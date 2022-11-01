Болезнь Легга-Кальве-Пертеса – остеохондропатия, вызывающая идиопатический асептический некроз эпифиза головки бедренной кости. Диагностируют их клинически; как правило, назначается рентгенография. Лечение включает постельный режим и иммобилизацию.

Болезнь Легга – Кальве – Пертеса обычно дебютирует частоту в возрасте 5–10 лет, чаще встречается у мальчиков и, как правило, является односторонней. Около 10% случаев имеют семейную форму, но дефекты генов, содействующие этому, не были идентифицированы.

Характерные симптомы болезни Легга-Кальве Пертеса – боли в области тазобедренного сустава и нарушение походки (например, хромота); некоторые дети жалуются на боли в колене. Начало постепенное, а прогрессирование идёт медленно. Движения в суставах ограничены, мышцы бедра могут атрофироваться.

Диагностика болезни Легга-Кальве-Пертеса Обычно используется рентгенография

Иногда МРТ Диагноз болезни Легга-Кальве-Пертеса подозревают на основании симптомов. Как правило, делают рентгеновские снимки и, при необходимости, следует выполнить МРТ для подтверждения диагноза и степени поражения. Рентгенография на начальной стадии не является диагностической, поскольку снимки могут быть нормальными или демонстрировать минимальное уплощение. На поздних стадиях на рентгенограмме выявляется фрагментация головки бедренной кости, которая содержит области просветления и склероза. В случаях двусторонних или семейных, рентгенологическое обследование скелета для исключения наследственных дефектов скелета, в частности множественной эпифизарной дисплазии, является обязательным, поскольку прогноз и оптимальное ведение при этом различаются. Гипотиреоз, серповидно-клеточная анемия и травмы также должны быть исключены.

Прогноз при болезни Легга-Кальве-Пертеса Без лечения течение, как правило, длительное, но заболевание самопроизвольно разрешается (как правило, 2–3 года). Когда болезнь в конечном счете становится бессимптомной, остаточная деформация головки бедренной кости и вертлужной впадины предрасполагает к вторичным дегенеративным остеоартритам. При лечении последствия менее серьезные. Диагностированные маленькие дети и дети с меньшим разрушением головки бедренной кости, имеют лучшие результаты.