Многократное определение IgG (при инфекции у матери)

Тестирование методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) амниотической жидкости (при внутриутробной инфекции)

Серологическое исследование, томография головного мозга, исследование спинномозговой жидкости (СМЖ), офтальмологическое обследование (для неонатальной инфекции) и ПЦР-анализ различных жидкостей и тканей организма

Серологическое исследование играет важную роль как для диагностики инфекции у матери, так и в случае врожденной инфекции.

Инфекцию у матери следует заподозрить, если у женщины имеется один или несколько из следующих признаков:

Мононуклеозоподобный синдром и отрицательные тесты на вирус Эпштейна-Барр, ВИЧ и цитомегаловирус (антитела или ПЦР)

Изолированная регионарная лимфаденопатия, не связанная с другой причиной (например, ВИЧ)

Хориоретинит

О наличии у матери острой токсоплазменной инфекции можно судить по сероконверсии или ≥ 4-кратного возрастания титра IgG между образцами, взятыми во время острого периода и вздоровления. Однако материнские IgG-антитела можно обнаружить и у ребенка в течение первого года жизни.

ПЦР-анализ амниотической жидкости становится методом выбора для диагностики внутриутробных инфекций. Имеется множество других серологических методов, некоторые из них проводят только в референтной лаборатории. Наиболее достоверными являются тест с окрашиванием по Сэйбин-Фельдману, непрямая реакция флюоресцирующих антител (НРФА), и реакция прямой агглютинации. Тесты для выделения микроорганизма включают заражение мышей и тканевой культуры, но эти тесты обычно не выполняются из-за высокой стоимости, как не обладающие высокой чувствительностью, а также получение результатов может занять несколько недель.

При подозрении на врожденный токсоплазмоз у новорожденного необходимо провести серологические исследования, МРТ или КТ головного мозга, анализ СМЖ, тест на слуховую реакцию ствола мозга и тщательное обследование глаз у офтальмолога. Отклонения в показателях СМЖ включают ксантохромию, плеоцитоз и повышение концентрации белка. Плаценту осматривают на наличие характерных признаков инфекции, вызванной T. gondii (например, воспаление плаценты). Неспецифические лабораторные находки включают тромбоцитопению, лимфоцитоз, моноцитоз, эозинофилию и повышение уровня трансаминаз. ПЦР исследование жидкостей организма, включая СМЖ, и тканей (плацента) также может проводиться, чтобы подтвердить инфекцию.

Врожденный токсоплазмоз Изображение By permission of the publisher. From Demmler G: Congenital and perinatal infections. In Atlas of Infectious Diseases: Pediatric Infectious Diseases. Edited by CM Wilfert. Philadelphia, Current Medicine, 1998.

В некоторых штатах США проводится плановый скрининг новорожденных для выявления специфических IgM к токсоплазме с использованием высушенной крови.