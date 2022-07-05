Неонатальная инфекция, вызванная вирусом гепатита B (ВГВ)

Беременные должны быть проверены на HBsAg на раннем этапе беременности. В противном случае они должны быть обследованы при поступлении на роды. Некоторым HBsAg-позитивным женщинам в третьем триместре вводят ламивудин или телбивудин, что может предупредить перинатальную передачу HBV.

Новорожденным детям, рожденным от HBsAg-позитивных матерей, следует ввести 1 дозу иммуноглобулина против HBV – 0,5 мл внутримышечно в течение первых 12 часов после рождения. Рекомбинантную вакцину против HBV следует назначать внутримышечно в 3 дозах, как это рекомендуется для всех младенцев в США. (ПРИМЕЧАНИЕ: дозы для вакцин варьируют). Первую дозу вводят одновременно с иммуноглобулином, но в другое место. Вторую дозу вводят через 1–2 месяцев, третью дозу вводят через 6–18 месяцев после первой. Если ребенок весит < 2 кг, первая доза вакцины может быть менее эффективной. Последующую дозу вакцины вводят в возрасте 30 дней (или при выписке из больницы), а затем еще 2 дозы вводят через 1–2 месяца, и 6 месяцев, после 30-дневной дозы.

Новорожденные, чьи матери имеют неизвестный статус по HBsAg на время родов, также должны получить первую дозу вакцины в течение 12 часов после рождения. Для младенцев < 2 кг первая доза вводится одновременно с HBIG (0,5 мл в/м) в другое место. Для младенцев ≥ 2 кг и для тех, чьи матери могут быть протестированы на HBsAg, и для состоявших на учете, введение иммуноглобулина для серотерапии гепатита B (0,5 мл в/м) может быть отложено до 7 дней в ожидании положительного теста на материнской HBsAg. Исследование для выявления HBsAg и анти-HBs в 9-15 месяцев рекомендуется для всех детей, рожденных от HBsAg-положительных матерей.

Новорожденные, чьи матери известны как HBsAg-отрицательные, должны получить первую дозу вакцины в течение 24 часов после рождения, если они стабильны с медицинской точки зрения и весят ≥ 2 кг. Для грудных детей весом < 2 кг назначается 1 доза в возрасте 1 месяца или перед выпиской из больницы.

Разеление новорожденных детей и HBsAg-положительных матерей не рекомендуется, считается, что грудное вскармливание не увеличивает риск передачи HBV, особенно если уже введен иммуноглобулин против HBV и проведена вакцинация. Однако при наличии у матери трещин сосков, абсцессов или другой патологии молочных желез, при грудном вскармливании потенциально может произойти передача HBV.