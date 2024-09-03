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Синдром подрезанного живота (синдром триады)

Авторы:Ronald Rabinowitz, MD, University of Rochester Medical Center;
Jimena Cubillos, MD, University of Rochester School of Medicine and Dentistry
Проверено/пересмотрено сент. 2024

Синдром "сливового живота" включает недостаточность брюшной мускулатуры, аномалии мочевых путей и внутрибрюшной крипторхизм.

Название синдрома "сливового живота" происходит от характерного морщинистого вида брюшной стенки у новорожденных. Причина этого врожденного синдрома, развивающегося преимущественно у детей мужского пола, но не исключительно у них, пока неизвестна.

Нарушения мочевыводящей системы могут включать гидронефроз, мегауретер, пузырно-мочеточниковый рефлюкс и аномалии уретры. Тяжелые случаи могут включать почечную недостаточность, бронхолегочную дисплазию и гибель плода.

Диагноз синдром «сливового живота» часто устанавливают во время обычного пренатального УЗИ. В дополнение к послеродовому УЗИ дальнейшая оценка может включать микционную цистоуретрографию и/или радиоизотопную ренографию.

Лечение синдрома "сливового" живота

  • Возможно хирургическое вмешательство

При аномалиях мочевыводящих путей может потребоваться их хирургическая реконструкция. Если нет необходимости в проведении вмешательства на мочевыводящих путях, то можно провести орхипексию в сочетании с абдоминопластикой. У большинства мужчин яички расположены внутри брюшной полости; поэтому орхипексия часто выполняется лапароскопически, если абдоминопластика не показана.

Почечная недостаточность встречается часто, приблизительно 15–20% пациентов нуждаются в диализе или трансплантации (1).

Справочные материалы по лечению

  1. 1. Seidel NE, Arlen AM, Smith EA, Kirsch AJ. Clinical manifestations and management of prune-belly syndrome in a large contemporary pediatric population. Urology. 2015;85(1):211-215. doi:10.1016/j.urology.2014.09.029

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