Синдром ногтя-надколенника

Присутствует двусторонняя гипоплазия или отсутствие надколенника, подвывих головки лучевой кости в локтях, а также двусторонние добавочные подвздошные ости.

Ногти на руках и на ногах отсутствуют или недоразвиты, выщербленные и с бороздами.

Почечная дисфункция возникает у 50% пациентов из-за фокального сегментарного накопления в клубочках IgM и C3. Протеинурия, гипертензия и гематурия являются наиболее распространенными проявлениями, но приблизительно у 30% пациентов поражение почек медленно прогрессирует в почечную недостаточность.