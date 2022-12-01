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Инфрапателлярный тендинит

(Колено прыгуна; синдром Синдинга–Ларсена–Йоханссона)

Авторы:Frank Pessler, MD, PhD, Helmholtz Centre for Infection Research
Проверено/пересмотрено дек. 2022

Инфрапателлярный тендинит является чрезмерным повреждением связки надколенника в месте прикрепления к нижнему полюсу надколенника.

Боль в колене с болезненностью инфрапателлярного сухожилия у физически активных детей вызвана синдромом перегрузки, который обычно развивается у фигуристов и баскетболистов или волейболистов. Она обычно поражает детей в возрасте 10–13 лет.

Боль наиболее сильна при выпрямлении колена во время нагрузки (например, подъем по лестнице, прыжки, приседания).

Этиология инфрапателлярного тендинита травматическая – из-за чрезмерного растяжения связки надколенника в месте ее прикрепления, что приводит к отрывным микропереломам.

Анамнез и физикальное обследование, как правило, достаточны для постановки диагноза инфрапателлярный тендинит, однако МРТ может выявить степень травмирования.

Боль лечится сменой деятельности, приемом нестероидных противовоспалительных средств и физической терапией. Постоянную боль можно лечить с помощью хирургического вмешательства; однако в этом, как правило, нет необходимости.

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