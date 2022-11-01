Болезнь Шойермана это остеохондроз, который вызывает локальные изменения тел позвонков, и приводит к болям в спине и кифозу. Диагноз устанавливают с помощью рентгенографии позвоночника. Лечение, как правило, включает только снижение нагрузки на ногу и физической активности.

Болезнь Шойермана проявляется в подростковом возрасте и несколько чаще встречается среди мальчиков. Она, вероятно, представляет собой группу заболеваний с похожими симптомами, но их этиология и патогенез неясны. Болезнь может быть результатом остеохондроза верхней и нижней хрящевых позвоночных торцевых пластин или травмы. Некоторые случаи являются семейными.

Большинство пациентов имеют кифотическую осанку, стойкие слабо выраженные боли в спине. У некоторых внешний вид похож на таковой при синдроме Марфана; длина туловища и конечностей несоразмерны. Нормальный грудной кифоз увеличивается диффузно или локально.

Диагностика болезни Шойермана Рентгенография Некоторые случаи выявляют при рутинном скрининге деформации позвоночника в школе. Рентгенография позвоночника в боковой проекции подтверждает диагноз болезнь Шейерманна, демонстрируя переднею клиновидную деформацию ≥ 5° трёх или более последовательных тел позвонков, как правило, в нижнем грудном и верхнем поясничном отделах. Позже концевые пластины становятся нерегулярными и склеротическими. Деформация позвоночника преимущественно кифотическая, но иногда частично сколиотическая. В атипичных случаях, генерализованная скелетная дисплазия должна быть исключена с помощью рентгенологического исследования скелета, и в случае подозрения - на основании клинической картины, с помощью КТ или МРТ необходимо исключить туберкулез позвоночника.