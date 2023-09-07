Инвагинация –это проникновение одного сегмента кишечника (инвагинат) в прилегающий сегмент (влагалище), что вызывает кишечную непроходимость, а иногда и ишемию кишечника. Диагностику проводят при помощи ультразвукового исследования. Лечение проводится с помощью воздушной клизмы (для наиболее распространенного типа инвагинации, илеоколической) и иногда хирургического вмешательства.
Инвагинация обычно происходит между возрастом 6 месяцев и 3 года, причем большинство случаев встречается до первого года жизни и 70% встречаются до возраста 2 года (1). Это наиболее частая причина кишечной непроходимости в этой возрастной группе, у мальчиков и девочек < 4 лет она встречается примерно одинаково. У детей > 4 лет инвагинация гораздо чаще встречается у мальчиков.
Инвагинат обтурирует кишечник и если его не лечить, то в конечном итоге ухудшается кровоснабжение сегмента инвагинации (см. рисунок Инвагинация), вызывая ишемию, гангрену и перфорацию.
Инвагинация
Справочные материалы
1. Marsicovetere P, Ivatury SJ, White B, Holubar SD: Intestinal Intussusception: Etiology, Diagnosis, and Treatment. Clin Colon Rectal Surg 30(1):30-39, 2017. doi: 10.1055/s-0036-1593429
Этиология инвагинации
В большинстве случаев этиология заболевания неизвестна. Наиболее распространенным типом инвагинации является илеоколическая.
Мальчики болеют немного чаще, а также есть сезонная вариация; пиковая частота совпадает с сезоном вирусного энтерита. Применяемая раннее ротавирусная вакцина приводила к значительному увеличению риска инвагинации и по этому была снята с производства в США. Более новые ротавирусные вакцины, при условии соблюдения рекомендуемых схем и последовательностей и сроков, не несут никаких значительных клинических рисков.
Приблизительно у 25% детей, которые имеют инвагинацию, это как правило, младшие или самые старшие дети, имеют триггер развития инвагината (т.е., скопление кишечных масс или другие кишечные расстройства). К расстройствам относятся: полипы, лимфомы, дивертикул Меккеля, иммуноглобулин А-ассоциированный васкулит (прежнее название васкулит Шенлейн–Геноха) с повреждением стенок кишечника. Муковисцидоз также является фактором риска.
Симптомы и признаки инвагинации
Первоначальными симптомами инвагинации являются внезапные сильные колики в животе, которые повторяются каждые 15–20 минут, часто со рвотой. Между эпизодами ребенок выглядит относительно здоровым.
Позже, когда развивается кишечная ишемия, боль становится постоянной, ребенок вялый и кровоизлияния в слизистых оболочках вызывают гемопозитивный стул, выявляемый при ректальном исследовании, и иногда спонтанное отхождение стула, напоминающего смородиновое желе. Последний, однако, является поздним симптомом, и врачи не должны ждать появления этого симптома, для того чтобы заподозрить инвагинацию. Иногда в брюшной полости пальпируется масса, напоминающая по форме сосиску. Перфорация приводит к появлению признаков перитонита со значительной болезненностью, спазмом и плотностью живота. Бледность, тахикардия и повышенная потливость указывают на шок.
Приблизительно у 5-10% детей может не быть фазы с коликами. При этом боль вялая, как будто после приема лекарств (атипичные или вялые проявления). В таких случаях диагностику кишечной инвагинации часто пропускают, до тех пор, пока не появится стул в виде смородинового желе или не будет возможности пропальпировать новообразование в брюшной полости.
Диагностика инвагинации
Ультразвуковое исследование
Этот диагноз нужно подозревать в первую очередь, особенно у детей с атипичным проявлением, необходимые исследования и вмешательства нужно проводить немедленно, так как выживаемость и вероятность успеха консервативного лечения существенно уменьшаются со временем.
Подход зависит от клинических проявлений. Больные дети с признаками перитонита требуют инфузионной терапии, применения широкого спектра антибиотиков (например, ампициллин плюс гентамицин и клиндамицин; метронидазол плюс цефотаксим или пиперацилин-тазобактам), аспирации содержимого желудка через назогастральный зонд и хирургического вмешательства. Клинически стабильные дети нуждаются в проведении визуализирующих исследований для подтверждения диагноза и лечения.
Проведение клизмы с барием ранее считалось предпочтительным начальным исследованием, поскольку с его помощью выявляли классический вид «сжатой пружины» вокруг инвагината. В дополнение к диагностической бариевую клизму также применяли в терапевтических целях; давление бария часто уменьшает инвагинированные сегменты. Тем не менее иногда барий выходит в брюшную полость через бессимптомные перфорации и может стать причиной выраженного перитонита. В настоящее время УЗИ является предпочтительным средством диагностики; это исследование легко проводимо, оно относительно недорого и безопасно; результаты исследования называются признаками.
Иногда инвагинация обнаруживается случайно при визуализирующем исследовании, таком как КТ-сканирование. Если у детей нет симптомов инвагинации, за ними можно организовать тщательное наблюдение и вмешательство может быть отсрочено или в некоторых случаях оно может не понадобиться.
Здравый смысл и предостережения
Лечение инвагинации
Воздушная клизмы
Хирургическое лечение применяют если нет эффекта от клизмы или если произошла перфорация кишечника
При подтверждении илеоколической инвагинации для восстановления нормального состояния кишки применяют воздушные клизмы, что уменьшает вероятность и последствия перфорации. Инвагинат может быть успешно разрешен у 75–95% детей. Если воздушная клизма помогла, то детей наблюдают в течение ночи, чтобы исключить скрытую перфорацию. Если восстановить нормальное состояние кишечника не удается или же произошла перфорация, требуется немедленная операция.
Если нормальное состояние кишечника удалось возобновить без хирургического вмешательства, то частота рецидивов составляет 5–10%.
Основные положения
Инвагинация – это телескопическое вворачивание одного сегмента кишечника в другой, как правило, развивается у детей < 3 лет.
Наиболее распространенным типом инвагинации является илеоколическая.
Обычно дети поступают с коликами в животе и рвотой, а затем появляется стул в виде смородинового желе.
Диагностика лучше всего проводится с помощью ультрасонографии.
Лечение заключается в проведении воздушной клизмы, а в ряде случаев - хирургического вмешательства.