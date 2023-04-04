Тетрада Фалло

У некоторых детей с некоррегированной тетрадой Фалло, чаще всего возрастом от нескольких месяцев до 2 лет, могут случиться внезапные приступы тяжелого цианоза и гипоксии (тяжелые одышечно-цианотические или тет-приступы), что может привести к летальному исходу. Приступ может быть вызван любым событием, незначительно снижающим насыщение кислородом (например, плач, дефекация), или резко снижающим системное сосудистое сопротивление (например, игра, брыкание ногами при пробуждении), или внезапным возникновением тахикардии либо гиповолемии.

Механизм гиперцианотического приступа остается неясным, но, вероятно, несколько факторов играют важную роль в увеличении сброса крови справа налево и снижении насыщения артериальной крови кислородом. Факторы включают:

Усиление обструкции выносящего тракта правого желудочка

Повышение легочного сосудистого сопротивления

Снижение системной резистентности

Эти факторы приводят к образованию замкнутого круга, вызванного первоначальным падением PO2 артериальной крови, что стимулирует дыхательный центр и вызывает гиперпноэ и повышение адренергического тонуса. Увеличенные циркулирующие катехоламины затем стимулируют усиленную сократительность, что повышает обструкцию выносящего тракта.