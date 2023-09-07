Ультразвуковое исследование

Этот диагноз нужно подозревать в первую очередь, особенно у детей с атипичным проявлением, необходимые исследования и вмешательства нужно проводить немедленно, так как выживаемость и вероятность успеха консервативного лечения существенно уменьшаются со временем.

Подход зависит от клинических проявлений. Больные дети с признаками перитонита требуют инфузионной терапии, применения широкого спектра антибиотиков (например, ампициллин плюс гентамицин и клиндамицин; метронидазол плюс цефотаксим или пиперацилин-тазобактам), аспирации содержимого желудка через назогастральный зонд и хирургического вмешательства. Клинически стабильные дети нуждаются в проведении визуализирующих исследований для подтверждения диагноза и лечения.

Проведение клизмы с барием ранее считалось предпочтительным начальным исследованием, поскольку с его помощью выявляли классический вид «сжатой пружины» вокруг инвагината. В дополнение к диагностической бариевую клизму также применяли в терапевтических целях; давление бария часто уменьшает инвагинированные сегменты. Тем не менее иногда барий выходит в брюшную полость через бессимптомные перфорации и может стать причиной выраженного перитонита. В настоящее время УЗИ является предпочтительным средством диагностики; это исследование легко проводимо, оно относительно недорого и безопасно; результаты исследования называются признаками.

Иногда инвагинация обнаруживается случайно при визуализирующем исследовании, таком как КТ-сканирование. Если у детей нет симптомов инвагинации, за ними можно организовать тщательное наблюдение и вмешательство может быть отсрочено или в некоторых случаях оно может не понадобиться.