Болезнь Осгуда – Шлаттера – остеохондроз бугристости большеберцовой кости, вызывающий болезненное воспаление. Диагностика основывается на клинических данных. Лечение включает покой и применение анальгетиков.
Болезнь Осгуда – Шлаттера возникает в возрасте 10–15 лет и, как правило, является односторонней. Хотя заболевание чаще встречается среди мальчиков, этот статус меняется, т.к. девушки становятся более активными в спорте.
Причиной болезни Осгуда-Шлаттера считается повреждение, из-за чрезмерного растяжения сухожилия надколенника в области незрелой эпифизарной зоны, что приводит отрывному микроперелому.
Характерными симптомами болезни Осгуда-Шляттера являются боль, отек и болезненность над бугристостью большеберцовой кости во вставке сухожилия надколенника. Системных проявлений нет.
Диагностика болезни Осгуда-Шлаттера
Клиническая оценка
Иногда рентгенография
При осмотре диагноз болезни Шлаттера ставится по характерным признакам на бугристости большеберцовой кости.
Рентгенография колена в боковой проекции может показать фрагментацию бугристости большеберцовой кости. Однако, нет необходимости в рентгеновских снимках, если только не другие нарушения (например, травма, воспаление сустава), которые проявляются в виде боли и отёка, распространяющиеся за пределы области бугристости большеберцовой кости или боль сопровождается покраснением и повышением локальной температуры.
Лечение болезни Осгуда-Шлаттера
Анальгетики
Покой
Редко иммобилизация, инъекции кортикостероидами, и хирургическое вмешательство
Разрешение, как правило, спонтанное в течение нескольких недель или месяцев. Обычно прием анальгетиков и избегание чрезмерных физических нагрузок, особенно глубокого сгибания колена, являются единственными необходимыми мерами. Полный отказ от спорта не требуется.
Редко могут понадобиться иммобилизация с использованием гипса, инъекции в очаг поражения гидрокортизона, хирургическое удаление свободных тел (например, мелкие косточки, оторванные фрагменты кости), высверливание и трансплантация.