Аномалию Эбштейна

Первичной аномалией при аномалии Эбштейна является прилегание различных участков септальной и нижней створок трехстворчатого клапана к эндокардиальной поверхности правого желудочка. Прилегание створок клапана приводит к смещению эффективного отверстия трехстворчатого клапана дистально, ставя под угрозу функциональный размер правого желудочка с атриализованной частью правого желудочка, расположенной проксимальнее отверстия клапана. Эта аномалия была связана с употреблением матерью лития во время беременности и часто является частью спектра аномалий с врожденно скорректированной транспозицией магистральных артерий.

Аномалия Эбштейна связана с аномалиями, которые обычно включают тяжелую дисплазию и вариабельную дисфункцию створок трехстворчатого клапана, дефект межпредсердной перегородки, легочный стеноз и Синдром Вольфа-Паркинсона-Уайта. К увеличению правого предсердия и повышению давления в правом предсердии могут привести множественные факторы, такие как "предсердный желудочек", трикуспидальная регургитация и/или стеноз, аномальная диастолическая функция и ограниченная способность функциональности правого желудочка дистальнее отхождения трехстворчатого клапана. Давление в правом предсердии часто превышает давление в левом предсердии и приводит к шунтированию справа налево через открытое овальное окно или дефект в межпредсердной перегородке с последующим цианозом. При очень тяжелых формах аномалии, в неонатальном периоде правый желудочек может быть не в состоянии генерировать систолическое давление, превышающее повышенное давление в легочной артерии, что приводит к «функциональной атрезии легочной артерии» (неспособность нормального клапана легочной артерии открываться в систолу).