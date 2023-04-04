Атрезия трехстворчатого клапана

В случае сильно цианотичных новорожденных инфузия простагландина E1

Редко – баллонная предсердная септостомия

Многоэтапное хирургическое восстановление

Большинство новорожденных с атрезией трехстворчатого клапана, хотя и цианотичны, хорошо компенсируются в первые несколько недель жизни. Новорожденным с тяжелым цианозом вводят простагландин E1 (начиная с 0,05–0,1 мкг/кг/минуту внутривенно) для предотвращения закрытия артериального протока или возобновления суженного протока перед катетеризацией сердца или хирургическим вмешательством.

Редко, когда открытое овальное отверстие/межпредсердная перегородка является рестриктивными, баллонная предсердная септостомия (процедура Рашкинда) может быть проведена как часть начальной канюляции для декомпрессии правого предсердия и облегчает нерестриктивное шунтирование предсердий справа-налево. При проведении баллонной предсердной септостомии катетер Фогарти с баллоном продвигают в левое предсердие через открытое овальное окно. Баллон раздувают и резко продергивают в правое предсердие, увеличивая тем самым отверстие в межпредсердной перегородке. Процедура мгновенно улучшает системное насыщение артериальной крови кислородом.

Некоторые младенцы с транспозицией магистральных артерий и признаками сердечной недостаточности нуждаются в терапевтическом лечении (например, диуретики, дигоксин, ингибиторы ангиотензин-превращающего фермента).

Для окончательного восстановления требуются многоэтапные операции. Если необходимо вмешательство для лечения гипоксемии в течение первых 4-8 недель жизни, то проводится модифицированный системно-легочной анастомоз по Блелоку-Тауссиг-Томасу (соединение синтетической трубкой крупной центральной (системной) артерии с легочной артерией).

Модифицированный анастомоз Блелока-Тауссига-Томаса Изображение

У детей с избыточным легочным кровотоком и признаками сердечной недостаточности может быть осуществлена перевязка легочной артерии для ограничения легочного кровотока. В противном случае, если ребенок остается стабильным с хорошим ростом, первой процедурой становится накладывание двунаправленного шунта Гленна или процедура геми-Фонтена (анастомоз между верхней полой веной и правой легочной артерией) в возрасте 3–6 месяцев. Затем проводиться модифицированная процедура Фонтена, как правило, в возрасте 1–2 лет.

Процедура Фонтена включает отклонение потока нижней полой вены непосредственно к легочной артерии, используя либо перегородку, созданную в правом предсердии (латеральный туннель), или экстракардиальные каналы, полностью в обход правого предсердия. Проксимальный легочный корень лигируется, что препятствует антероградному току крови через легочный выносящий тракт и, таким образом, создается адекватное межпредсердное открытие (если уже не имеется), чтобы обеспечить выравнивание давления в правом и левом предсердиях и свободное сообщение между этими камерами. Часто делают фенестрацию (небольшое отверстие) между путем Фонтена и правым предсердием. Шунтирование справа-налево из пути Фонтена в предсердия и левый желудочек позволяет осуществить декомпрессию системного венозного давления и улучшить сердечный выброс, хотя и за счет слабого артериального насыщения. Такой подход увеличивает уровень ранней выживаемости до > 90%, 5-летней выживаемости до > 80%, а 10-летней – до > 70%.

Профилактика эндокардита рекомендуется перед операцией и в течение как минимум 6 месяцев после хирургического вмешательства и до тех пор пока пациент остается цианотичным или имеет остаточный дефект, прилегающий к месту хирургического вмешательства или протезирующему материалу.