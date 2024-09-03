Аномалии мочеточников часто встречаются вместе с почечными аномалиями, но могут развиваться независимо. Осложнения включают:

Наличие аномалий мочеточника можно предположить в утробе матери при наличии аномалий мочевых путей, выявленных при рутинном пренатальном УЗИ (например, гидронефроз). У детей в неонатальном периоде или более старшем возрасте аномалии иногда обнаруживаются при физикальном обследовании (например, обнаружение наружного эктопического отверстия мочеточника или пальпируемой массы).

Аномалии мочеточников следует подозревать у детей с эпизодом пиелонефрита или рецидивирующими инфекциями мочевыводящих путей, у девочек с постоянным недержанием мочи или у мальчиков с рецидивирующими эпизодами орхита. Обследование обычно включает УЗИ почек, мочеточников и мочевого пузыря до и после опорожнения, а затем рентгенконтрасное исследование во время акта мочеиспускания – микционную цистоуретрографию. Магнитно-резонансная урография может использоваться для выявления эктопии мочеточника, связанной с нефункционирующим почечным сегментом (1).

Аномалии мочеточника лечатся хирургическим путем.

Справочные материалы 1. Balawender K, Wawrzyniak A, Pliszka A, et al: Ectopic ureter: A concise narrative review with anatomical and clinical commentaries. Trans Res Anat. 2022;29:100220. doi:10.1016/j.tria.2022.100220.

Эктопические отверстия мочеточников Отверстия одиночного или удвоенного мочеточников могут быть аномально расположены на боковой стенке мочевого пузыря, дистально вдоль треугольника, в шейке мочевого пузыря, у женщин уретра может быть расположена дистально по отношению к сфинктеру (что приводит к непрерывному недержанию мочи, несмотря на нормальный процесс мочеиспускания), в половой системе (в простате и семенных пузырьках у мужчин, в матке или влагалище у женщин) или снаружи. Латеральные эктопированные устья часто приводят к пузырно-мочеточниковому рефлюксу, тогда как дистальные – к обструкции и недержанию мочи. Хирургическое вмешательство необходимо при обструкции и недержании мочи, а иногда и при пузырно-мочеточниковом рефлюксе.

Ретрокавальный мочеточник Аномальное развитие полой вены (преуретральная полая вена) позволяет инфраренальной полой вене формироваться впереди мочеточника (обычно справа); ретрокавальный мочеточник слева возникает только при сохранении левой кардинальной венозной системы или при полной транспозиции внутренних органов. Ретрокавальный мочеточник может привести к обструкции мочеточника. При значительный обструкции мочеточника его хирургически разделяют с формированием уретеро-уретероанастомоза впереди полой вены или подвздошных сосудов.

Аномалии удвоения мочеточников Неполное (частичное) или полное удвоение одного или обоих мочеточников может произойти при удвоении ипсилатеральной почечной лоханки. При полном удвоении мочеточник из верхнего полюса почки открывается более каудально, чем отверстие нижнего полюса мочеточника. В результате, при наличии данной патологии, нижний полюс имеет тенденцию к рефлюксу, а верхний полюс - тенденцию к обструкции. Могут развиться эктопии или стеноз одного или обоих устьев, пузырно-мочеточниковый рефлюкс в нижний или оба мочеточника и уретероцеле. Хирургическая коррекция может быть необходима при наличии обструкции, пузырно-мочеточникового рефлюкса или недержании мочи. Неполное дублирование редко является клинически значимым.

Стеноз уретры Сужение может произойти в любом участке мочеточника, чаще всего в месте лоханочно-мочеточникового сегмента и реже в уретеровезикальном сегменте (первичный мегауретер). Это приводит к развитию инфекций, гематурии и обструкции. Стеноз часто ослабевает по мере роста ребенка. При первичном мегауретере могут потребоваться сужение и реимплантация мочеточников при увеличении степени дилатации, либо инфекции, либо обструкции. При обструкции лоханочно-мочеточникового сегмента может быть выполнена пиелопластика (удаление суженного сегмента и реанастомоз) с использованием открытого, лапароскопического или роботизированного методов.