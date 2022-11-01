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Болезнь Шойермана

(Болезнь Шойермана)

Авторы:Frank Pessler, MD, PhD, Helmholtz Centre for Infection Research
Проверено/пересмотрено нояб. 2022

Болезнь Шойермана это остеохондроз, который вызывает локальные изменения тел позвонков, и приводит к болям в спине и кифозу. Диагноз устанавливают с помощью рентгенографии позвоночника. Лечение, как правило, включает только снижение нагрузки на ногу и физической активности.

Болезнь Шойермана проявляется в подростковом возрасте и несколько чаще встречается среди мальчиков. Она, вероятно, представляет собой группу заболеваний с похожими симптомами, но их этиология и патогенез неясны. Болезнь может быть результатом остеохондроза верхней и нижней хрящевых позвоночных торцевых пластин или травмы. Некоторые случаи являются семейными.

Большинство пациентов имеют кифотическую осанку, стойкие слабо выраженные боли в спине. У некоторых внешний вид похож на таковой при синдроме Марфана; длина туловища и конечностей несоразмерны. Нормальный грудной кифоз увеличивается диффузно или локально.

Диагностика болезни Шойермана

  • Рентгенография

Некоторые случаи выявляют при рутинном скрининге деформации позвоночника в школе.

Рентгенография позвоночника в боковой проекции подтверждает диагноз болезнь Шейерманна, демонстрируя переднею клиновидную деформацию ≥ 5° трёх или более последовательных тел позвонков, как правило, в нижнем грудном и верхнем поясничном отделах. Позже концевые пластины становятся нерегулярными и склеротическими. Деформация позвоночника преимущественно кифотическая, но иногда частично сколиотическая.

В атипичных случаях, генерализованная скелетная дисплазия должна быть исключена с помощью рентгенологического исследования скелета, и в случае подозрения - на основании клинической картины, с помощью КТ или МРТ необходимо исключить туберкулез позвоночника.

Лечение болезни Шойермана

  • Снижение нагрузки на ногу и/или физической активности

  • Редко, ношение корсета или хирургическое виешательство

Курс лечения умеренный, но длительный, нередко в течение нескольких лет (хотя продолжительность сильно варьируется). Незначительные деформации позвоночника часто сохраняются после того, как течение заболевания становится бессимптомным.

Легкое, непрогрессирующее заболевание можно лечить с помощью снижения несущего весовую нагрузку стресса, а также избегая напряженной деятельности. Иногда, при более серьезном кифозе, показано ношение ортопедического корсета или отдых в лежачем положении на жесткой кровати.

Редко, прогрессирующие случаи требуют хирургического вмешательства и коррекции смещения.

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