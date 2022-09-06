Множественный врождённый артрогрипоз

Многие патологические процессы, вызывающие иммобилизацию конечностей плода во время или вскоре после эмбрионального формирования суставов, могут привести к ВМА. ВМА возникает при нарушении нервно-мышечной функции и развития эмбриона.

Любое состояние, ухудшающее внутриутробные движения на > 3 недели, может привести к МВА. Причинами могут являться:

Физическое ограничение движения (например, из-за пороков развития матки, многоплодной беременности или маловодие), вызывающее синдром акинезии/гипокинезии плода (синдром Пена-Шокейра), что часто ассоциируется с легочной гипоплазией

Заболевания матери (например, рассеянный склероз, нарушение васкуляризации матки)

Генетические нарушения, влияющие на плод (например, невропатия; миопатия, включая мышечные дистрофии; аномалии соединительной ткани, нарушение кровоснабжения плода; заболевание клеток передних рогов спинного мозга)

Более 35 специфических генетических нарушений (например, спинальная мышечная атрофия типа I, трисомия по 18 хромосоме) были связаны с МВА.