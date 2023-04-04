Врождённая скорректированная транспозиция магистральных артерий

При более распространенной транспозиции магистральных артерий (правосторонняя транспозиция или д-ТМГ [d-TGA]) аорта отходит непосредственно от правого желудочка, а легочная артерия отходит от левого желудочка, что приводит к формированию независимых, параллельных легочного и системного кругов кровообращения; насыщенная кислородом кровь не может попасть в тело, кроме как через отверстия, соединяющие правую и левую стороны (например, открытое овальное окно, дефекты межпредсердной или межжелудочковой перегородки). Этот тип транспозиции приводит к развитию тяжелого цианоза сразу же после рождения и требует немедленного вмешательства при рождении и хирургической коррекции в течение первой недели жизни.

Врожденная корригированная транспозиция магистральных артерий

При врожденной скорректированной транспозиции (левосторонняя транспозиция [l-TGA] ВСТМА [CCTGA]) правое предсердие соединяется с правосторонним морфологически левым желудочком (ЛЖ), а левое предсердие соединяется с левосторонним морфологически правым желудочком (ПЖ). Почти во всех случаях морфологически левый желудочек соединяется с легочной артерией, а морфологически правый желудочек – с аортой. Таким образом, кровообращение физиологически «корректируется», но клинические симптомы и неблагоприятные гемодинамические осложнения наблюдаются почти всегда. Эти осложнения возникают в результате аномалий, которые часто связаны с ВКТМА, или из-за наличия морфологического правого желудочка, поддерживающего системное кровообращение. У подавляющего большинства пациентов с ВКТМА наблюдается один или несколько сопутствующих дефектов из следующего (1, 2):

ДМЖП (> 60%)

Легочный стеноз (40%)

Аномалия Эбштейна или другая форма дисплазии левого трехстворчатого клапана (90%)

Врожденная или приобретенная АВ блокада (прогрессирующая в 2% случаев в год, у 10-15% подростков и у до 30% взрослых)

Неправильное положение сердца, в том числе, мезокардия или декстрокардия (20%)

Прогрессирующая дисфункция правого желудочка (к 30 летнему возрасту наблюдается у 50% пациентов)