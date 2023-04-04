Врождённая скорректированная транспозиция магистральных артерий

При врожденно скорректированной транспозиции магистральных артерий (ВСТМА [CCTGA]) правое предсердие входит в правосторонний морфологически левый желудочек, из которого выходит легочная артерия, а левое предсердие соединяется с левосторонним морфологически правым желудочком, который затем переходит в аорту. Эта модель кровотока приводит к физиологической коррекции кровообращения, несмотря на аномальные соединения камер сердца. Спектр клинических проявлений, обусловленных множественными сопутствующими аномалиями, достаточно широкий. Диагноз устанавливают на основании данных физикального обследования, ЭКГ, визуализации и канюляции сердца. Лечение медикаментозное, хирургическое и с применением устройств, генерирующих ритм.
(См. также Обзор врожденных сердечно-сосудистых аномалий (Overview of Congenital Cardiovascular Anomalies)).
Врожденная корригированная транспозиция (левотранспозиция) магистральных артерий встречается относительно редко и составляет около 0,5% случаев врожденного порока сердца. Сопутствующие аномалии присутствуют у большинства пациентов, включая дефект межжелудочковой перегородки (ДМЖП), пульмональный стеноз, аномалию Эбштейна или другую дисплазию левого трехстворчатого клапана, врожденную атриовентрикулярную (АВ) блокаду, мезокардию или декстрокардию или гетеротаксические синдромы (1).
Общие справочные материалы
1. Wallis GA, Debich-Spicer D, Anderson RH: Congenitally corrected transposition. Orphanet J Rare Dis 6:22, 2011. doi:10.1186/1750-1172-6-22
Патофизиология ВСТМА (CCTGA)
При более распространенной транспозиции магистральных артерий (правосторонняя транспозиция или д-ТМГ [d-TGA]) аорта отходит непосредственно от правого желудочка, а легочная артерия отходит от левого желудочка, что приводит к формированию независимых, параллельных легочного и системного кругов кровообращения; насыщенная кислородом кровь не может попасть в тело, кроме как через отверстия, соединяющие правую и левую стороны (например, открытое овальное окно, дефекты межпредсердной или межжелудочковой перегородки). Этот тип транспозиции приводит к развитию тяжелого цианоза сразу же после рождения и требует немедленного вмешательства при рождении и хирургической коррекции в течение первой недели жизни.
Врожденная корригированная транспозиция магистральных артерий
АО = аорта; ЛП = левое предсердие; ЛЖ = левый желудочек; ЛA = легочная артерия; ПП = правое предсердие; ПЖ = правый желудочек;
При врожденной скорректированной транспозиции (левосторонняя транспозиция [l-TGA] ВСТМА [CCTGA]) правое предсердие соединяется с правосторонним морфологически левым желудочком (ЛЖ), а левое предсердие соединяется с левосторонним морфологически правым желудочком (ПЖ). Почти во всех случаях морфологически левый желудочек соединяется с легочной артерией, а морфологически правый желудочек – с аортой. Таким образом, кровообращение физиологически «корректируется», но клинические симптомы и неблагоприятные гемодинамические осложнения наблюдаются почти всегда. Эти осложнения возникают в результате аномалий, которые часто связаны с ВКТМА, или из-за наличия морфологического правого желудочка, поддерживающего системное кровообращение. У подавляющего большинства пациентов с ВКТМА наблюдается один или несколько сопутствующих дефектов из следующего (1, 2):
ДМЖП (> 60%)
Легочный стеноз (40%)
Аномалия Эбштейна или другая форма дисплазии левого трехстворчатого клапана (90%)
Врожденная или приобретенная АВ блокада (прогрессирующая в 2% случаев в год, у 10-15% подростков и у до 30% взрослых)
Неправильное положение сердца, в том числе, мезокардия или декстрокардия (20%)
Прогрессирующая дисфункция правого желудочка (к 30 летнему возрасту наблюдается у 50% пациентов)
Справочные материалы по патофизиологии
1. Cui H, Hage A, Piekarski BL, et al: Management of Congenitally Corrected Transposition of the Great Arteries With Intact Ventricular Septum: Anatomic Repair or Palliative Treatment? Circ Cardiovasc Interv 14(7):e010154, 2021. doi:10.1161/CIRCINTERVENTIONS.120.010154
2. Wallis GA, Debich-Spicer D, Anderson RH: Congenitally corrected transposition. Orphanet J Rare Dis 6:22, 2011. doi:10.1186/1750-1172-6-22
Симптомы и признаки ВСТМА (CCTGA)
Спектр клинических проявлений, обусловленных множественными сопутствующими аномалиями, достаточно широкий.
В младенчестве ВКТМА может манифестировать в виде шума из-за стеноза легочных артерий или ДМЖП, цианоза из-за тяжелого стеноза легочных артерий и ДМЖП, сердечной недостаточности из-за большого ДМЖП или симптоматической брадикардии из-за врожденной полной АВ-блокады. Эти симптомы могут развиваться постепенно в детстве и подростковом возрасте в зависимости от тяжести сопутствующих поражений.
Когда пациенты достигают совершеннолетия, общей проблемой является развитие дисфункции морфологически правого желудочка, который служит в качестве системного. Эта дисфункция может быть субклинической или проявляться в виде тяжелой кардиомиопатии и сердечной недостаточности. Из-за анатомических аномалий, которые наблюдаются при левостороннем трехстворчатом клапане почти всегда, распространенной является прогрессирующая трикуспидальная регургитация, которая усугубляет склонность к сердечной недостаточности.
Диагностика ВСТМА (CCTGA)
Объективное обследование
Рентгенография грудной клетки и ЭКГ
Эхокардиография
МРТ и КТ
Коронароангиография
Клинические проявления будут зависеть от сопутствующих поражений, но универсальным признаком является наличие громкого одиночного второго тона сердца (S2), который прослушивается на основании сердца из-за расположения левого и переднего отделов аорты. Звук закрытия аортального клапана часто приводит к появлению локализованного пальпируемого импульса в верхней части правой или левой парастернальной области.
На ЭКГ может наблюдаться АВ-блокада или аномальные зубцы Q в правых прекардиальных отведениях (из-за нарушения деполяризации перегородки). При этой аномалии увеличивается частота синдрома Вольфа-Паркинсона-Уайта (WPW).
На рентгенограмме грудной клетки обычно наблюдается прямая верхняя левая граница сердца (из-за аномального положения восходящей аорты) в дополнение к более срединному или правостороннему положению сердца.
Диагноз становиться очевидным при эхокардиографии, на которой видна обратная морфология желудочков: из правостороннего желудочка (морфологический ЛЖ) выходит задний легочной корень, а из левостороннего желудочка (морфологический ПЖ) начинаются передняя и левая часть корня аорты. Сопутствующие дефекты также хорошо определяются с помощью этого метода визуализации.
МРТ и КТ часто используют для получения дополнительных анатомических деталей и наиболее надежной оценки функции правого и левого желудочка.
Катетеризация сердца иногда необходима для точной оценки внутрисердечного давления, включая давление и сопротивление в легочной артерии.
Лечение ВСТМА (CCTGA)
Медицинские препараты
Хирургическое лечение
Устройства для управления сердечным ритмом
Лекарственные препараты могут быть необходимы пациентам с перегрузкой давлением или объемом или дисфункцией желудочков, приводящей к застойной сердечной недостаточности.
Хирургическое лечение часто необходимо для устранения сопутствующих дефектов, таких как дефекты желудочков, обструкция легочного тракта или трикуспидальная регургитация.
Из-за неизбежности прогрессирующей сердечной дисфункции во взрослом возрасте многие клиницисты рассматривают «двойное переключение» как хирургический вариант лечения в детском возрасте. Эта процедура включает в себя перемещение аорты и легочных артерий на морфологически соответствующие желудочки и переключение венозного возврата с помощью внутрипредсердной перегородки, которая направляет венозный возврат из полых вен в левосторонний ПЖ, а венозный возврат из легочных сосудов - в правосторонний левый желудочек. Эта комплексная процедура устраняет врожденный недостаток кровообращения при ВКТМА, а именно наличие морфологического ПЖ, для обеспечения системного кровообращения.
Кардиостимуляторы обычно нужны, если у пациентов есть АВ-блокада, а взрослым с умеренной или тяжелой дисфункцией ПЖ и риском развития желудочковых аритмий могут имплантировать кардиовертеры-дефибрилляторы.
Пациентам с тяжелыми проявлениями, включая прогрессирующую кардиомиопатию из-за дисфункции ПЖ, может потребоваться трансплантация сердца.
Основные положения
При врожденно скорректированной транспозиции магистральных артерий (ВСТМА [CCTGA]) правое предсердие входит в правосторонний морфологически левый желудочек, из которого выходит легочная артерия, а левое предсердие соединяется с левосторонним морфологически правым желудочком, который затем переходит в аорту.
Спектр клинических проявлений, обусловленных множественными сопутствующими аномалиями, достаточно широкий.
Когда пациенты достигают зрелого возраста, беспокойство вызывает развитие морфологической дисфункции правого желудочка, который обеспечивает системное кровообращение.
Диагноз обычно устанавливают с помощью эхокардиограммы, на которой видна обратная морфология желудочков: из правостороннего морфологически левого желудочка выходит задний легочной корень, а из левостороннего морфологически правого желудочка начинаются передняя и левая часть корня аорты.
Лечение заключается в сочетании медикаментозной, хирургической терапии и устройств, задающих сердечный ритм.
Дополнительная информация
Ниже следуют англоязычные ресурсы, которые могут быть информативными. Обратите внимание, что The manual не несет ответственности за содержание этих ресурсов.
American Heart Association: Common Heart Defects: Provides overview of common congenital heart defects for parents and caregivers
American Heart Association: Infective Endocarditis: Provides an overview of infective endocarditis, including summarizing prophylactic antibiotic use, for patients and caregivers