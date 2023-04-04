Аортопульмональное окно

Шунт слева направо может привести к сердечной недостаточности, с симптомами и признаками, которые включают тахипноэ, недостаточное питание и повышенную потливость. Низкая растяжимость легких и более высокое сопротивление дыхательных путей могут вызвать одышку и признаки затрудненного дыхания (например, раздувание крыльев носа при дыхании, "стонущее дыхание", втяжение грудной клетки). У младенцев могут наблюдаться задержка развития и рецидивирующая пневмония.

У пациентов с изолированным аортопульмональным окном результаты обследования зависят от размера дефекта и легочного сосудистого сопротивления (PVR). Как правило, при кардиологическом исследовании выявляют парастернальный подъем вследствие правожелудочковой перегрузки, громкий одиночный второй тон сердца (S2) в результате легочной гипертензии и усиление периферических пульсов.

При большом дефекте PVR может оставаться повышенным в первые недели или месяцы жизни, а степень избыточной циркуляции в легких умеренная. Умеренная степень избыточной циркуляции приводит к относительно мягкому базальному систолическому шуму изгнания без диастолического компонента и громкого одиночного S2. По мере снижения PVR в течение первых месяцев, когда шунтирование крови в легкие слева-направо постепенно прогрессирует, систолический шум становится громче и длиннее и может распространяться в диастолу, становясь непрерывным шумом.

Небольшой аортопульмональный дефект может привести к шуму, типичному для открытого артериального протока, потому что существует градиент давления от аорты к легочной артерии на протяжении систолы и диастолы.

Если дефект большой и не устранен, в конечном счете в течение многих лет развивается синдром Эйзенменгера с реверсированием потока шунта. Клинические данные могут затем выявить только парастернальный подъем вследствие правожелудочковой гипертрофии, громкий одиночный S2 вследствие легочной гипертензии, отсутствие какого-либо шума и цианоз.