Синдром подрезанного живота (синдром триады)

Синдром "сливового живота" включает недостаточность брюшной мускулатуры, аномалии мочевых путей и внутрибрюшной крипторхизм.

Название синдрома "сливового живота" происходит от характерного морщинистого вида брюшной стенки у новорожденных. Причина этого врожденного синдрома, развивающегося преимущественно у детей мужского пола, но не исключительно у них, пока неизвестна.

Нарушения мочевыводящей системы могут включать гидронефроз, мегауретер, пузырно-мочеточниковый рефлюкс и аномалии уретры. Тяжелые случаи могут включать почечную недостаточность, бронхолегочную дисплазию и гибель плода.

Синдром «сливового живота» Изображение © Springer Science+Business Media

Диагноз синдром «сливового живота» часто устанавливают во время обычного пренатального УЗИ. В дополнение к послеродовому УЗИ дальнейшая оценка может включать микционную цистоуретрографию и/или радиоизотопную ренографию.