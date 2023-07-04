Обструкция чаще всего возникает в сильвиевом водопроводе, но иногда на выходах 4-го желудочка (латеральное и срединное отверстие четвертого желудочка).

Наиболее распространенными причинами обструктивной гидроцефалии являются

Акведуктальный стеноз

Аномалия Денди-Уокера

Аномалия Арнольда-Кари II типа

Акведуктальный стеноз (стеноз водопровода) – сужение пути оттока для спинномозговой жидкости с 3-го в 4-ый желудочек. Он может быть как первичным, так и вторичным, вследствие рубцевания или сужения водопровода в результате опухоли, кровоизлияния или инфекции. Первичный стеноз водопровода может включать в себя истинный стеноз (разделения водопровода на более мелкие, плохо функционирующие каналы) или наличие в нем перегородки. Первичный акведуктальный стеноз может быть наследственным; существует много генетических синдромов, некоторые из которых сцеплены с Х-хромосомой (таким образом, младенцы мужского пола наследуют заболевание от матерей, которые являются носителями гена).

Мальформация Денди-Уокера включает прогрессирующее кистозное увеличение у плода 4-го желудочка головного мозга, что приводит к полному или частичному агенезу червя мозжечка и гидроцефалии. Скорее всего, это связано с неправильным образованием отверстия Мажанди у плода. Часто встречаются сопутствующие аномалии центральной нервной системы, в том числе агенезия мозолистого тела и гетеротопии. Количество случаев с синдромом Денди-Уокера составляет от 5 до 10% случаев среди пациентов с врождённой гидроцефалией.

При аномалии Киари II (ранее Арнольда-Киари) гидроцефалия развивается вместе с расщелиной позвоночника и сирингомиелией. Существенное удлинение миндалевидного тела головного мозга при мальформации Арнольда-Киари I типа или средней части червя мозжечка при синдроме Арнольда-Киари II типа приводит к тому, что они опускаются через большое затылочное отверстие, вследствие чего происходит образование холмиков и увеличение толщины верхнего шейного отдела спинного мозга.