Порэнцефалия

Гидроанэнцефалию рассматривают как крайнюю степень порэнцефалии, при которой полушария головного мозга почти полностью отсутствуют. Как правило, мозжечок и ствол мозга формируются нормально, и базальные ганглии не повреждены. Мозговые оболочки, кости и кожа над сводом черепа в норме.

При гидроанцефалии образование кист обычно связано с массивным нарушением кровоснабжения развивающихся полушарий после 12-й недели беременности. Кровоснабжение прерывается внутриутробно в результате двусторонних инсультов крупных сосудов. Череп пораженного грудного ребенка в этом случае не имеет дефектов, и внешне ребенок может выглядеть нормальным. Ребенок может быть способен к нормальным рефлекторным движениям, таким как сосание и хватание, но не прогрессирует в дальнейшем развитии.

Неврологическое обследование обычно не соответствует норме, у детей часто наблюдаются судороги и глубокая умственная отсталость. В лучшем случае, больные с истинной гидранэнцефалией способны поддерживать жизненно важные функции, такие как дыхание, и способны реагировать на болевую стимуляцию, но их способность взаимодействовать с другими людьми или стремиться к личным потребностям сильно ограниченна. Хотя головка может казаться нормальной, при трансиллюминации свет просвечивает ее насквозь.

Часто порок диагностируют при проведении пренатального УЗИ. КТ или УЗИ подтверждает диагноз.

Лечение гидроанэнцефалии поддерживающее, с шунтированием при чрезмерном росте головы.