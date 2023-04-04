Общий аномальный легочный венозный возврат (ОАЛВВ)

У новорожденных с затрудненным легочным венозным возвратом наблюдается респираторный дистресс, отек легких и выраженный цианоз. Объективное обследование обычно выявляет парастернальный сердечный толчок и одиночный громкий II тон сердца (S2), без значительного шума.

Если легочный венозный возврат не затруднен, могут присутствовать легкие симптомы сердечной недостаточности. Некоторые младенцы с необструктивными супракардиальным или кардиальным общим аномальным легочным венозным возвратом могут не иметь симптомов.

Обьективное обследование выявляет гипердинамический прекордиум, резкое расщепление второго тона сердца (S2), иногда с громким легочным компонентом, а также систолические шумы выброса класса 2–3/6, выслушиваемые вдоль левого края грудины (см. таблицу Степень выраженности сердечного шума). Среднедиастолический трехстворчатый шум потока может быть слышен в нижнем левом крае грудины.