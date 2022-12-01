Эластическая псевдоксантома – редкое генетическое заболевание, характеризующееся кальцификацией эластичных волокон кожи, сетчатки и сердечно-сосудистой системы. Диагноз ставится на основе клинических данных. Нет специфического лечения, но интравитреальные инъекции антител, блокирующих ангиогенез, могут быть назначены для лечения ангиоидных полос.

Эластическая псевдоксантома вызывается мутациями в гене ABCC6, которые наследуются как в аутосомно-доминантной, так и в аутосомно-рецессивной формах. Продукт гена ABCC6 – трансмембранный белок-переносчик, вероятно, играющий роль в клеточной детоксикации.

Характерные кожные папулезные поражения появляются в детстве и носят в основном косметический характер. Они проявляются в виде небольших желтоватых папул, которые обычно возникают на шее, в подмышечных впадинах и на сгибательных поверхностях. Происходит кальцификация и фрагментация упругих тканей, что приводит к повреждению вовлеченных систем органов:

Органы зрения: Ангиоидные полосы сетчатки, кровоизлияния в сетчатку и постепенная потеря зрения

Сердечно-сосудистая система: Преждевременный атеросклероз с последующей перемежающейся хромотой, артериальной гипертензией, стенокардией и инфарктом миокарда

Хрупкость сосудов: желудочно-кишечные геморрагии и кровотечения из мелких сосудов с последующей анемией

Эластическая псевдоксантома (кожные проявления) Изображение © Springer Science+Business Media

Эластическая псевдоксантома (ангиоидные полосы) Скрыть подробности Видно красные ретинальные кровеносные сосуды, которые входят в сетчатку из желтого диска зрительного нерва (центр справа). Темные, волнистые, ветвящиеся стрии под этими кровеносными сосудами называются ангиоидными полосами (указано стрелками). PAUL PARKER/SCIENCE PHOTO LIBRARY

Диагностика эластической псевдоксантомы Клиническая оценка Диагноз эластической псевдоксантомы основывается на клинических и гистологических данных. Лабораторные и визуализирующие методы исследования применяются для сопутствующих состояний (например, общий анализ крови, эхокардиография, КТ головы).