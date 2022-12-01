Хондромаляция надколенника – размягчение хряща под коленной чашечкой.

Хондромаляция надколенника часто вызывает генерализованные боли в коленном суставе, особенно при подъеме или спуске по лестнице, игровых видах спорта, которые оказывают осевую нагрузку на колени или при длительном сидении (театральный знак). Боль, как правило, не сопровождается воспалением. Это расстройство, вероятно, является результатом углового или ротационного изменения в нижней конечности, что приводит к дисбалансу элементов четырехглавой мышцы и вызывает смещение надколенника во время движения.