Дефект межпредсердной перегородки (ДМПП)

Чтобы понять изменения гемодинамики и просмотреть нормальные гемодинамические данные, наблюдаемые при дефекте межпредсердной перегородки (и при других патологиях), см. рисунок Нормальная циркуляция с репрезентативным правым и левым сердечными давлениями.

Нормальная циркуляция с репрезентативным правым и левым сердечным давлением (в мм рт. ст.)

При дефекте межпредсердной перегородки изначально происходит шунтирование слева направо (см. рисунок Дефект межпредсердной перегородки [Atrial septal defect]). Некоторые небольшие ДМПП часто представляют собой просто растянутое овальное отверстие, спонтанно закрывающееся в течение первых нескольких лет жизни. Постоянные умеренные-большие ДМПП приводят к развитию значительных шунтов, что в свою очередь приводит к перегрузке объемом правого предсердия и правого желудочка. Если эти большие шунты не устранены, они могут привести к гипертензии в легочной артерии, повышенному легочному сосудистому сопротивлению и гипертрофии правого желудочка к тому времени, когда люди достигнут возраста 30-ти или 40-ка лет. Абсолютный размер дефекта в миллиметрах не следует рассматривать изолированно, так как значение размера дефекта варьируется в зависимости от возраста и размера пациента, и это имеет меньшее значение, чем физиологические последствия степени шунтирования через дефект (1). Также могут возникнуть предсердные аритмии, такие как суправентрикулярная тахикардия (СВТ), трепетание предсердий или фибрилляции предсердий. Наличие предсердного шунта, даже если сброс крови идёт преимущественно слева направо, может быть связано с парадоксальной эмболией по причине имеющегося также транзиторного шунта справа налево. В конечном счете, повышение давления и сосудистого сопротивления в легочной артерии может привести к двунаправленному шунтированию предсердий с цианозом (синдром Эйзенменгера) во время зрелого возраста (чаще всего в возрасте старше 40 лет).

Дефект межпредсердной перегородки