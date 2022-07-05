Врожденный токсоплазмоз развивается при трансплацентарном заражении Toxoplasma gondii. Проявления заболевания, если они имеют место, включают: недоношенность, задержку внутриутробного развития, желтуху, гепатоспленомегалию, миокардит, пневмонию, сыпь, хориоретинит, гидроцефалию, внутричерепные кальцификаты, микроцефалию и судороги. Диагноз ставится на основании результатов серологического исследования или теста методом полимеразной цепной реакции. Для лечения применяют пириметамин, сульфадиазин и лейковорин.
( See also page Токсоплазмоз у взрослых и Обзор неонатальных инфекций).
Toxoplasma gondii, – паразит, распространенный по всему миру, вызывает врожденные инфекции с частотой примерно 1/10 000 до 80/10 000 рождений.
Этиология врожденного токсоплазмоза
Фактически, причиной врожденного токсоплазмоза является только первичная материнская инфекция во время беременности; однако есть исключения, в том числе реинфекция новым серотипом T. gondii или реактивация токсоплазмоза у матерей с тяжелыми клеточно-опосредованными иммунодефицитами. Заражение T. gondii происходит в основном в результате употребления недостаточно термически обработанного мяса, содержащего цисты, или в результате заглатывания ооцист, распространяемых с едой или водой, контаминированными кошачьими фекалиями.
Вероятность заражения плода выше у женщин, инфицированных на поздних сроках беременности. Тем не менее, при инфицировании эмбрионе на ранних сроках беременности, как правило, развивается более тяжелое заболевание. В целом у женщин, инфицированных во время беременности, в 30–40% плод будет внутриутробно инфицирован.
Симптомы и признаки врожденного токсоплазмоза
У беременных женщин, инфицированных T. gondii, как правило, отсутствуют клинические проявления заболевания, но у некоторых из них может развиться легкий мононуклеозоподобный синдром, регионарная лимфаденопатия и в некоторых случаях хориоретинит. Аналогично у инфицированных новорожденных, как правило, при рождении симптомы отсутствуют, однако проявления заболевания могут включать:
Задержку внутриутробного развития
Гепатоспленомегалию
Миокардит
Пневмонит
Различные высыпания
Поражение нервной системы, часто выраженное, включает хориоретинит, гидроцефалию, внутричерепные кальцификаты, микроцефалию и судороги. Классическая триада симптомов состоит из хориоретинита, гидроцефалии и внутричерепных кальцификатов. Неврологические и офтальмологическое остаточные явления могут запаздывать на года или десятилетия.
Диагностика врожденного токсоплазмоза
Многократное определение IgG (при инфекции у матери)
Тестирование методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) амниотической жидкости (при внутриутробной инфекции)
Серологическое исследование, томография головного мозга, исследование спинномозговой жидкости (СМЖ), офтальмологическое обследование (для неонатальной инфекции) и ПЦР-анализ различных жидкостей и тканей организма
Серологическое исследование играет важную роль как для диагностики инфекции у матери, так и в случае врожденной инфекции.
Инфекцию у матери следует заподозрить, если у женщины имеется один или несколько из следующих признаков:
Мононуклеозоподобный синдром и отрицательные тесты на вирус Эпштейна-Барр, ВИЧ и цитомегаловирус (антитела или ПЦР)
Изолированная регионарная лимфаденопатия, не связанная с другой причиной (например, ВИЧ)
Хориоретинит
О наличии у матери острой токсоплазменной инфекции можно судить по сероконверсии или ≥ 4-кратного возрастания титра IgG между образцами, взятыми во время острого периода и вздоровления. Однако материнские IgG-антитела можно обнаружить и у ребенка в течение первого года жизни.
ПЦР-анализ амниотической жидкости становится методом выбора для диагностики внутриутробных инфекций. Имеется множество других серологических методов, некоторые из них проводят только в референтной лаборатории. Наиболее достоверными являются тест с окрашиванием по Сэйбин-Фельдману, непрямая реакция флюоресцирующих антител (НРФА), и реакция прямой агглютинации. Тесты для выделения микроорганизма включают заражение мышей и тканевой культуры, но эти тесты обычно не выполняются из-за высокой стоимости, как не обладающие высокой чувствительностью, а также получение результатов может занять несколько недель.
При подозрении на врожденный токсоплазмоз у новорожденного необходимо провести серологические исследования, МРТ или КТ головного мозга, анализ СМЖ, тест на слуховую реакцию ствола мозга и тщательное обследование глаз у офтальмолога. Отклонения в показателях СМЖ включают ксантохромию, плеоцитоз и повышение концентрации белка. Плаценту осматривают на наличие характерных признаков инфекции, вызванной T. gondii (например, воспаление плаценты). Неспецифические лабораторные находки включают тромбоцитопению, лимфоцитоз, моноцитоз, эозинофилию и повышение уровня трансаминаз. ПЦР исследование жидкостей организма, включая СМЖ, и тканей (плацента) также может проводиться, чтобы подтвердить инфекцию.
By permission of the publisher. From Demmler G: Congenital and perinatal infections. In Atlas of Infectious Diseases: Pediatric Infectious Diseases. Edited by CM Wilfert. Philadelphia, Current Medicine, 1998.
В некоторых штатах США проводится плановый скрининг новорожденных для выявления специфических IgM к токсоплазме с использованием высушенной крови.
Прогноз при врожденном токсоплазмозе
У некоторых детей развивается молниеносная инфекция с ранним летальным исходом, у других выявляют долгосрочные неврологические осложнения. Иногда неврологические проявления (например, хориоретинит, задержка умственного развития, глухота, судороги) развиваются спустя годы у детей, внешне нормальных при рождении. Следовательно, детей с врожденным токсоплазмозом необходимо внимательно наблюдать и после неонатального периода.
Тяжесть инфекционного заболевания можно соотнести с паразитарной нагрузкой в амниотической жидкости, измеренной с помощью метода ПЦР (1).
Справочные материалы по прогнозу
1. Yamamoto L, Targa LS, Sumita LM, et al: Association of parasite load levels in amniotic fluid with clinical outcome in congenital toxoplasmosis. Obstet Gynecol 130(2):335–345, 2017. doi: 10.1097/AOG.0000000000002131
Лечение врожденного токсоплазмоза
Иногда беременным назначают спирамицин
Пириметамин, сульфадиазин и лейковорин
Ограниченные данные свидетельствуют о том, что лечение токсоплазмоза у инфицированных женщин во время беременности может иметь положительные последствия для плода (1). Спирамицин (доступен в США с особого разрешения Управления по контролю за пищевыми продуктами и лекарственными средствами США [FDA]) применяли для предотвращения передачи возбудителя от матери плоду, но не для лечения самого плода. Недавний ретроспективный обзор предполагает, что добавление триметоприма/сульфаметоксазола может повысить эффективность профилактики передачи инфекции (2). Пириметамин и сульфаниламиды используются на более поздних сроках гестации для лечения инфицированного плода.
Лечение новорожденных детей как с симптомами заболевания, так и без них может улучшить исход. Таким образом, лечение начинают с пириметамина перорально (начальная нагрузочная доза - 2 мг/кг 1 раз/день в течение 2 дней, затем 1 мг/кг 1 раз/день, максимальная доза – 25 мг) и лейковорин перорально (10 мг 3 раза/неделю). После разрешения желтухи новорожденных начинают использовать сульфадиазин (50 мг/кг перорально 2 раза в день, максимальная доза – 4 г). После первых 6 месяцев, лечения сульфадиазин и лейковорин продолжают применять в тех же дозах, но пириметамин назначают реже (только в понедельник, среду и пятницу). Этот режим продолжают в течение еще минимум 6 месяцев. Все лечение должно проводиться под контролем специалиста. Использование глюкокортикостероидов спорно и должно определяться в каждом конкретном случае, но их применение можно рассматривать при активном хориоретините или если белок в СМЖ > 1 г/дл.
Справочные материалы по лечению
1. Olariu TR, Press C, Talucod J, et al: Congenital toxoplasmosis in the United States: Clinical and serologic findings in infants born to mothers treated during pregnancy. Parasite 26:13, 2019. doi: 10.1051/parasite/2019013
2. Buonsenso D, Pata D, Turriziani Colonna A, et al: Spiramycin and trimethoprim-sulfamethoxazole combination to prevent mother-to-fetus transmission of Toxoplasma gondii infection in pregnant women: A 28-years single-center experience. Pediatr Infect Dis J 41(5):e223–e227, 2022. doi: 10.1097/INF.0000000000003469
Профилактика врожденного токсоплазмоза
Беременным женщинам следует рекомендовать избегать контакта с кошачьими лотками и местами, загрязненными кошачьими фекалиями. Поскольку для того чтобы стать заразными, ооцистам требуется > 24 часов после экскреции, необходимо ежедневно менять кошачий лоток в перчатках, с последующим тщательным мытьем рук, что должно снизить распространение инфекции этим путем, если другие члены семьи не могут справиться с домашними делами.
Мясо должно быть тщательно подвержено тепловой обработке перед употреблением беременными женщинами. Фрукты и овощи должны быть тщательно вымыть или очищены, и, непосредственно перед каждым приготовлением еды, необходимо мыть руки.
Женщин с высоким риском первичной инфекции (например, часто контактирующих с кошачьими фекалиями) необходимо обследовать во время беременности. Женщин, инфицированных во время первого или второго триместров беременности, необходимо консультировать по вопросам доступных методов лечения.
Основные положения
Врожденный токсоплазмоз, как правило, является следствием первичной материнской инфекции, приобретенной во время беременности; реактивация предшествующей инфекции маловероятна, за исключением женщин с угнетенным иммунитетом.
Многие органы могут повреждаться, в том числе сердце, печень, легкие и центральная нервная система; классическая триада признаков состоит из хориоретинита, гидроцефалии и внутричерепных кальцификатов.
У некоторых детей развивается молниеносная инфекция с ранним летальным исходом, у других выявляют долгосрочные неврологические и офтальмологические осложнения (которые могут не развиваться в течение нескольких лет или даже десятилетий).
Следует провести анализы методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) амниотической жидкости (при инфекции плода) или жидкостей (в том числе цереброспинальной жидкости [ЦСЖ]) и тканей при неонатальной инфекции. Также проводятся серологические исследования.
Следует провести МРТ или КТ головного мозга.
Пириметамин, сульфадиазин и лейковорин могут быть эффективными.
Беременные женщины должны тщательно готовить мясо перед употреблением в пищу и избегать контакта с кошачьими лотками и другими местами, загрязненными кошачьими фекалиями.