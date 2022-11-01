Болезнь Осгуда – Шлаттера – остеохондроз бугристости большеберцовой кости, вызывающий болезненное воспаление. Диагностика основывается на клинических данных. Лечение включает покой и применение анальгетиков.

Болезнь Осгуда – Шлаттера возникает в возрасте 10–15 лет и, как правило, является односторонней. Хотя заболевание чаще встречается среди мальчиков, этот статус меняется, т.к. девушки становятся более активными в спорте.

Причиной болезни Осгуда-Шлаттера считается повреждение, из-за чрезмерного растяжения сухожилия надколенника в области незрелой эпифизарной зоны, что приводит отрывному микроперелому.

Характерными симптомами болезни Осгуда-Шляттера являются боль, отек и болезненность над бугристостью большеберцовой кости во вставке сухожилия надколенника. Системных проявлений нет.

Диагностика болезни Осгуда-Шлаттера Клиническая оценка

Иногда рентгенография При осмотре диагноз болезни Шлаттера ставится по характерным признакам на бугристости большеберцовой кости. Рентгенография колена в боковой проекции может показать фрагментацию бугристости большеберцовой кости. Однако, нет необходимости в рентгеновских снимках, если только не другие нарушения (например, травма, воспаление сустава), которые проявляются в виде боли и отёка, распространяющиеся за пределы области бугристости большеберцовой кости или боль сопровождается покраснением и повышением локальной температуры.