатрии рекомендует лечение 1 раз/день с применением изониазида в дозе 10–15 мг/кг перорально, рифампина в дозе 10–20 мг/кг перорально, пиразинамида 30–40 мг/кг перорально и аминогликозидов (например, амикацина—см. таблицу Рекомендованные дозировки некоторых аминогликозидов для новорожденных). Эта схема может быть изменена в соответствии с результатами оценки состояния ребенка. Пиридоксин назначают, если новорожденный находится исключительно на грудном вскармливании. Применения этамбутола, как правило, избегают, поскольку он приводит к токсическому поражению глаз, последствия которого невозможно оценить у новорожденных.
Для туберкулеза, заражение которым произошло после рождения, предлагается пероральная схема лечения, состоящая из приема 1 раз в день изониазида 10–15 мг/кг, рифампина 10–20 мг/кг и пиразинамида 30–40 мг/кг. Четвертый лекарственный препарат, такой как этамбутол 20-25 мг/кг перорально 1 раз/день, этионамид 7,5-10 мг/кг перорально 2 раза/день (или 5-6,67 мг/кг перорально 3 раза/день), или аминогликозиды следует дополнительно назначить, если подозреваются полирезистентность или туберкулезный менингит, или ребенок живет в районе, где распространенность ВИЧ среди больных туберкулезом составляет ≥ 5%. После первых 2 месяцев, лечения изониазид и рифампин продолжают применять до завершения 6–12-месячного курса (в зависимости от стадии заболевания), а прием других препаратов прекращают. Младенцы на грудном вскармливании должны также получать пиридоксин.
При поражении центральной нервной системы (ЦНС) стартовая терапия туберкулеза также включает кортикостероиды (преднизон в дозе 2 мг/кг перорально 1 раз вдень [максимальная доза – 60 мг/день] в течение 4–6 недель, затем постепенно снижая). Терапия продолжается до тех пор, пока все признаки менингита не исчезнут и посевы не станут отрицательными (при 2 успешных ЛП с промежутком, как минимум, в 1 неделю). Затем терапию можно продолжить изониазидом и рифампином 1 раз/день или дважды в неделю в течение следующих 10 мес. Кортикостероиды также могут рассматриваться для применения у младенцев и детей с тяжелым милиарным туберкулезом, плевральном или перикардиальном выпотами или эндобронхиальным туберкулезом, или с абдоминальный туберкулезом.
Туберкулез у младенцев и детей, если он не врожденный или диссеминированный, без поражения ЦНС, костей и суставов, вызван чувствительными к противотуберкулезным препаратам микроорганизмами, можно эффективно лечить курсом терапии в течение 6-9 месяцев. Возбудители, выделенные от ребенка или матери должны быть проверены на лекарственную чувствительность. Следует отслеживать наличие гематологических, печеночных и отологических симптомов для определения ответа на лечение и лекарственной токсичности. Частые лабораторные исследования обычно не являются обязательными.
Терапия под непосредственным наблюдением используется для улучшения самочувствия и успеха лечения. Многие антитуберкулезные препараты недоступны в педиатрических дозах. При возможности эти препараты детям должны выдаваться опытным персоналом.
Профилактика перинатального туберкулеза
Универсальное проведение вакцинации БЦЖ в развитых странах не проводиться рутинно, но может существенно уменьшить заболеваемость детским туберкулезом или снизить его тяжесть в популяциях, подверженных повышенному риску инфицирования.
Основные положения
Туберкулез может быть приобретен трансплацентарно, путем аспирации инфицированной амниотической жидкости или воздушно-капельным путем после рождения.
Проявления неонатального туберкулеза являются неспецифическими, но вовлекаются, как правило, множественные органы (включая легкие, печень, и/или центральная нервная система).
Следует провести рентгенографию органов грудной полости, культуральное исследование аспирата из трахеи, смывов из желудка, мочи и церепроспинальной жидкости.
Назначайте изониазид (INH) при положительном кожном тесте или контакте с высокой степенью риска.
При активной форме туберкулеза необходимо добавить другие препараты (например, рифампин, этамбутол, пиразинамид, этионамид, аминогликозиды).