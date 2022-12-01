Хондромаляция надколенника – размягчение хряща под коленной чашечкой.
Хондромаляция надколенника часто вызывает генерализованные боли в коленном суставе, особенно при подъеме или спуске по лестнице, игровых видах спорта, которые оказывают осевую нагрузку на колени или при длительном сидении (театральный знак). Боль, как правило, не сопровождается воспалением. Это расстройство, вероятно, является результатом углового или ротационного изменения в нижней конечности, что приводит к дисбалансу элементов четырехглавой мышцы и вызывает смещение надколенника во время движения.
Лечение хондромаляции надколенника
Физиотерапия
Анальгетики
Иногда артроскопические процедуры
Острая боль вследствие хондромаляции надколенника лечится физиотерапевтическими методами для улучшения механических свойств, прикладыванием льда и приемом анальгетиков.
Детям с хондромаляцией надколенника следует избегать причиняющей боль деятельности (как правило, связанной со сгибанием коленного сустава) в течение нескольких дней.
В связи с постоянной или рецидивирующей болью, ассоциированной с хондромаляцией надколенника, артроскопическое разглаживание нижней поверхности коленной чашечки требуется редко.