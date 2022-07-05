Перинатальный туберкулез (ТБ)

Новорожденных обследуют на наличие врожденного туберкулеза, как указанно выше, и обычно отделяют от матерей, только если эффективное лечение матери и новорожденного не реализуется в полной мере. Если врожденный туберкулез исключен и как только новорожденный начнет получать изониазид, отделение его от матери не является больше необходимым, за исключением случаев, когда мать (или бытовой контакт) заражена микобактериями с множественной лекарственной устойчивостью или плохо придерживается лечения (в том числе не носит маску при активном туберкулезе) и лечение под непосредственным наблюдением невозможно. Контактных лиц в семье нужно обследовать для выявления недиагностированного туберкулеза до того, как младенец вернется домой.

Если приверженность лечению может быть достаточно высока и в семье отсутствуют больные туберкулезом (т.е., мать находится на лечении и другие источники инфекции отсутствуют), новорожденному назначают лечение по схеме: изониазид 10-15 мг/кг перорально 1 раз/день – и выписывают домой в обычный срок. Младенцы на исключительно грудном вскармливании должны получать пиридоксин в дозе 1-2 мг/кг 1 раз/день.

Кожное тестирование необходимо провести в возрасте 3 или 4 месяцев. Если новорожденный является туберкулин-отрицательных и начальный инфекционный контакт имел удовлетворительный приверженность к лечению и имеет положительный ответ, применение изониазида останавливается. При положительном кожном тесте проводят рентгенографию грудной клетки и культуральное исследование на кислотоустойчивые микобактерии, как описано выше, и при исключении активного заболевания лечение изониазидом продолжают в общей сложности в течение 9 месяцев. Если культуральные тесты на туберкулез всегда дают положительные результаты, новорожденному нужно будет провести лечение активной формы туберкулеза.

При отсутствии данных о тубинфицированности в окружении новорожденного можно рассмотреть вопрос о вакцинации младенца и терапию изониазидом следует начинать как можно скорее. (Хотя изониазид ингибирует размножение БЦЖ микроорганизмов, сочетание вакцины БЦЖ и изониазида поддерживается клиническими испытаниям и отдельных сообщениями). Вакцинация БЦЖ не защищает от контакта с возбудителем и развития туберкулеза, но обеспечивает существенную защиту от тяжелой и обширной инвазии (например, туберкулезного менингита). Вакцинацию БЦЖ следует проводить только если результат кожного теста или результаты обследования на ВИЧ у новорожденного являются отрицательными. Новорожденных необходимо наблюдать с целью выявления туберкулеза, особенно в течение первого года жизни.

(ВНИМАНИЕ: Вакцина БЦЖ противопоказана пациентам с иммуносупрессией и пациентам с подозрением на инфицирование ВИЧ. Тем не менее в группах высокого риска Всемирная организация здравоохранения [в отличие от Американской академии педиатрии] рекомендует, чтобы ВИЧ-инфицированные новорожденные без симптомов получали вакцину БЦЖ при рождении или вскоре после этого).