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Болезнь Осгуда-Шлаттера

Болезнь Осгуда-Шлаттера

Авторы:Frank Pessler, MD, PhD, Helmholtz Centre for Infection Research
Проверено/пересмотрено нояб. 2022

Болезнь Осгуда – Шлаттера – остеохондроз бугристости большеберцовой кости, вызывающий болезненное воспаление. Диагностика основывается на клинических данных. Лечение включает покой и применение анальгетиков.

Болезнь Осгуда – Шлаттера возникает в возрасте 10–15 лет и, как правило, является односторонней. Хотя заболевание чаще встречается среди мальчиков, этот статус меняется, т.к. девушки становятся более активными в спорте.

Причиной болезни Осгуда-Шлаттера считается повреждение, из-за чрезмерного растяжения сухожилия надколенника в области незрелой эпифизарной зоны, что приводит отрывному микроперелому.

Характерными симптомами болезни Осгуда-Шляттера являются боль, отек и болезненность над бугристостью большеберцовой кости во вставке сухожилия надколенника. Системных проявлений нет.

Диагностика болезни Осгуда-Шлаттера

  • Клиническая оценка

  • Иногда рентгенография

При осмотре диагноз болезни Шлаттера ставится по характерным признакам на бугристости большеберцовой кости.

Рентгенография колена в боковой проекции может показать фрагментацию бугристости большеберцовой кости. Однако, нет необходимости в рентгеновских снимках, если только не другие нарушения (например, травма, воспаление сустава), которые проявляются в виде боли и отёка, распространяющиеся за пределы области бугристости большеберцовой кости или боль сопровождается покраснением и повышением локальной температуры.

Лечение болезни Осгуда-Шлаттера

  • Анальгетики

  • Покой

  • Редко иммобилизация, инъекции кортикостероидами, и хирургическое вмешательство

Разрешение, как правило, спонтанное в течение нескольких недель или месяцев. Обычно прием анальгетиков и избегание чрезмерных физических нагрузок, особенно глубокого сгибания колена, являются единственными необходимыми мерами. Полный отказ от спорта не требуется.

Редко могут понадобиться иммобилизация с использованием гипса, инъекции в очаг поражения гидрокортизона, хирургическое удаление свободных тел (например, мелкие косточки, оторванные фрагменты кости), высверливание и трансплантация.

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