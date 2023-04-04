Синдром Эйзенменгера

Препараты, применяемые для лечения легочной артериальной гипертензии (например, аналоги простациклина, антагонисты эндотелина, ингибиторы фосфодиэстеразы-5)

Подход "Лечение и восстановление"

Поддерживающая терапия

Трансплантация сердца и легких

В идеале, корректирующие операции должны быть сделаны как можно раньше, чтобы предотвратить развитие синдрома Эйзенменгера. Рекомендованное лечение в случае развития синдрома отсутствует, за исключением трансплантации сердца и легких. Тем не менее, доказано, что применение препаратов, которые могут снизить давление в легочной артерии, оказывает по крайней мере умеренный положительный эффект и увеличивает шансы на выживание (1, 2).

Аналоги простациклина (например, трепростинил, эпопростенол), антагонисты эндотелина (например, бозентан) и ингибиторы фосфодиэстеразы-5 (например, силденафил, тадалафил), как было показано, улучшают результаты при 6-минутных тестах с ходьбой и снижают уровни N-терминального натрийуретического пептида головного мозга (NT-proBNP). У небольшого числа пациентов, агрессивная терапия с помощью легочных вазодилятаторов привела к чистому шунту слева направо, разрешая провести хирургическое восстановление исходного дефекта сердца и значительное снижение среднего давления крови в легочной артерии. Это было названо подходом лечения и востановления.

Поддерживающее лечение включает предотвращение условий, которые могут привести к обострению синдрома (например, беременность, дегидратация, изометрические упражнения, пребывание на большой высоте, курение). Может помочь и использование дополнительного кислорода.

Симптоматическую полицитемию можно лечить путем осторожного кровопускания для снижения гематокрита до 55–65% с одновременным возмещением объема физиологическим раствором. Тем не менее, компенсированная и бессимптомная полицитемия не требует кровопускания независимо от гематокрита. Флеботомия в конечном итоге приводит к дефициту железа, что связано с более высоким риском неблагоприятных исходов. В случае подтвержденного дефицита железа следует дополнительно вводить препараты железа для пополнения его запасов.

Гиперурикемию можно лечить с помощью аллопуринола в дозе 300 мг перорально 1 раз в день.

Применение антикоагулянтной терапии является спорным, так как риск тромбоза легочной артерии и других тромбоэмболических явлений должен быть уравновешен риском легочного кровотечения. Лечение варфарином может быть опасным из-за риска легочного кровотечения, поэтому назначение антикоагулянтов следует проводить в индивидуальном порядке (1). Хоть и отсутствуют четкие доказательные данные, низкие дозы аспирина могут потенциально предотвратить тромботические осложнения.

Продолжительность жизни зависит от типа и тяжести основной врожденной аномалии и колеблется от 20 до 50 лет. У нелеченных пациентов низкая толерантность к физической нагрузке и вторичные осложнения сильно снижают качество жизни. Было доказано, что применение передовых методов лечения легких вазодилататорами улучшает функциональные возможности и, по-видимому, повышает выживаемость.

Трансплантация сердца и легких или трансплантация легких с реконструкцией сердца могут рассматриваться в качестве вариантов лечения, но трансплантация показана исключительно пациентам с тяжелыми симптомами и неприемлемым качеством жизни. Долгосрочные прогнозы после трансплантации следует давать с осторожностью.

Все пациенты должны получить профилактику эндокардита перед стоматологическими или хирургическими процедурами, которые могут вызвать бактериемию.