Первичная ювениальная глаукома

Первичная инфантильная глаукома является редким пороком развития в области иридокорнеального угла передней камеры глазного яблока, который препятствует нормальному оттоку внутриглазной жидкости из глаза. Этот дефект увеличивает внутриглазное давление, которое при отсутствии лечения повреждает зрительный нерв. Диагноз основывается на клинических данных и подтверждается измерениями внутриглазного давления и состоянием глазного яблока и роговицы. Лечение хирургическое. Ювениальная глаукома при отсутствии лечения может привести к полной слепоте.

(См. также Обзор глаукомы у взрослых [Overview of Glaucoma]).

Первичная инфантильная глаукома встречается у младенцев и маленьких детей и может быть односторонней или, что чаще встречается, двусторонней. Внутриглазное давление поднимается выше нормы (10–22 мм рт. ст.).

Глаукома, связанная с другим заболеванием, поражающим глаза, например аниридией, синдромом Лоу или синдромом Стерджа-Вебера, называется вторичной глаукомой. Глаукома может возникнуть у детей после внутриглазной операции или травмы (например, удаления катаракты).

Выработка и продвижение внутриглазной жидкости

При первичной детской глаукоме или глаукоме раннего детского возраста пораженный глаз или глаза увеличиваются в размерах, потому что повышенное внутриглазное давление вызывает растяжение коллагена склеры и роговицы. Это увеличение не наблюдается при глаукоме у взрослых. Роговица большого диаметра (> 12 мм), как правило, становится истонченной и иногда мутной. У ребенка возможно слезотечение и светобоязнь.

Диагностика первичной инфантильной глаукомы Клиническое обследование

Измерение внутриглазного давления и другие измерения состояния глазного яблока и роговицы Диагноз можно заподозрить, когда наблюдается триада симптомов: блефароспазм (чрезмерное моргание), светобоязнь (светочувствительность) и эпифора (слезотечение). Офтальмолог часто может измерить внутриглазное давление в кабинете или клинике; однако необходимо обследование под анестезией в операционной для измерения диаметра роговицы, толщины роговицы, осевой длины глазного яблока, угла передней камеры и аномалии рефракции. Эти данные помогают подтвердить диагноз.